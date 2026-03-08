Os representantes legais do clube cipriota estão agora ansiosos por falar com a antiga estrela dos Three Lions para determinar exatamente o que lhe foi dito sobre a aquisição. O Mail afirma que Heskey acompanhou Gabriel em várias viagens de alto nível à ilha, chegando a aparecer em campo no estádio do clube, com capacidade para 10.000 pessoas, para cumprimentar os torcedores. Acredita-se que o ex-atacante estava escalado para assumir o cargo de diretor de futebol do clube assim que a aquisição fosse finalizada.

O presidente do Apollon, Nikos Kirzis, confirmou que eles estão buscando respostas do jogador formado na academia do Leicester City. Kirzis afirmou: “Gabriel visitou o Apollon várias vezes com Heskey, e estamos ansiosos para entrar em contato com Heskey para saber o que ele sabia sobre os supostos planos de Gabriel para o clube e se Gabriel também deturpou sua riqueza e capacidade de investir no clube para Heskey”.