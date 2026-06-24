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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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Histórico de recordes de transferências no futebol feminino: Lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

Futebol feminino
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Liga dos Campeões Feminino
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
L. da Silva
S. Coffey
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
Portland Thorns
Chicago Stars
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride e London City Lionesses bateram o recorde mundial somente em 2025, à medida que os gastos no futebol feminino aumentam

À medida que o futebol feminino continua a crescer em todo o mundo, o recorde de transferência do esporte também aumenta. Na verdade, só em 2025, o recorde mundial de valor de transferência foi quebrado nada menos que quatro vezes. Isso significa que o valor que o Chelsea desembolsou no verão de 2020 para contratar Pernille Harder — o maior valor da história do futebol feminino — agora está bem abaixo na lista das transferências mais caras, nem mesmo entre as 30 primeiras.

Keira Walsh tomou o lugar de Harder e chegou ao topo dessa lista no verão de 2022, mas sua transferência do Manchester City para o Barcelona nem sequer está mais entre as 15 primeiras; a própria meio-campista inglesa, aliás, fez parte de uma negociação ainda mais cara em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? O GOAL detalha as transações mais caras que o esporte já viu até hoje...

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15Ludmila (do Chicago Stars para o San Diego Wave)

    A estrela brasileira Ludmila foi protagonista do que pode se tornar a segunda maior transação entre times da mesma liga na história da NWSL no início de 2026, quando se transferiu do Chicago Stars para o San Diego Wave por uma quantia inicial de US$ 800.000 (582.000 libras).

    Aos 31 anos, a atacante é uma figura conhecida no futebol feminino, tendo tido uma passagem particularmente brilhante pelo Atlético de Madrid de 2017 a 2024, período em que marcou 59 gols em 137 partidas do campeonato. Essas atuações convenceram o Chicago a assinar com ela um contrato de três anos no meio da temporada de 2024.

    No entanto, ela permaneceu no clube por apenas uma temporada e meia, antes que San Diego entrasse em cena com uma oferta que pode chegar a US$ 1.000.000 (727.000 libras).

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14Sam Coffey (do Portland Thorns para o Manchester City)

    Liderando a disputa pelo título da Superliga Feminina com uma vantagem significativa, o Manchester City entrou na janela de transferências de janeiro de 2026 com o objetivo de reforçar um time que já se encontrava em excelente posição, e foi exatamente o que fez ao incorporar à equipe uma meio-campista de nível mundial: Sam Coffey.

    Tendo se consolidado como uma das melhores volantes do futebol, tanto pelo Portland Thorns quanto pela Seleção Feminina dos Estados Unidos, não foi surpresa que Coffey tenha custado ao City uma quantia recorde para o clube: 650.000 libras (875.000 dólares). O investimento valerá a pena imediatamente se ela conseguir ajudar a equipe a cruzar a linha de chegada e conquistar o primeiro título da WSL em 10 anos.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC)

    Apenas algumas semanas antes da transferência milionária de Barbra Banda para o Orlando Pride, Racheal Kundananji, sua companheira de seleção da Zâmbia, tornou-se a jogadora de futebol feminino mais cara do mundo ao se transferir para outro clube da NWSL, o Bay FC. O time recém-promovido causou impacto ao pagar US$ 862.000 (685.000 libras) para trazê-la da Califórnia, vinda do Madrid CFF, clube pelo qual marcou 33 gols em 43 partidas do campeonato.

    Kundananji ainda não atingiu esse nível nos EUA, mas o Bay FC, de modo geral, ainda não deixou uma marca significativa na NWSL desde que ingressou na liga, em 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12Keira Walsh (do Barcelona para o Chelsea)

    Walsh voltou à Inglaterra em janeiro de 2025, quando o Chelsea concretizou uma contratação sensacional do meio-campista no último dia da janela de transferências. Embora o valor inicial da transação tenha sido estimado em cerca de £460.000 ($572.000), os pagamentos adicionais e bônus provavelmente elevariam esse valor. Ao final da temporada 2024-25, a mídia espanhola informou que foi exatamente isso o que aconteceu, com o Chelsea acabando por pagar € 850.000 (£ 714.000/$ 884.000) por um dos melhores volantes do planeta.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11Claudia Martinez (do Club Olimpia para o Washington Spirit)

    Claudia Martinez foi uma das revelações de 2025, graças a uma incrível Copa América, na qual marcou seis gols em apenas cinco partidas pela seleção do Paraguai — que nem sequer chegou às semifinais —, o que lhe rendeu o título de artilheira ex aequo com apenas 17 anos. 

