Filip Pavic marcou uma estreia no clube alemão recordista de títulos. Com sua convocação para o elenco do técnico Vincent Kompany, que vem sofrendo com inúmeras lesões, um jogador nascido em 2010 integrou pela primeira vez o elenco do Bayern.
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Histórico! Jovem talento faz história no FC Bayern de Munique e bate recorde na Liga dos Campeões
A entrada do zagueiro central, de 16 anos, um mês e 27 dias, aos 72 minutos, no lugar de Josip Stanisic, também entrou para os livros de história do clube de Munique. Pavic tornou-se o mais jovem estreante do Bayern na Liga dos Campeões, superando Paul Wanner, que tinha 16 anos, nove meses e 19 dias em sua primeira partida na Liga dos Campeões, em outubro de 2022, contra o Viktoria Plzeň. Lennart Karl, que mais uma vez demonstrou seu poder ofensivo na vitória por 4 a 1 com um gol e uma assistência, ocupa agora o quinto lugar (17 anos, sete meses e oito dias) no ranking interno de jovens jogadores.
Pavic, que se transferiu do SV Waldperlach para a base do FCB em 2019, havia atuado exclusivamente pela equipe sub-17 na temporada atual e também estreou na UEFA Youth League em dezembro. Além disso, Deniz Ofli fez sua estreia profissional, entrando em campo já aos 56 minutos para substituir Aleksandar Pavlovic. Poucos instantes depois, ele participou da jogada que resultou no 3 a 0.
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FC Bayern: Mais dois jovens convocados para o jogo contra o Atalanta Bergamo
O lateral Vincent Manuba e o goleiro Leonard Prescott foram mais dois jovens que integraram o elenco. Este último também estava prestes a fazer sua estreia devido à situação complicada na baliza do Bayern de Munique, mas o goleiro Jonas Urbig se recuperou a tempo da concussão sofrida na partida de ida em Bergamo.
O Bayern enfrentará agora o Real Madrid nas quartas de final, que eliminou o Manchester City com facilidade. A partida de ida será disputada no dia 7 de abril, no Bernabéu, antes que a decisão sobre a classificação seja decidida oito dias depois, na Allianz Arena. Nessa altura, a situação do elenco deverá ter melhorado novamente. Especialmente porque Joshua Kimmich e Michael Olise retornam ao elenco após cumprirem suas suspensões por cartões amarelos.
FC Bayern de Munique: Os mais jovens estreantes na Liga dos Campeões
Posição Jogador Idade 1 Filip Pavic 16 anos, um mês e 27 dias 2 Paul Wanner 16 anos, nove meses e 19 dias 3 Wisdom Mike 17 anos, 28 dias 4 Mathys Tel 17 anos, quatro meses e 17 dias 5 Lennart Karl 17 anos, sete meses e oito dias