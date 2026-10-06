Avaliando as deficiências defensivas da Seleção, o ex-destaque do PSV Eindhoven apontou falhas fundamentais na forma de lidar com bolas paradas e acompanhar cruzamentos na área.

Gomes, como citado pela ESPN Brasil, questionou abertamente a capacidade do goleiro para o cenário internacional: "Não vejo Hugo Souza com potencial para a seleção brasileira. Você olha os movimentos dele recuando para dentro do gol... isso, me desculpe, mas é movimento de jogador amador, para falar a verdade."

Ele acrescentou: "[Hugo] é um goleiro muito bom debaixo das traves, mas você o vê ali parecendo hesitante para atacar a bola ou se posicionar direito quando vai atacar essa bola."