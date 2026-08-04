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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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Histórico do recorde de transferências no futebol feminino: lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

Futebol feminino
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Liga dos Campeões Feminino
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride e London City Lionesses quebraram o recorde mundial só em 2025, à medida que os gastos no futebol feminino aumentam

À medida que o futebol feminino continua a crescer no mundo todo, o recorde de transferência do esporte também aumenta. Na verdade, só em 2025, a taxa recorde mundial foi superada nada menos do que quatro vezes. Isso significa que o dinheiro desembolsado pelo Chelsea no verão de 2020 para contratar Pernille Harder pela maior quantia da história do futebol feminino agora aparece bem abaixo na lista das transferências mais caras, sem sequer estar entre as 40 primeiras.

Keira Walsh assumiu o lugar de Harder e foi para o topo dessa lista no verão de 2022, mas a transferência da jogadora do Manchester City para o Barcelona já nem está mais entre as 20 primeiras, com a própria meio-campista da Inglaterra tendo participado de um negócio mais caro em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? GOAL detalha os negócios mais caros que o esporte já viu até hoje...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC)

    Foram apenas algumas semanas antes da própria transferência milionária de Barbra Banda para o Orlando Pride que Racheal Kundananji, sua companheira de seleção na Zâmbia, se tornou a jogadora mais cara do futebol feminino mundial ao acertar com outro clube da NWSL, o Bay FC. A equipe de expansão deu uma declaração de intenções ao pagar US$ 862.000 (£685.000) para levá-la à Califórnia vinda do Madrid CFF, clube pelo qual marcou 33 gols em 43 jogos de liga.

    Kundananji ainda não atingiu esse nível nos Estados Unidos, mas o Bay FC de forma geral ainda não conseguiu deixar uma marca de verdade na NWSL desde que entrou na liga, em 2024.

    • Publicidade
  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (Barcelona para o Chelsea)

    Walsh voltou à Inglaterra em janeiro de 2025, quando o Chelsea concluiu uma contratação sensacional no último dia da janela para a meio-campista. Embora o valor inicial tenha sido divulgado em cerca de £460.000 (US$ 572.000), adicionais e bônus significavam que ele provavelmente aumentaria. Ao fim da temporada 2024-25, a imprensa espanhola informou que foi exatamente isso que aconteceu, com o Chelsea pagando no fim €850.000 (£714.000/US$ 884.000) por uma das melhores volantes do planeta.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (do Club Olimpia para o Washington Spirit)

    Claudia Martinez foi uma das estrelas revelação de 2025, graças a uma incrível Copa América, na qual marcou seis gols em apenas cinco jogos por um Paraguai que nem sequer chegou às semifinais, o que lhe rendeu uma parte da artilharia da competição com apenas 17 anos. 

    O Washington Spirit certamente também ficou impressionado com o que viu da jovem atacante e a contratou alguns meses depois, em janeiro de 2026. A ESPN informou que o clube da NWSL pagou impressionantes US$ 950.000 para tirá-la do Club Olimpia, apenas alguns dias depois de Martinez comemorar seu 18º aniversário.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (do Houston Dash para o Lyon)

    Após apenas uma temporada na NWSL, Tarciane se tornou a segunda jogadora mais cara da história ao ser contratada pelo Lyon em fevereiro de 2025. O L'Equipe informou que a taxa pela jogadora de 21 anos foi de cerca de US$ 960.000 (£762.000), um recorde para a elite do futebol feminino francês e um valor que a teria feito dona do recorde mundial se a negociação tivesse sido concluída apenas algumas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (Washington Spirit para o Kansas City Current)

    Mais duas jogadoras entraram para o clube de US$ 1 milhão no mesmo dia, em poucos minutos agitados na NWSL em 11 de fevereiro, começando por Croix Bethune. A atleta de 24 anos, que foi eleita tanto Caloura do Ano quanto Meio-campista do Ano da NWSL em 2024, pediu uma troca ao Washington Spirit, que a havia escolhido com a terceira seleção geral do draft dois anos antes, e acabou no Kansas City Current por US$ 1 milhão (£732.000).

