"Histórias que não tinham nada a ver com futebol": Uli Hoeneß volta a criticar um ex-técnico do FC Bayern

No passado, Hoeneß sempre chamou a atenção por suas críticas veladas a Tuchel, que, como antecessor direto de Kompany, esteve no comando do FC Bayern entre 2023 e 2024. Recentemente, por exemplo, ele revelou no podcast “Auf eine weiß-blaue Tasse” com o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, que Tuchel não sabia que o jogador do FCB Josip Stanisic dominava a língua alemã.

Em outra entrevista ao t-online no início de 2025, Hoeneß também comentou que Tuchel teria se manifestado a favor de “um número relativamente grande de transferências” no clube campeão alemão, o que não foi muito bem recebido pelos dirigentes do Bayern. “No âmbito pessoal, nossa relação foi totalmente tranquila até o fim. Mas ele simplesmente tem uma visão totalmente diferente em muitos aspectos sobre como se lidera um time”, afirmou o septuagenário.

Em termos esportivos, o Bayern passou por momentos turbulentos sob o comando de Tuchel. Por um lado, em 2023, o time conquistou o campeonato alemão na reta final, à frente do Borussia Dortmund; no ano seguinte, porém, ficou claramente atrás do Bayer 04 Leverkusen.

Já na Liga dos Campeões, em 2024, o Bayern ficou a um passo da final após uma derrota amplamente discutida e controversa nas semifinais contra o Real Madrid.