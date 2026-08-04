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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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História do recorde de transferências no futebol feminino: lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

Futebol feminino
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Liga dos Campeões Feminino
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride e London City Lionesses bateram o recorde mundial só em 2025, à medida que os gastos no futebol feminino aumentam

À medida que o futebol feminino continua a crescer no mundo todo, o recorde de transferência da modalidade também cresce. Na verdade, só em 2025, a taxa recorde mundial foi superada nada menos do que quatro vezes. Isso significa que o dinheiro que o Chelsea desembolsou no verão de 2020 para contratar Pernille Harder pela maior quantia da história do futebol feminino agora está bem abaixo na lista das transferências mais caras, sem sequer estar entre as 40 primeiras.

Keira Walsh tomou o lugar de Harder e foi para o topo dessa lista no verão de 2022, mas sua transferência do Manchester City para o Barcelona já nem está mais entre as 20 primeiras, com a própria meio-campista da Inglaterra tendo participado de um negócio mais caro em janeiro de 2025, quando voltou à Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? GOAL detalha os negócios mais caros que o esporte já viu até hoje...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC)

    Foi apenas algumas semanas antes da própria transferência milionária de Barbra Banda para o Orlando Pride que Racheal Kundananji, sua companheira de seleção da Zâmbia, se tornou a jogadora mais cara do futebol feminino no mundo ao se juntar a outro clube da NWSL, o Bay FC. A equipe de expansão mandou um recado ao pagar US$ 862.000 (£685.000) para levá-la à Califórnia, vinda do Madrid CFF, clube pelo qual marcou 33 gols em 43 jogos de liga.

    Kundananji ainda não atingiu esse nível nos Estados Unidos, mas o Bay FC de forma geral também ainda não conseguiu deixar uma marca real na NWSL desde que entrou na liga, em 2024.

    • Publicidade
  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (do Barcelona para o Chelsea)

    Walsh voltou à Inglaterra em janeiro de 2025, quando o Chelsea concluiu uma contratação sensacional da meio-campista no último dia da janela. Embora a taxa inicial tenha sido informada em cerca de £460.000 (US$ 572.000), adicionais e bônus fariam com que ela provavelmente aumentasse. Ao fim da temporada 2024-25, a imprensa espanhola informou que foi exatamente isso que aconteceu, com o Chelsea pagando no fim das contas €850.000 (£714.000/US$ 884.000) por uma das melhores volantes do planeta.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (do Club Olimpia para o Washington Spirit)

    Claudia Martinez foi uma das grandes revelações de 2025, graças a uma Copa América incrível, na qual marcou seis gols em apenas cinco jogos por um Paraguai que nem sequer chegou às semifinais, o que lhe garantiu uma parte da Chuteira de Ouro com apenas 17 anos. 

    O Washington Spirit certamente ficou impressionado com o que viu da jovem atacante também, contratando-a alguns meses depois, em janeiro de 2026. A ESPN informou que o clube da NWSL pagou impressionantes US$ 950.000 para tirá-la do Club Olimpia, apenas alguns dias depois de Martinez comemorar seu 18º aniversário.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (do Houston Dash para o Lyon)

    Após apenas uma temporada na NWSL, Tarciane se tornou a segunda jogadora mais cara de todos os tempos quando foi contratada pelo Lyon em fevereiro de 2025. O L'Equipe informou que a taxa pela jogadora de 21 anos foi de cerca de US$ 960.000 (£ 762.000), um recorde para a primeira divisão feminina da França e um valor que a teria tornado a detentora do recorde mundial se o negócio tivesse sido concluído apenas algumas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (do Washington Spirit para o Kansas City Current)

    Mais duas jogadoras entraram para o clube do US$ 1 milhão no mesmo dia, em poucos minutos agitados na NWSL em 11 de fevereiro, começando por Croix Bethune. A jogadora de 24 anos, que foi eleita tanto Revelação quanto Meio-campista do Ano da NWSL em 2024, pediu uma transferência do Washington Spirit, que a havia escolhido com a terceira pick geral do draft dois anos antes, e acertou com o Kansas City Current por US$ 1 milhão (£ 732.000).

