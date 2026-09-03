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História do dinheiro azul! Como Chelsea e City trocaram estrelas e chegaram a um gasto total de £ 350 milhões no boom dos bilionários
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Duas superpotências constroem uma ligação direta
Quando Roman Abramovich comprou o Chelsea, em julho de 2003, seguido por Sheikh Mansour assumindo o controle do Manchester City em 1º de setembro de 2008, ambos os clubes foram elevados ao patamar de superpotências do futebol moderno. Antes equipes de meio de tabela que trocavam jogadores modestos como David Rocastle e Terry Phelan nos anos 1990, a dupla se transformou em potências financeiras.
Antes de 2008, as movimentações de jogadores incluíram Shaun Wright-Phillips se transferindo para Stamford Bridge por £ 21 milhões em 2005, antes de retornar ao City por £ 8,5 milhões três anos depois. Tal Ben Haim também trocou Londres por Manchester em um negócio de £ 5 milhões.
No entanto, o cenário pós-2008 redefiniu completamente a relação de transferências entre eles, transformando-a em uma troca direta de ativos de alto risco entre rivais na disputa pelo título.
- AFP
Trocas estratégicas de ativos definidas
Desde a compra do Manchester City pelo Sheikh Mansour, transações diretas entre Chelsea e Manchester City geraram mais de £ 350 milhões em taxas de transferência no total. A era começou com Wayne Bridge concluindo uma transferência de £ 10 milhões para o City em 2009, seguida por Daniel Sturridge fazendo o caminho inverso para o Chelsea por uma taxa de £ 8,3 milhões definida por tribunal.
Movimentos posteriores fizeram figuras campeãs cruzarem a divisão. Raheem Sterling concluiu uma transferência de £ 47,5 milhões para Stamford Bridge em 2022, enquanto Mateo Kovacic se juntou ao City por £ 25 milhões em 2023.
Esse fluxo também incluiu transferências icônicas sem custos, com destaque para a passagem temporária de Frank Lampard pelo City em 2014 e a ida de Willy Caballero para o Chelsea em 2017.
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As três maiores taxas de transferência da era moderna
O auge financeiro dessa relação entre duas superpotências é definido por três transferências históricas que dominam os livros de recordes. Enzo Fernandez aparece com folga no topo após sua histórica mudança de £ 125 milhões para o Manchester City no último dia da janela de transferências, em setembro de 2026.
Raheem Sterling representa a segunda maior transferência entre os dois clubes, concluindo uma mudança de £ 47,5 milhões do Etihad Stadium para Stamford Bridge em julho de 2022.
O pódio é completado por Cole Palmer, cuja transferência de £ 40 milhões para o oeste de Londres, em setembro de 2023, é a terceira transação mais cara na história de negociações diretas entre os dois rivais.
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Negócio de Fernandez estabelece novo parâmetro
A relação em curso atingiu seu ápice absoluto no último dia da janela de transferências, em setembro de 2026, com a transferência histórica de Enzo Fernandez para o Manchester City. O City concordou com uma taxa de £ 125 milhões, igualando o recorde britânico, para contratar o meio-campista argentino do Chelsea, três anos e meio após sua chegada ao oeste de Londres.
A transação histórica fez de Fernandez o primeiro jogador da história do futebol a ser transferido por taxas individuais superiores a £ 100 milhões em duas ocasiões distintas.
Além de Fernandez, a era da Premier League viu um total de 15 nomes do elenco principal e da base fazerem a mudança direta entre os dois lados, começando com David Rocastle e Terry Phelan em meados da década de 1990. A cronologia completa inclui George Weah, Shaun Wright-Phillips (transferido duas vezes), Tal Ben Haim, Wayne Bridge, Daniel Sturridge, Frank Lampard, Willy Caballero, Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Cole Palmer, Marcus Bettinelli e os reforços da base Michael Olise e Ryan McAidoo.
De acordo com Transfermarkt, com mais de £ 350 milhões movimentados após 2008, a ligação direta entre Stamford Bridge e o Etihad Stadium segue como uma das redes comerciais mais lucrativas do futebol moderno.
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