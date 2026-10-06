Carvajal está em negociações para se juntar ao Getafe como agente livre após sua saída do Madrid. O lateral-direito de 34 anos está sem clube desde que seu contrato expirou em 30 de junho. De acordo com informações do jornal espanhol ABC, as conversas entre as duas partes estão avançando bem.

O experiente defensor pode em breve passar por exames médicos antes de uma possível transferência. A possível negociação acontece após relatos da Itália terem ligado o veterano defensor a vários clubes da Serie A na semana passada. No entanto, uma permanência na capital espanhola agora parece ser o desfecho mais provável.