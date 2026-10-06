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Heurelho Gomes detona Hugo Souza por ser "amador", enquanto ex-astro do Tottenham pede reformulação no gol da seleção brasileira
Ex-goleiro critica atuações da seleção
O ex-goleiro do Tottenham Gomes criticou as atuações pouco convincentes de Souza, argumentando que o arqueiro não está à altura do nível da seleção principal. O goleiro de 27 anos do Corinthians começou o primeiro dos três amistosos do Brasil, apenas para ser vazado por uma cobrança de falta com efeito aos 68 minutos do prodígio australiano Nestory Irankunda. Embora um dramático gol de cabeça de Rayan nos acréscimos tenha garantido um empate por 1 a 1, Souza segue sem vitórias com a camisa da Seleção após a derrota em sua estreia contra o Japão, em 2025.
- Getty Images Sport
Comentarista destaca falhas táticas gritantes
Avaliando as deficiências defensivas da Seleção, o ex-destaque do PSV Eindhoven apontou falhas fundamentais na forma de lidar com bolas paradas e acompanhar cruzamentos na área.
Gomes, como citado pela ESPN Brasil, questionou abertamente a capacidade do goleiro para o cenário internacional: "Não vejo Hugo Souza com potencial para a seleção brasileira. Você olha os movimentos dele recuando para dentro do gol... isso, me desculpe, mas é movimento de jogador amador, para falar a verdade."
Ele acrescentou: "[Hugo] é um goleiro muito bom debaixo das traves, mas você o vê ali parecendo hesitante para atacar a bola ou se posicionar direito quando vai atacar essa bola."
Ídolo exige prioridade para o desenvolvimento de jovens jogadores
Ao apoiar a decisão de Ancelotti de promover uma nova geração no gol após as rotações envolvendo Otavio e Pedro Morisco, o veterano pediu ao treinador que aposte no candidato certo.
Figura vitoriosa durante sua passagem pelo Cruzeiro, Gomes insistiu que a promessa em ascensão de seu ex-clube oferece um pedigree de longo prazo muito maior: "Sim, uma reformulação é necessária, mas é preciso ter paciência com aqueles que têm capacidade para estar na seleção brasileira. Acredito que Otavio é a principal opção [no gol]."
- NurPhoto
Turnê pela Ásia testa a solidez defensiva
Ancelotti precisa rapidamente ajustar seu sistema defensivo antes de uma difícil rodada dupla na Ásia, contra Japão e Singapura, no próximo mês. Os amistosos que se aproximam oferecem um termômetro crucial para a solidez defensiva do Brasil, depois de a equipe sofrer três gols em duas atuações pouco convincentes contra a Austrália. Outra rotação no gol parece inevitável, enquanto o técnico italiano busca uma opção de confiança para a reserva antes do retorno das competições no próximo ano.
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