    Bethune recebeu honras do segundo time na votação da seleção ideal da NWSL em 2025, ao ajudar o Spirit a chegar à final da NWSL Championship, e fez parte da seleção feminina dos Estados Unidos que conquistou o ouro olímpico em Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (do Kansas City Current para o Bay FC)

    Poucos minutos antes de a transferência de Bethune para o Current ser anunciada, o clube revelou que Claire Hutton, finalista do prêmio de Revelação do Ano da NWSL de 2025, havia saído para se juntar ao Bay FC em um negócio no valor de US$ 1,1 milhão (£ 805.000). A jogadora de 20 anos vinha sendo uma peça-chave do Kansas City desde que entrou no time principal ainda adolescente, ajudando a equipe a conquistar o NWSL Shield em 2025, e agora levará esse talento para a Califórnia antes da primeira temporada de Emma Coates no comando do Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (Manchester United para o Chelsea)

    Foram relatados valores diferentes para a transferência de Melvine Malard do Manchester United para o Chelsea, que aconteceu em julho de 2026. A maioria das notícias, porém, colocou o valor em cerca de £ 850.000 (US$ 1,14 milhão), marcando uma venda recorde do clube para o Manchester United e tornando este o terceiro negócio da história do Chelsea a superar US$ 1 milhão.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (San Diego Wave para o Chelsea)

    Naomi Girma foi contratada pelo Chelsea em janeiro de 2025 por £ 883.000, valor que corresponde a US$ 1.100.000 e, assim, fez dela a primeira jogadora de um milhão de dólares do futebol feminino. 

    Apesar de ter apenas 24 anos, Girma já é amplamente considerada uma das melhores zagueiras do mundo, se não a melhor. Foi uma reputação construída em suas três primeiras temporadas na NWSL com o San Diego Wave e certamente consolidada com suas atuações pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2024, nos quais ela e sua equipe conquistaram o ouro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (North Carolina Courage para o Gotham)

    A transferência mais lucrativa da história entre dois clubes da NWSL aconteceu no meio de 2025, quando o Gotham pagou US$ 1.250.000 (£909.000) por Jaedyn Shaw. Depois de chegar à liga no meio da campanha de 2022, com apenas 17 anos, Shaw chamou atenção imediatamente, tornando-se a jogadora mais jovem a marcar em sua estreia na competição quando balançou as redes pelo San Diego Wave contra o Chicago. Sua estrela também continuaria a brilhar intensamente, especialmente na temporada de 2023, quando o Wave conquistou o NWSL Shield.

    Ela não permaneceria na costa oeste, porém. Em janeiro de 2025, Shaw se transferiu para o North Carolina Courage em uma das negociações mais valiosas da história da NWSL até então, mas isso foi superado mais tarde naquele mesmo ano, quando o Gotham pagou uma taxa recorde da liga para contratá-la. Alguns meses depois, Shaw comemorava o primeiro título da NWSL de sua carreira, sendo destaque na partida final da temporada na vitória sobre o Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (Liverpool para o Arsenal)

    Girma manteve o recorde mundial de taxa de transferência no futebol feminino por seis meses, até que o Arsenal fez de Olivia Smith a primeira jogadora de um milhão de libras em julho de 2025. O Arsenal foi vítima da magia da jogadora de 20 anos nas quartas de final da FA Cup no início daquele ano, quando ela inspirou o Liverpool a uma vitória improvável, então o clube não tinha nenhuma ilusão quanto ao talento dela, tanto que estava disposto a pagar uma taxa nunca vista antes no futebol feminino para garantir sua contratação.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (Tigres para o Orlando Pride)

