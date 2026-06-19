Heróis desconhecidos da seleção masculina dos EUA? Três jogadores destacados por Kasey Keller depois que Folarin Balogun e Christian Pulisic dominaram as manchetes com um início de sonho na Copa do Mundo de 2026

Para que os Estados Unidos tenham um bom desempenho em casa, jogadores como Pulisic e Balogun precisarão liderar pelo exemplo. Eles tiveram o melhor começo possível nessa jornada, mas quem está se destacando nos papéis coadjuvantes?

Ao ser questionado sobre isso, o ex-goleiro da seleção americana Keller — em entrevista à William Hill para a Final One Standing — disse ao GOAL: “Acho que o trio do meio-campo fez um trabalho incrível.

“Não é como se estivéssemos falando de jogadores desconhecidos, com Weston McKennie na Juventus, Tyler [Adams] no Bournemouth e [Malik] Tillman no Leverkusen; portanto, não são exatamente desconhecidos, mas eles nunca jogaram juntos de verdade.

“Essa era uma das coisas estranhas sobre o Pochettino: ele nunca escalava o mesmo time duas vezes, nunca sabia quem iria jogar ou como iriam jogar; por isso, até mesmo antes dessa partida, ainda ficávamos pensando: ‘tudo bem, como isso vai se encaixar? Com que rapidez vai se encaixar?

“E acho que os três no meio-campo realmente encontraram um equilíbrio incrível entre uma cobertura decente e, ao mesmo tempo, serem muito ofensivos no ataque, prendendo o Paraguai no seu próprio campo com a energia para pressionar; e, quando a bola era perdida, a rapidez com que recuperavam a posse — eles ganharam quase todas as disputas de segunda bola. Acho que aquele trio no meio-campo fez um trabalho realmente muito bom em simplesmente pressionar o Paraguai até a rendição.”