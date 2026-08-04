À medida que o futebol feminino continua a crescer no mundo todo, o recorde de transferência do esporte também aumenta. Na verdade, só em 2025, a taxa recorde mundial foi superada nada menos do que quatro vezes. Isso significa que o dinheiro desembolsado pelo Chelsea no verão de 2020 para contratar Pernille Harder pela maior quantia da história do futebol feminino agora aparece bem abaixo na lista das transferências mais caras, sem sequer estar entre as 40 primeiras.

Keira Walsh assumiu o lugar de Harder e foi para o topo dessa lista no verão de 2022, mas a transferência da jogadora do Manchester City para o Barcelona já nem está mais entre as 20 primeiras, com a própria meio-campista da Inglaterra tendo participado de um negócio mais caro em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? GOAL detalha os negócios mais caros que o esporte já viu até hoje...