    O Washington Spirit também ficou certamente impressionado com o que viu da jovem atacante, contratando-a alguns meses depois, em janeiro de 2026. A ESPN informou que o clube da NWSL pagou a quantia astronômica de US$ 950.000 para contratá-la do Club Olimpia, poucos dias depois de Martinez ter comemorado seu aniversário de 18 anos.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Tarciane (do Houston Dash para o Lyon)

    Após apenas uma temporada na NWSL, Tarciane tornou-se a segunda jogadora mais cara de todos os tempos ao ser contratada pelo Lyon em fevereiro de 2025. O jornal L’Equipe informou que o valor da transferência da jogadora de 21 anos foi de cerca de US$ 960.000 (762.000 libras), um recorde para a primeira divisão feminina francesa e um valor que a teria tornado a recordista mundial se a negociação tivesse sido fechada apenas algumas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    9Croix Bethune (do Washington Spirit para o Kansas City Current)

    Mais duas jogadoras entraram para o “clube do 1 milhão de dólares” no mesmo dia, em alguns minutos frenéticos da NWSL em 11 de fevereiro, começando por Croix Bethune. A jogadora de 24 anos, que foi eleita tanto a Estreante do Ano quanto a Meia do Ano da NWSL em 2024, solicitou uma transferência do Washington Spirit — clube que a havia escolhido como a terceira escolha geral no draft dois anos antes — e foi para o Kansas City Current por US$ 1 milhão (732 mil libras).

    Bethune foi eleita para a segunda equipe na votação do Melhor XI da NWSL em 2025, ao ajudar o Spirit a chegar à final do Campeonato da NWSL, e integrou a seleção feminina dos Estados Unidos que conquistou o ouro olímpico em Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8Claire Hutton (do Kansas City Current para o Bay FC)

    Apenas alguns minutos antes do anúncio da transferência de Bethune para o Current, o clube revelou que Claire Hutton, finalista do prêmio de Estreante do Ano da NWSL de 2025, havia deixado o time para se juntar ao Bay FC em um contrato no valor de US$ 1,1 milhão (805 mil libras). A jogadora de 20 anos tem sido uma peça fundamental para o Kansas City desde que chegou ao time principal ainda adolescente, ajudando a equipe a conquistar o NWSL Shield em 2025, e agora levará seu talento para a Califórnia, a tempo da primeira temporada de Emma Coates no comando do Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7Naomi Girma (do San Diego Wave para o Chelsea)

    Mas esse recorde mundial acabou ficando com Naomi Girma, que foi contratada pelo Chelsea em janeiro de 2025 por 883.000 libras, valor que equivale a 1.100.000 dólares, tornando-a assim a primeira jogadora a atingir a marca de um milhão de dólares no futebol feminino. Apesar de ter apenas 24 anos, Girma já é amplamente considerada uma das melhores zagueiras centrais do mundo, se não a melhor. É uma reputação que ela conquistou em suas três primeiras temporadas na NWSL, pelo San Diego Wave, e que certamente consolidou com suas atuações pela seleção dos EUA nos Jogos Olímpicos de 2024, nos quais ela e sua equipe conquistaram a medalha de ouro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6Jaedyn Shaw (do North Carolina Courage para o Gotham)

    A transferência mais lucrativa de todos os tempos entre dois clubes da NWSL ocorreu em meados de 2025, quando o Gotham pagou US$ 1.250.000 (909.000 libras) por Jaedyn Shaw. Depois de ingressar na liga no meio da temporada de 2022, com apenas 17 anos, Shaw chamou a atenção imediatamente, tornando-se a jogadora mais jovem a marcar um gol em sua estreia na competição, quando balançou as redes pelo San Diego Wave contra o Chicago. Sua estrela continuaria a brilhar intensamente, especialmente na temporada de 2023, quando o Wave conquistou o NWSL Shield.