    Bethune recebeu honras de segundo time na votação do Melhor XI da NWSL em 2025, ao ajudar o Spirit a chegar à final da NWSL, e fez parte da seleção feminina dos Estados Unidos que conquistou o ouro olímpico em Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (Kansas City Current para o Bay FC)

    Poucos minutos antes de a transferência de Bethune para o Current ser anunciada, o clube revelou que Claire Hutton, finalista do prêmio de Caloura do Ano da NWSL de 2025, havia saído para se juntar ao Bay FC em um acordo no valor de US$ 1,1 milhão (£805.000). A jogadora de 20 anos vinha sendo uma peça-chave para o Kansas City desde que chegou ao time principal ainda adolescente, ajudando a equipe a conquistar o NWSL Shield em 2025, e agora levará esse talento para a Califórnia antes da primeira temporada de Emma Coates no comando do Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (do Manchester United para o Chelsea)

    Foram divulgados valores diferentes para a transferência de Melvine Malard do Manchester United para o Chelsea, que aconteceu em julho de 2026. A maioria das reportagens, porém, apontou a taxa em cerca de £ 850.000 (US$ 1,14 milhão), marcando uma venda recorde do clube para o Manchester United e tornando este o terceiro negócio da história do Chelsea a ultrapassar US$ 1 milhão.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (do San Diego Wave para o Chelsea)

    Naomi Girma foi contratada pelo Chelsea em janeiro de 2025 por £ 883.000, valor que se converte em US$ 1.100.000 e, assim, fez dela a primeira jogadora de um milhão de dólares do futebol feminino. 

    Apesar de ter apenas 24 anos, Girma já é amplamente considerada uma das melhores zagueiras centrais de todo o mundo, se não a melhor. É uma reputação que ela construiu em suas três primeiras temporadas na NWSL com o San Diego Wave e certamente consolidou com suas atuações pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2024, nos quais ela e sua equipe conquistaram o ouro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (do North Carolina Courage para o Gotham)

    A transferência mais lucrativa de todos os tempos entre dois clubes da NWSL aconteceu em meados de 2025, quando o Gotham pagou US$ 1.250.000 (£909.000) por Jaedyn Shaw. Depois de chegar à liga no meio da temporada de 2022, com apenas 17 anos, Shaw chamou atenção imediatamente, tornando-se a jogadora mais jovem a marcar em sua estreia na competição, quando balançou as redes pelo San Diego Wave contra o Chicago. Sua estrela continuaria a brilhar intensamente também, especialmente na temporada de 2023, quando o Wave conquistou o NWSL Shield.

    Ela não permaneceria na costa oeste, porém. Em janeiro de 2025, Shaw se transferiu para o North Carolina Courage em uma das negociações mais valiosas da história da NWSL até então, mas isso foi superado mais tarde naquele mesmo ano, quando o Gotham pagou uma taxa recorde da liga para contratá-la. Alguns meses depois, Shaw comemorava o primeiro título da NWSL de sua carreira, sendo destaque na partida final da temporada, na vitória sobre o Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (do Liverpool para o Arsenal)

    Girma deteve o recorde mundial de taxa de transferência no futebol feminino por seis meses, até que o Arsenal fez de Olivia Smith a primeira jogadora de um milhão de libras em julho de 2025. O Arsenal foi vítima da magia da jogadora de 20 anos nas quartas de final da FA Cup, no início daquele ano, quando ela inspirou o Liverpool a uma vitória improvável, e por isso não tinha nenhuma ilusão quanto ao seu talento, tanto que esteve disposto a pagar uma quantia nunca antes vista no futebol feminino para garantir sua contratação.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (Tigres para o Orlando Pride)

