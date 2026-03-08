Getty Images Sport
Herói cult do Liverpool será interrogado em investigação sobre negócio “fraudulento” de £ 15 milhões para clube cipriota
Detalhes da batalha judicial no Chipre
De acordo com o The Daily Mail, a situação se agravou depois que Gabriel, que já foi aclamado como um potencial salvador do clube, supostamente não cumpriu suas promessas de investimentos maciços. Documentos do Tribunal Superior sugerem que Gabriel alegou ter um patrimônio líquido pessoal de quase £ 500 milhões para atrair os dirigentes do clube. No entanto, o negócio fracassou quando as parcelas prometidas nunca chegaram. O Apollon Limassol iniciou agora um processo judicial de £ 8 milhões por quebra de contrato e declaração fraudulenta contra o empresário.
Perguntas para Heskey
Os representantes legais do clube cipriota estão agora ansiosos por falar com a antiga estrela dos Three Lions para determinar exatamente o que lhe foi dito sobre a aquisição. O Mail afirma que Heskey acompanhou Gabriel em várias viagens de alto nível à ilha, chegando a aparecer em campo no estádio do clube, com capacidade para 10.000 pessoas, para cumprimentar os torcedores. Acredita-se que o ex-atacante estava escalado para assumir o cargo de diretor de futebol do clube assim que a aquisição fosse finalizada.
O presidente do Apollon, Nikos Kirzis, confirmou que eles estão buscando respostas do jogador formado na academia do Leicester City. Kirzis afirmou: “Gabriel visitou o Apollon várias vezes com Heskey, e estamos ansiosos para entrar em contato com Heskey para saber o que ele sabia sobre os supostos planos de Gabriel para o clube e se Gabriel também deturpou sua riqueza e capacidade de investir no clube para Heskey”.
Sinais de alerta financeiros e ativos
A investigação revelou discrepâncias surpreendentes entre a riqueza declarada por Gabriel e a realidade de sua situação financeira. Embora ele tenha se gabado de possuir bens, incluindo esmeraldas no valor de £ 250 milhões, divulgações legais posteriores revelaram um quadro muito mais modesto. De acordo com a ação, o empresário acabou admitindo em documentos legais que possuía no máximo £ 540.000 em bens, o que levou a pedidos bem-sucedidos de ordens de congelamento de bens tanto em Chipre quanto na Inglaterra.
O próprio Heskey enfrentou um período financeiro difícil nos últimos anos, o que acrescentou outra camada de escrutínio ao seu envolvimento neste caso complexo. O jogador internacional inglês com 62 partidas foi declarado falido em 2010 e recentemente se envolveu em uma disputa judicial por uma dívida fiscal não paga. Apesar desses contratempos, ele continua sendo uma figura respeitada no futebol, aparecendo frequentemente como comentarista e técnico na mídia.
A defesa do campo de Gabriel
Em resposta à crescente pressão legal, Gabriel rebateu as acusações, alegando que o fracasso do acordo se deveu a problemas financeiros internos do clube, e não à falta de fundos da sua parte. Ele argumentou que o Apollon estava em sérias dificuldades financeiras e que a administração não havia fornecido dados precisos. Gabriel permaneceu desafiador, afirmando: “Esqueçam essa bobagem de que ‘o Sr. Gabriel não tinha dinheiro’. Isso é uma cortina de fumaça. Você não sai procurando comprar clubes sem ter dinheiro ou apoio para isso, nem envolve pessoas como Emile Heskey, que é um bom amigo.”
Um porta-voz do empresário esclareceu ainda mais a posição deles, mantendo a confiança em uma vitória judicial. O representante acrescentou: “O Sr. Gabriel está confiante de que será absolvido no processo judicial”. Enquanto a batalha continua nos tribunais, os holofotes continuam focados em saber se uma lenda da Premier League foi enganada junto com o clube que ele esperava levar a uma nova era.