    A transferência de Smith para o Arsenal manteve o recorde mundial de uma transferência no futebol feminino por pouco mais de um mês, antes de o Orlando Pride pagar uma quantia ainda maior para garantir a contratação da sensação mexicana Ovalle, em agosto de 2025. A jogadora de 25 anos já havia sido ligada a todos os principais clubes da Europa, com Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Wolfsburg interessados após suas atuações de destaque pelo Tigres. No entanto, o próximo capítulo de sua carreira acontecerá nos EUA, depois de ela assinar com as atuais campeãs da NWSL por uma taxa recorde mundial de US$ 1,5 milhão (£ 1,1 milhão).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City para o Chelsea)

    Houve muitas informações diferentes sobre a taxa paga pelo Chelsea por Alyssa Thompson no último dia da janela da WSL no verão de 2025. Inicialmente, o Athletic disse que ela ficou um pouco abaixo da marca de £ 1 milhão, antes de o Telegraph e o Guardian sugerirem o contrário. Os dois últimos veículos entenderam que o negócio foi um recorde do clube para o Chelsea, superando a taxa paga por Girma, e disseram que ele poderia subir para se tornar um recorde mundial, embora parecesse inicialmente abaixo do que o Orlando Pride pagou por Lizbeth Ovalle.

    No entanto, quando a Fifa divulgou seu relatório global de transferências de 2025, em janeiro de 2026, ela classificou a taxa de transferência de Thompson acima da de Ovalle, com a ESPN observando, na época do acordo inicial, que ela poderia subir e chegar a valer US$ 2 milhões (£ 1,5 milhão).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (do Manchester City para o Barcelona)

    Em termos de taxa inicial, a transferência de Kerolin por € 1,2 milhão (£ 1,02 milhão/US$ 1,38 milhão) do Manchester City para o Barcelona é a terceira maior negociação da história do futebol feminino. A brasileira só havia se mudado para a Inglaterra em janeiro de 2025, vinda do North Carolina Courage, da NWSL, mas seguiu para a Catalunha apenas 18 meses depois, com o Barça abrindo os cofres por uma atacante versátil após as saídas de Alexia Putellas e Salma Paralluelo.

    Vários relatos citaram valores diferentes para o negócio, mas o Manchester City o confirmou como um acordo de € 1,2 milhão em comunicado do clube.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken para o Real Madrid)

    Quando Felicia Schroder concluiu sua transferência do Hacken para o Real Madrid no verão de 2026, ela foi amplamente apontada como uma transferência recorde mundial. No entanto, o patamar a ser superado era constantemente citado como a transferência de Ovalle para o Orlando Pride, enquanto vários jornalistas, e um relatório de transferências da própria FIFA, afirmaram que a ida de Grace Geyoro para o London City Lionesses foi maior do que a que levou a internacional mexicana à NWSL.

    Um porta-voz do Hacken disse à Reuters: "Isso se baseia no fato de esse valor ser superior à soma recorde anterior de US$ 1,5 milhão, uma soma recorde que foi confirmada na época pelo Orlando Pride. No entanto, qual é exatamente esse valor não é algo que estamos tornando público."

    Embora em alguns casos a taxa tenha sido arredondada para € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/US$ 1,7 milhão), a mídia sueca informou que ela ficou na casa de 15 milhões de coroas suecas, o que equivaleria a cerca de € 1,35 milhão (£ 1,16 milhão/US$ 1,56 milhão).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (do PSG para o London City Lionesses)

    Um novo recorde de transferência no futebol feminino foi estabelecido no último dia da janela da WSL no verão de 2025, quando o London City Lionesses pagou €1,65 milhão (£1,43 milhão/US$ 1,93 milhão) para levar a capitã do Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, ao clube antes de sua estreia na elite. O London City tem o apoio dos bilhões de Michele Kang, que também é dona do Lyon, maior rival do PSG, e o clube gastou bastante esse dinheiro na preparação para sua estreia na WSL.

    O London City negou as alegações de que uma taxa recorde mundial foi paga por Geyoro. No entanto, o contrário foi reportado por vários jornalistas, e o relatório oficial global de transferências da FIFA, divulgado alguns meses depois, listou Geyoro como a maior transferência internacional do futebol profissional feminino em 2025, à frente dos negócios por Thompson, Ovalle e Girma.