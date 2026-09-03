História do dinheiro azul! Como Chelsea e City trocaram estrelas e chegaram a um gasto total de £ 350 milhões no boom dos bilionários

Quando Roman Abramovich comprou o Chelsea, em julho de 2003, seguido por Sheikh Mansour assumindo o controle do Manchester City em 1º de setembro de 2008, ambos os clubes foram elevados ao patamar de superpotências do futebol moderno. Antes equipes de meio de tabela que trocavam jogadores modestos como David Rocastle e Terry Phelan nos anos 1990, a dupla se transformou em potências financeiras.

Antes de 2008, as movimentações de jogadores incluíram Shaun Wright-Phillips se transferindo para Stamford Bridge por £ 21 milhões em 2005, antes de retornar ao City por £ 8,5 milhões três anos depois. Tal Ben Haim também trocou Londres por Manchester em um negócio de £ 5 milhões.

No entanto, o cenário pós-2008 redefiniu completamente a relação de transferências entre eles, transformando-a em uma troca direta de ativos de alto risco entre rivais na disputa pelo título.