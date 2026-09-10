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'Herói do hat-trick... mas ainda reclamando?!' - Por que Ermedin Demirovic se recusou a comemorar direito após blitz de 12 minutos
Hat-trick de Demirovic garante início perfeito na Europa
Ermedin Demirovic deu um show de eficiência nas finalizações, e o VfB Stuttgart marcou o 133º aniversário de sua fundação com uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking FK. O internacional bósnio marcou os três gols na MHP Arena para dar ao time de Sebastian Hoeness um início ideal na fase de liga da Champions League.
O Stuttgart superou um começo hesitante para dominar a partida, com Demirovic abrindo o placar aos 20 minutos.
Embora Zlatko Tripic tenha empatado dois minutos depois em um contra-ataque, Demirovic marcou mais duas vezes antes do intervalo para garantir os três pontos.
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Atacante celebra tríplice coroa dos sonhos
Falando após sua atuação decisiva, Demirovic demonstrou satisfação por ajudar o clube da Bundesliga a justificar seu status de favorito para a partida. Ele completou para o gol um passe inteligente de Angelo Stiller para marcar o primeiro, antes de combinar duas vezes com o parceiro de ataque Deniz Undav para completar um hat-trick em 12 minutos.
Seu segundo gol foi no ângulo, enquanto o terceiro demonstrou enorme frieza e controle de bola dentro da área.
"A vitória é uma boa maneira de iniciar a campanha na Champions League", afirmou Demirovic. "Conquistamos três pontos e estou satisfeito com meus três gols."
Demirovic cobra melhorias defensivas
Apesar de sua atuação heroica individual e da exibição dominante da equipe no primeiro tempo, Demirovic se recusou a se empolgar. O atacante reconheceu que o Viking, visitante da Noruega, criou momentos de preocupação, particularmente nos contra-ataques no segundo tempo.
Ele ecoou o sentimento do técnico Sebastian Hoeness, destacando que o elenco precisa aprimorar sua disciplina tática à medida que o torneio avança.
"Também sabemos que podemos fazer melhor em uma ou duas situações e precisamos ajustar nossas transições defensivas", acrescentou Demirovic. "Mas, no geral, alcançamos nosso objetivo nesta noite."
- Pressefoto Baumann
Stuttgart ganha embalo após vitória de aniversário
Com os três pontos garantidos em casa, o Stuttgart volta agora sua atenção para manter a boa fase nos compromissos nacionais e europeus.
Undav desperdiçou chances no fim para ampliar a vantagem, mas a equipe de Hoeness controlou bem os minutos finais para confirmar a vitória.
A forma clínica de Demirovic representa um enorme impulso para o Stuttgart enquanto a equipe se prepara para compromissos cada vez mais exigentes pela fase de liga que vêm pela frente.
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