هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

O treinador português Carlos Queiroz está perto de alcançar um recorde histórico no Campeonato do Mundo, caso venha a comandar a seleção ganesa na próxima edição, que será realizada nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.

Queiroz não tem contrato com nenhuma seleção neste momento, após a rescisão amigável do seu vínculo com a Federação Omanita de Futebol em março passado.

No entanto, o treinador português entrou em negociações com a Federação Ganesa de Futebol para liderar as “Black Stars” no Mundial, sucedendo a Otto Addo, que foi demitido devido aos maus resultados.

Ainda assim, Queiroz não é o único candidato ao cargo, competindo com os seus compatriotas Fernando Santos e Paulo Bento.

O agente de Queiroz, Tadio Martins, disse em declarações ao Kooora na passada sexta-feira: “Não houve contacto por parte da federação ganesa durante o período recente, mas hoje recebemos o primeiro contacto oficial. Vamos ver se este projeto é adequado para nós”.

Está previsto que o nome do novo selecionador do Gana seja anunciado amanhã, segunda-feira, segundo afirmou anteriormente o ministro do Desporto do Gana, Kofi Adams.