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Herói de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha finalmente chega ao Chile para concluir a transferência para o Colo-Colo
Goleiro veterano chega a Santiago
O Colo-Colo anunciou oficialmente a contratação do goleiro de 40 anos Josimar Evora Dias, mais conhecido como Vozinha, em 24 de julho, vindo do Chaves, da segunda divisão de Portugal. No entanto, uma série de problemas de documentação e questões pessoais atrasou sua chegada em três ocasiões diferentes, levantando preocupações entre os dirigentes. O veterano goleiro finalmente desembarcou no aeroporto de Santiago na noite de domingo e foi recebido por centenas de torcedores barulhentos, com bandeiras, faixas e tambores.
- ZUMA Press Wire
Vozinha cumprimenta seus novos torcedores
Ao chegar ao Chile, o herói de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 expressou sua gratidão pela paciência demonstrada pelos fiéis torcedores do Colo-Colo que aguardaram sua chegada.
Conforme relatado por jornalistas locais no Chile, Vozinha compartilhou sua empolgação: "Estou muito feliz por estar aqui. E quero agradecer aos torcedores pela paciência que demonstraram enquanto me esperavam. Vejo vocês no Estádio Monumental."
Título nacional e objetivo na Libertadores
A atuação de Vozinha ao impedir que a eventual campeã Espanha marcasse na Copa do Mundo impulsionou sua fama, rendendo a ele dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais. A Federação Chilena de Futebol chegou até a alterar especialmente seu regulamento de uniformes para permitir que ele usasse seu apelido, "Vozinha". A chegada do goleiro deve ajudar o líder do campeonato a garantir o título e reforçar suas ambições continentais na Copa Libertadores da próxima temporada.
Em entrevista à The Associated Press, o torcedor do clube Marcos Antonio Barrera compartilhou seu entusiasmo: "Estou animado. E, se o Colo Colo ganhar o título, no ano que vem vem a Copa Libertadores, o que torna tudo ainda mais empolgante para todo o Chile e a América do Sul."
Enquanto isso, outro torcedor, Sebastian Paredes, acrescentou sua expectativa: "A família Colo Colo e todo o Chile estão aguardando ansiosamente. Agora ele precisa conquistar seu espaço no Colo Colo com talento, dedicação, trabalho duro, comprometimento e conquistando a torcida. Tomara que seja uma grande contratação e ajude a colocar o Chile no mapa."
- Anadolu Agency
Agenda médica e sessões de treino
Vozinha está programado para passar por exames médicos na segunda-feira antes de assinar um contrato inicial de seis meses, com opção de extensão por mais 12 meses. A diretoria do Colo-Colo planeja apresentar oficialmente o goleiro ao público na terça-feira, junto com seu primeiro treino. A expectativa é que a contratação consolide ainda mais o domínio do clube na liderança da Primeira Divisão do Chile antes de compromissos cruciais na segunda metade da temporada.
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