    A transferência de Smith para o Arsenal deteve o recorde mundial de uma transferência no futebol feminino por pouco mais de um mês, antes de o Orlando Pride pagar uma taxa ainda maior para garantir os serviços da sensação mexicana Ovalle em agosto de 2025. A jogadora de 25 anos já havia sido ligada a todos os principais clubes da Europa, com Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Wolfsburg interessados após suas atuações excepcionais pelo Tigres. No entanto, o próximo capítulo de sua carreira acontecerá nos Estados Unidos, depois de ela assinar com as atuais campeãs da NWSL por uma taxa recorde mundial de US$ 1,5 milhão (£ 1,1 milhão).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (Angel City para o Chelsea)

    Houve muitas informações diferentes sobre a taxa paga pelo Chelsea por Alyssa Thompson no último dia da janela da WSL no verão de 2025. Inicialmente, o The Athletic disse que ela ficou um pouco abaixo da marca de £1 milhão, antes de tanto o The Telegraph quanto o The Guardian sugerirem o contrário. Os dois últimos entenderam que o acordo foi um recorde do clube para o Chelsea, superando a taxa paga por Girma, e disseram que ele poderia subir e se tornar um recorde mundial, embora parecesse inicialmente abaixo do que o Orlando Pride pagou por Lizbeth Ovalle.

    No entanto, quando a Fifa divulgou seu relatório global de transferências de 2025, em janeiro de 2026, ela classificou a taxa de transferência de Thompson acima da de Ovalle, com a ESPN observando, na época do acordo inicial, que ela poderia subir e chegar ao valor de US$ 2 milhões (£1,5 milhão).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (do Manchester City para o Barcelona)

    Em termos de taxa inicial, a transferência de Kerolin por £ 1,25 milhão (US$ 1,68 milhão), do Manchester City para o Barcelona, é a terceira maior da história do futebol feminino. A internacional brasileira só se mudou para a Inglaterra em janeiro de 2025, vinda do North Carolina Courage, da NWSL, mas estava a caminho da Catalunha apenas 18 meses depois, já que o Barça abriu os cofres por uma atacante versátil após as saídas de Alexia Putellas e Salma Paralluelo.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken para o Real Madrid)

    Quando Felicia Schroder concluiu sua transferência do Hacken para o Real Madrid no verão de 2026, ela foi amplamente apontada como uma negociação recorde mundial. No entanto, o valor a ser superado foi citado de forma consistente como a transferência de Ovalle para o Orlando Pride, enquanto vários jornalistas, e um relatório de transferências da própria Fifa, afirmaram que a transferência de Grace Geyoro para o London City Lionesses foi maior do que a que levou a internacional mexicana para a NWSL.

    Um porta-voz do Hacken disse à Reuters: "Isso se baseia no fato de que esse valor é superior ao recorde anterior de US$ 1,5 milhão, uma quantia recorde que foi confirmada na época pelo Orlando Pride. No entanto, qual é exatamente esse valor não é algo que estamos tornando público."

    Embora, em alguns casos, a taxa tenha sido arredondada para € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/US$ 1,7 milhão), a imprensa sueca informou que ela ficou na casa de 15 milhões de coroas suecas, o que equivaleria a cerca de € 1,35 milhão (£ 1,16 milhão/US$ 1,56 milhão).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (do PSG para o London City Lionesses)

    Um novo recorde de transferência no futebol feminino foi estabelecido no último dia da janela da WSL no verão de 2025, quando o London City Lionesses pagou € 1,65 milhão (£ 1,43 milhão/US$ 1,93 milhão) para levar a capitã do Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, ao clube antes de sua estreia na elite. O London City tem o respaldo dos bilhões de Michele Kang, que também é dona do Lyon, arquirrival do PSG, e o clube gastou bastante em preparação para sua estreia na WSL.

    O London City negou as alegações de que uma taxa recorde mundial foi paga por Geyoro. No entanto, o contrário foi noticiado por vários jornalistas, e o relatório oficial global de transferências da Fifa, divulgado alguns meses depois, listou Geyoro como a maior transferência internacional do futebol profissional feminino em 2025, acima dos acordos por Thompson, Ovalle e Girma.