    Ela não ficaria na costa oeste, porém. Em janeiro de 2025, Shaw se transferiu para o North Carolina Courage em uma das negociações mais valiosas da NWSL até então, mas esse recorde foi superado ainda naquele mesmo ano, quando o Gotham pagou uma quantia recorde na liga para contratá-la. Poucos meses depois, Shaw comemorava o primeiro título do Campeonato da NWSL de sua carreira, sendo a grande protagonista da partida final da temporada na vitória sobre o Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5Olivia Smith (do Liverpool para o Arsenal)

    Girma deteve o recorde mundial de valor de transferência no futebol feminino por seis meses, até que o Arsenal fez de Olivia Smith a primeira jogadora a atingir a marca de um milhão de libras, em julho de 2025. Os Gunners foram vítimas da magia da jogadora de 20 anos nas quartas de final da FA Cup no início do ano, quando ela inspirou o Liverpool a uma vitória improvável; por isso, não tinham ilusões quanto ao seu talento, a ponto de estarem dispostos a pagar uma quantia nunca vista antes no futebol feminino para garantir seus serviços.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (do Angel City para o Chelsea)

    Houve muitas notícias divergentes sobre o valor pago pelo Chelsea pela contratação de Alyssa Thompson no último dia da janela de transferências da WSL, no verão de 2025. Inicialmente, o site The Athletic informou que o valor ficou um pouco abaixo da marca de 1 milhão de libras, antes que tanto o Telegraph quanto o Guardian sugerissem o contrário. Esses dois últimos jornais entenderam que o negócio representava um recorde do clube para o Chelsea, superando o valor pago por Girma, e afirmaram que ele poderia se tornar um recorde mundial, embora parecesse ficar aquém do que o Orlando Pride pagou inicialmente por Lizbeth Ovalle.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3Lizbeth Ovalle (do Tigres para o Orlando Pride)

    A transferência de Smith para o Arsenal manteve o recorde mundial de transferência feminina por pouco mais de um mês, antes que o Orlando Pride pagasse uma quantia ainda maior para garantir os serviços da sensação mexicana Ovalle, em agosto de 2025. A jogadora de 25 anos já havia sido associada a todos os principais clubes da Europa — com Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Wolfsburg demonstrando interesse após suas atuações excepcionais pelo Tigres. No entanto, o próximo capítulo de sua carreira se desenrolará nos Estados Unidos, após ela assinar contrato com o atual campeão da NWSL por uma quantia recorde mundial de US$ 1,5 milhão (1,1 milhão de libras).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (do Hacken para o Real Madrid)

    Quando Felicia Schroder concretizou sua transferência do Hacken para o Real Madrid no verão de 2026, o negócio foi amplamente divulgado como um recorde mundial, com o valor da transferência estimado em cerca de 15 milhões de coroas suecas (1,16 milhão de libras esterlinas/1,56 milhão de dólares).

    No entanto, a marca a ser superada era constantemente citada como a transferência de Ovalle para o Orlando Pride, enquanto vários jornalistas — e um relatório de transferências da própria FIFA — afirmavam que a transferência de Grace Geyoro para o London City Lionesses foi mais valiosa do que aquela que levou a jogadora da seleção mexicana para a NWSL.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (do PSG para o London City Lionesses)

    Um novo recorde de transferência feminina foi estabelecido no último dia do prazo de transferências da WSL, no verão de 2025, quando o London City Lionesses pagou € 1,65 milhão (£ 1,43 milhão/$ 1,93 milhão) para contratar a capitã do Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, antes de sua estreia na primeira divisão. O London City conta com o apoio financeiro de Michele Kang, cuja fortuna chega a bilhões, e que também é proprietária do Lyon, arquirrival do PSG, e o clube não mediu gastos na preparação para sua estreia na WSL.

    O London City negou as alegações de que teria sido pago um valor recorde mundial pela contratação de Geyoro. No entanto, o contrário foi relatado por vários jornalistas, e o relatório oficial global de transferências da FIFA, divulgado alguns meses depois, listou Geyoro como a maior transferência internacional do futebol profissional feminino em 2025, acima das contratações de Thompson, Ovalle e Girma.