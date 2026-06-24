Histórico de recordes de transferências no futebol feminino: Lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

À medida que o futebol feminino continua a crescer em todo o mundo, o recorde de transferência do esporte também aumenta. Na verdade, só em 2025, o recorde mundial de valor de transferência foi quebrado nada menos que quatro vezes. Isso significa que o valor que o Chelsea desembolsou no verão de 2020 para contratar Pernille Harder — o maior valor da história do futebol feminino — agora está bem abaixo na lista das transferências mais caras, nem mesmo entre as 30 primeiras.

Keira Walsh tomou o lugar de Harder e chegou ao topo dessa lista no verão de 2022, mas sua transferência do Manchester City para o Barcelona nem sequer está mais entre as 15 primeiras; a própria meio-campista inglesa, aliás, fez parte de uma negociação ainda mais cara em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? O GOAL detalha as transações mais caras que o esporte já viu até hoje...