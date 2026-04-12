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هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Gana x Panamá
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C. Queiroz
B. Milutinovic
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O treinador português é um rosto familiar no Mundial... Será que vai liderar os sonhos das Estrelas Negras?

O treinador português Carlos Queiroz está perto de alcançar um recorde histórico no Campeonato do Mundo, caso venha a comandar a seleção ganesa na próxima edição, que será realizada nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.

Queiroz não tem contrato com nenhuma seleção neste momento, após a rescisão amigável do seu vínculo com a Federação Omanita de Futebol em março passado.

No entanto, o treinador português entrou em negociações com a Federação Ganesa de Futebol para liderar as “Black Stars” no Mundial, sucedendo a Otto Addo, que foi demitido devido aos maus resultados.

Ainda assim, Queiroz não é o único candidato ao cargo, competindo com os seus compatriotas Fernando Santos e Paulo Bento.

O agente de Queiroz, Tadio Martins, disse em declarações ao Kooora na passada sexta-feira: “Não houve contacto por parte da federação ganesa durante o período recente, mas hoje recebemos o primeiro contacto oficial. Vamos ver se este projeto é adequado para nós”.

Está previsto que o nome do novo selecionador do Gana seja anunciado amanhã, segunda-feira, segundo afirmou anteriormente o ministro do Desporto do Gana, Kofi Adams.

  • 5 publicações consecutivas?

    Caso Queiroz assuma o comando da seleção ganesa na Copa do Mundo de 2026, ele será o segundo treinador na história a participar de 5 edições consecutivas do Mundial.

    Queiroz, de 73 anos, é uma figura familiar na Copa do Mundo, tendo participado das últimas 4 edições: 2010, 2014, 2018 e 2022.

    Queiroz comandou a seleção de seu país, Portugal, em 2010, enquanto nas outras três edições esteve à frente do Irã.

    Após liderar os sonhos de duas seleções, uma da Europa e outra da Ásia, no Mundial, Queiroz entrará na próxima edição com a roupagem africana, caso suas negociações com a seleção ganesa sejam concluídas.

    Durante suas quatro participações anteriores no Mundial, Queiroz disputou 13 partidas no torneio: venceu 3, empatou 4 e perdeu 6.

    • Publicidade
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    Proprietário do número atual

    O único treinador que participou em 5 edições consecutivas do Mundial foi Bora Milutinović, tendo liderado os sonhos de 3 seleções de 3 continentes.

    Milutinović estreou-se em participações no Mundial na edição de 1986 com a seleção do México; depois comandou a Costa Rica em 1990 e os Estados Unidos da América em 1994, o que significa que treinou duas seleções a jogar o torneio em casa.

    O treinador sérvio deixou a seleção norte-americana para liderar os sonhos da Nigéria em 1998, antes de encerrar as suas participações ao comando da China em 2002.

    Ao longo da sua trajetória no Mundial, Milutinović disputou 20 jogos: venceu 8, empatou 3 e perdeu 9.

    Vale referir que o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém o recorde de participações no Mundial, com 6, mas não de forma consecutiva.

    Ele comandou a seleção do Kuwait em 1982 e, em seguida, iniciou uma série de 3 participações com os Emirados Árabes Unidos em 1990, o Brasil em 1994 (sagrou-se campeão) e a Arábia Saudita em 1998.

    Ficou de fora da edição de 2002 e regressou com a seleção brasileira numa nova passagem em 2006, antes de encerrar as suas participações ao comando da África do Sul, em casa, na edição de 2010.

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