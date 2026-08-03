A atuação de Vozinha ao impedir que a eventual campeã Espanha marcasse na Copa do Mundo impulsionou sua fama, rendendo a ele dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais. A Federação Chilena de Futebol chegou até a alterar especialmente seu regulamento de uniformes para permitir que ele usasse seu apelido, "Vozinha". A chegada do goleiro deve ajudar o líder do campeonato a garantir o título e reforçar suas ambições continentais na Copa Libertadores da próxima temporada.

Em entrevista à The Associated Press, o torcedor do clube Marcos Antonio Barrera compartilhou seu entusiasmo: "Estou animado. E, se o Colo Colo ganhar o título, no ano que vem vem a Copa Libertadores, o que torna tudo ainda mais empolgante para todo o Chile e a América do Sul."

Enquanto isso, outro torcedor, Sebastian Paredes, acrescentou sua expectativa: "A família Colo Colo e todo o Chile estão aguardando ansiosamente. Agora ele precisa conquistar seu espaço no Colo Colo com talento, dedicação, trabalho duro, comprometimento e conquistando a torcida. Tomara que seja uma grande contratação e ajude a colocar o Chile no mapa."