Antes da partida de volta das semifinais do campeão alemão na noite de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain, o presidente do FCB destacou mais uma vez, em entrevista à DAZN, as qualidades do técnico Vincent Kompany e não resistiu a dar mais uma alfinetada em Tuchel.
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"Histórias que não tinham nada a ver com futebol": Uli Hoeneß volta a criticar um ex-técnico do FC Bayern
O que distingue especialmente o técnico belga em comparação com muitos de seus antecessores é sua “competência social”, segundo Hoeneß. “Ele não abandona ninguém. Ele nunca exporia um jogador à imprensa, nunca falaria mal de seus jogadores, do clube ou após um jogo ruim.”
Isso acaba se refletindo também na comunicação com a mídia, por exemplo, em perguntas sobre novos jogadores e transferências. “Ele não faz reclamações públicas do tipo: ‘Precisamos de um lateral-esquerdo, precisamos disso ou daquilo’. Seu objetivo é, antes, tornar os jogadores que já estão no time melhores. E foi exatamente isso que ele conseguiu”, explicou o dirigente de 74 anos.
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Uli Hoeneß não parava de provocar Thomas Tuchel
O que Hoeneß considera “especialmente bom” nesse contexto é que “os jornalistas em Munique precisam voltar a trabalhar”. Pois, com “um ou outro técnico no passado — com saudações a Tuchel —, era comum que, após uma coletiva de imprensa, sempre houvesse uma bela história, mas que não tinha nada a ver com futebol. E agora, com Vincent, eles precisam voltar a escrever sobre futebol”, afirmou o presidente do FCB.
Embora Tuchel ou o ex-técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, fossem inteligentes o suficiente para se manterem em Munique, na opinião de Hoeneß, faltava-lhes um pouco do componente social em comparação com Kompany. O belga é “como pessoa – eu diria – quase perfeito. Ele é poliglota, fala quatro ou cinco idiomas fluentemente e alterna sem esforço de um para outro.”
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Hoeneß sobre Tuchel: “Uma visão totalmente diferente em muitos aspectos”
No passado, Hoeneß sempre chamou a atenção por suas críticas veladas a Tuchel, que, como antecessor direto de Kompany, esteve no comando do FC Bayern entre 2023 e 2024. Recentemente, por exemplo, ele revelou no podcast “Auf eine weiß-blaue Tasse” com o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, que Tuchel não sabia que o jogador do FCB Josip Stanisic dominava a língua alemã.
Em outra entrevista ao t-online no início de 2025, Hoeneß também comentou que Tuchel teria se manifestado a favor de “um número relativamente grande de transferências” no clube campeão alemão, o que não foi muito bem recebido pelos dirigentes do Bayern. “No âmbito pessoal, nossa relação foi totalmente tranquila até o fim. Mas ele simplesmente tem uma visão totalmente diferente em muitos aspectos sobre como se lidera um time”, afirmou o septuagenário.
Em termos esportivos, o Bayern passou por momentos turbulentos sob o comando de Tuchel. Por um lado, em 2023, o time conquistou o campeonato alemão na reta final, à frente do Borussia Dortmund; no ano seguinte, porém, ficou claramente atrás do Bayer 04 Leverkusen.
Já na Liga dos Campeões, em 2024, o Bayern ficou a um passo da final após uma derrota amplamente discutida e controversa nas semifinais contra o Real Madrid.