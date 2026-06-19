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Heróis desconhecidos da seleção masculina dos EUA? Três jogadores destacados por Kasey Keller depois que Folarin Balogun e Christian Pulisic dominaram as manchetes com um início de sonho na Copa do Mundo de 2026
A “Geração de Ouro” espera concretizar seu potencial
Com o surgimento da chamada “Geração de Ouro” de talentos nos Estados Unidos, as expectativas eram altas à medida que se aproximava um grande torneio em solo nacional. Poucos, porém, sabiam exatamente o que esperar de uma seleção repleta de potencial.
A estreia na competição contra o Paraguai prometia levantar muitas questões, cabendo a Pulisic e companhia dar respostas decisivas. E foi exatamente isso que eles fizeram ao estrearem-se de forma recorde na Copa do Mundo no SoFi Stadium, na Califórnia.
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Começo dos sonhos na Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai
Levou menos de sete minutos para o impasse ser quebrado, quando Damian Bobadilla marcou contra, com o atacante do AC Milan, Pulisic — que continua sendo conhecido como “Capitão América” —, mostrando-se uma ameaça pela lateral esquerda.
Ele deu assistência para Balogun marcar o segundo pouco depois da marca de meia hora, e o atacante do Mônaco mandou um terceiro gol espetacular no ângulo superior antes do intervalo. O imprevisível meia Gio Reyna saiu do banco para marcar o quarto gol nos minutos finais — com um chute de trivela de fora do pé que foi direto para o fundo da rede —, e o Paraguai só conseguiu criar uma chance em resposta.
Quem se tornou um herói anônimo da Seleção Masculina de Futebol dos EUA?
Para que os Estados Unidos tenham um bom desempenho em casa, jogadores como Pulisic e Balogun precisarão liderar pelo exemplo. Eles tiveram o melhor começo possível nessa jornada, mas quem está se destacando nos papéis coadjuvantes?
Ao ser questionado sobre isso, o ex-goleiro da seleção americana Keller — em entrevista à William Hill para a Final One Standing — disse ao GOAL: “Acho que o trio do meio-campo fez um trabalho incrível.
“Não é como se estivéssemos falando de jogadores desconhecidos, com Weston McKennie na Juventus, Tyler [Adams] no Bournemouth e [Malik] Tillman no Leverkusen; portanto, não são exatamente desconhecidos, mas eles nunca jogaram juntos de verdade.
“Essa era uma das coisas estranhas sobre o Pochettino: ele nunca escalava o mesmo time duas vezes, nunca sabia quem iria jogar ou como iriam jogar; por isso, até mesmo antes dessa partida, ainda ficávamos pensando: ‘tudo bem, como isso vai se encaixar? Com que rapidez vai se encaixar?
“E acho que os três no meio-campo realmente encontraram um equilíbrio incrível entre uma cobertura decente e, ao mesmo tempo, serem muito ofensivos no ataque, prendendo o Paraguai no seu próprio campo com a energia para pressionar; e, quando a bola era perdida, a rapidez com que recuperavam a posse — eles ganharam quase todas as disputas de segunda bola. Acho que aquele trio no meio-campo fez um trabalho realmente muito bom em simplesmente pressionar o Paraguai até a rendição.”
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Jogos da Seleção Masculina dos EUA: Próximo adversário é a Austrália, em Seattle
A seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) nunca havia marcado quatro gols em uma única partida da Copa do Mundo. Esse marco já foi alcançado, e agora as atenções se voltam para a segunda partida do Grupo D contra a Austrália, no Lumen Field, em Seattle, nesta sexta-feira.
A vitória nessa partida garantirá a classificação para as oitavas de final, com uma partida contra a Turquia ainda por disputar, e ajudará a elevar ainda mais o ânimo da equipe e da torcida, que ousam sonhar — à medida que tantos jogadores se destacam — que mais história pode ser feita na busca pelo mais prestigiado dos títulos mundiais.