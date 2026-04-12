O treinador português Carlos Queiroz está perto de alcançar um recorde histórico na Copa do Mundo, caso lidere a seleção ganesa na próxima edição, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Queiroz não tem contrato com nenhuma seleção no momento, após rescindir amigavelmente o seu vínculo com a Associação de Futebol de Omã, em março passado.

No entanto, o técnico português entrou em negociações com a Associação de Futebol de Gana para comandar os “Black Stars” no Mundial, sucedendo a Otto Addo, que foi demitido devido aos maus resultados.

Ainda assim, Queiroz não é o único candidato ao cargo; ele disputa com os seus compatriotas Fernando Santos e Paulo Bento.

O agente de Queiroz, Tadeu Martins, disse em declarações ao Kooora, anteontem, sexta-feira: “Não houve contacto por parte da Associação de Futebol de Gana no período recente, mas hoje recebemos o primeiro contacto oficial. Veremos se este projeto é adequado para nós”.