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هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم عبر مواجهة غانا؟

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Gana x Panamá
Gana
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C. Queiroz
B. Milutinovic
Gana
Panamá
Canadá
Portugal
Sérvia

O treinador português é um rosto familiar no Mundial... Será que ele vai liderar os sonhos das Estrelas Negras?

O treinador português Carlos Queiroz está perto de alcançar um recorde histórico na Copa do Mundo, caso lidere a seleção ganesa na próxima edição, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Queiroz não tem contrato com nenhuma seleção no momento, após rescindir amigavelmente o seu vínculo com a Associação de Futebol de Omã, em março passado.

No entanto, o técnico português entrou em negociações com a Associação de Futebol de Gana para comandar os “Black Stars” no Mundial, sucedendo a Otto Addo, que foi demitido devido aos maus resultados.

Ainda assim, Queiroz não é o único candidato ao cargo; ele disputa com os seus compatriotas Fernando Santos e Paulo Bento.

O agente de Queiroz, Tadeu Martins, disse em declarações ao Kooora, anteontem, sexta-feira: “Não houve contacto por parte da Associação de Futebol de Gana no período recente, mas hoje recebemos o primeiro contacto oficial. Veremos se este projeto é adequado para nós”.

  • 5 postagens consecutivas?

    Caso Queiroz assuma o comando da seleção ganesa na Copa do Mundo de 2026, será o segundo treinador na história a participar de 5 edições consecutivas do Mundial.

    Queiroz, de 73 anos, foi uma figura familiar na Copa do Mundo, tendo participado das últimas 4 edições, em 2010, 2014, 2018 e 2022.

    Queiroz comandou a seleção de seu país, Portugal, em 2010, enquanto nas outras três edições esteve com o Irã.

    Após conduzir os sonhos de duas seleções da Europa e da Ásia no Mundial, Queiroz entrará na próxima edição com uma identidade africana, caso suas negociações com a seleção ganesa sejam concluídas.

    Durante suas quatro participações anteriores no Mundial, Queiroz disputou 13 partidas no torneio: venceu 3, empatou 4 e perdeu 6.

    • Publicidade
  • WC2002-CHN-TRAINING-MILUTINOVICAFP

    Proprietário do número atual

    O único treinador que participou de 5 edições consecutivas do Mundial foi Bora Milutinović, pois liderou os sonhos de 3 seleções de 3 continentes.

    Milutinović estreou suas participações em Copas do Mundo na edição de 1986 com a seleção do México, depois comandou a Costa Rica em 1990 e os Estados Unidos em 1994, o que significa que dirigiu duas seleções em seus próprios países-sede no torneio.

    O técnico sérvio deixou a “capa” americana para comandar os sonhos da seleção da Nigéria em 1998, antes de encerrar suas participações dirigindo a China em 2002.

    Ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, Milutinović disputou 20 partidas: venceu 8, empatou 3 e perdeu 9.

    Vale destacar que o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém o recorde de número de participações em Copas do Mundo, com 6, porém não foram em uma sequência consecutiva.

    Ele comandou a seleção do Kuwait em 1982, depois iniciou uma série de 3 participações com os Emirados Árabes Unidos em 1990, o Brasil em 1994 (sagrou-se campeão) e a Arábia Saudita em 1998.

    Ficou de fora da edição de 2002 e, em seguida, voltou com a seleção brasileira em uma nova passagem em 2006, antes de encerrar suas participações comandando a África do Sul em seu próprio país na edição de 2010.

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