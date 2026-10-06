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Hexacampeão da Champions League está prestes a fazer surpreendente transferência para La Liga após saída do Real Madrid
Carvajal em conversas com o Getafe
Carvajal está em negociações para se juntar ao Getafe como agente livre após sua saída do Madrid. O lateral-direito de 34 anos está sem clube desde que seu contrato expirou em 30 de junho. De acordo com informações do jornal espanhol ABC, as conversas entre as duas partes estão avançando bem.
O experiente defensor pode em breve passar por exames médicos antes de uma possível transferência. A possível negociação acontece após relatos da Itália terem ligado o veterano defensor a vários clubes da Serie A na semana passada. No entanto, uma permanência na capital espanhola agora parece ser o desfecho mais provável.
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Grande reforço para o elenco de Bordalas
Garantir a contratação de um seis vezes campeão europeu daria um grande impulso ao técnico do Getafe, Bordalas. O treinador tem sido vocal sobre a necessidade de um elenco maior para lidar com um calendário exigente.
O Getafe ocupa atualmente a 11ª colocação na Liga, tendo somado oito pontos nas sete primeiras partidas. O clube enfrenta uma lista pesada de compromissos enquanto se prepara para competir na Liga, na Copa do Rei e na Conference League.
Carvajal traria uma enorme experiência de alto nível ao elenco depois de conquistar inúmeros troféus durante sua passagem bem-sucedida pelo Santiago Bernabeu. Sua chegada fortaleceria significativamente as opções defensivas disponíveis para Bordalas.
Lidando com preocupações com lesão na lateral direita
A possível contratação chega em um momento curioso para o Getafe, que já tem dois laterais-direitos em seu elenco. O emprestado pelo Aston Villa Andres Garcia está atualmente cumprindo um empréstimo de uma temporada sob o comando de Bordalas.
Enquanto isso, Kiko Femenia está fora desde o início de setembro com uma ruptura no tendão da coxa da perna esquerda. A ausência de Femenia deixou o clube com poucas opções experientes pelo lado direito da defesa.
No entanto, o próprio histórico de lesões de Carvajal segue sendo uma consideração. O veterano de 34 anos sofreu vários problemas físicos ao longo da carreira, o que torna uma avaliação médica minuciosa uma parte crucial do acordo.
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Finalizando a próxima decisão de carreira
As etapas da negociação continuarão entre Carvajal e o Getafe, enquanto as duas partes trabalham para concluir o acordo. Ser aprovado nos exames médicos propostos será a principal condição antes que qualquer contrato seja assinado.
Se o acordo for finalizado, o experiente lateral retornará à ação em La Liga com novas cores. Um anúncio oficial pode sair rapidamente se os detalhes restantes forem resolvidos entre o jogador e os dirigentes do clube. Por enquanto, Carvajal segue focado em definir seu futuro após meses sem clube.
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