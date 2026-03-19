Histórico! Jovem talento faz história no FC Bayern de Munique e bate recorde na Liga dos Campeões

A entrada do zagueiro central, de 16 anos, um mês e 27 dias, aos 72 minutos, no lugar de Josip Stanisic, também entrou para os livros de história do clube de Munique. Pavic tornou-se o mais jovem estreante do Bayern na Liga dos Campeões, superando Paul Wanner, que tinha 16 anos, nove meses e 19 dias em sua primeira partida na Liga dos Campeões, em outubro de 2022, contra o Viktoria Plzeň. Lennart Karl, que mais uma vez demonstrou seu poder ofensivo na vitória por 4 a 1 com um gol e uma assistência, ocupa agora o quinto lugar (17 anos, sete meses e oito dias) no ranking interno de jovens jogadores.

Pavic, que se transferiu do SV Waldperlach para a base do FCB em 2019, havia atuado exclusivamente pela equipe sub-17 na temporada atual e também estreou na UEFA Youth League em dezembro. Além disso, Deniz Ofli fez sua estreia profissional, entrando em campo já aos 56 minutos para substituir Aleksandar Pavlovic. Poucos instantes depois, ele participou da jogada que resultou no 3 a 0.