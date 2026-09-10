'Herói do hat-trick... mas ainda reclamando?!' - Por que Ermedin Demirovic se recusou a comemorar direito após blitz de 12 minutos

Ermedin Demirovic deu um show de eficiência nas finalizações, e o VfB Stuttgart marcou o 133º aniversário de sua fundação com uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking FK. O internacional bósnio marcou os três gols na MHP Arena para dar ao time de Sebastian Hoeness um início ideal na fase de liga da Champions League.

O Stuttgart superou um começo hesitante para dominar a partida, com Demirovic abrindo o placar aos 20 minutos.

Embora Zlatko Tripic tenha empatado dois minutos depois em um contra-ataque, Demirovic marcou mais duas vezes antes do intervalo para garantir os três pontos.