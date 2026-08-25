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Herói cult da Copa do Mundo, Orlando Gill vai se juntar em breve ao Lille para reforçar o elenco de Ancelotti

Mercado da bola
O. Gill
Paraguai
Lille
San Lorenzo
Campeonato Francês

Herói cult da Copa do Mundo, Orlando Gill está perto de finalizar sua transferência do San Lorenzo para o Lille. O goleiro paraguaio pressionou para que sua mudança para a Ligue 1 seja concluída em breve, depois de rejeitar uma investida do Monza.

  • Garantindo o goleiro

    De acordo com o TyC Sports, o Lille está prestes a concluir a contratação do goleiro paraguaio Orlando Gill, do clube argentino San Lorenzo. A taxa de transferência está fixada em cerca de € 3,8 milhões, valor que cobre 50% de seus direitos econômicos e representa um bem-vindo reforço financeiro para o San Lorenzo. O goleiro de 26 anos deixou claro que queria se mudar para a França, pressionando ativamente seu ex-clube a aceitar a proposta da equipe da Ligue 1, que foi finalizada logo após ele recusar uma oferta do Monza.



    • Publicidade
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Heroísmo na Copa do Mundo

    O imponente goleiro de 1,98 m chega à Europa cercado de enorme reputação após suas atuações de destaque no cenário internacional. Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, Gill virou herói cult ao defender dois pênaltis em uma dramática disputa contra a Alemanha e ajudar o Paraguai a chegar às oitavas de final. Ele também recebeu o prêmio de Melhor em Campo na derrota por 1 a 0 para a França no mata-mata, encerrando um torneio em que a FIFA o incluiu na seleção oficial de Estrelas em Ascensão da competição.

  • Ascensão ao protagonismo europeu

    A trajetória de Gill até o futebol europeu reflete seu rápido desenvolvimento e a crescente projeção dentro do esporte. Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em junho de 2000, o experiente goleiro tem demonstrado de forma consistente sua capacidade sob intensa pressão no cenário global. Sua imponente presença física e a habilidade para defender finalizações convenceram a diretoria e a comissão técnica do Lille a fechar o acordo antes dos clubes concorrentes, acrescentando qualidade significativa ao elenco de Ancelotti.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLEAFP

    Se adaptando à Ligue 1

    Com a transferência prestes a ser finalizada, Gill agora se prepara para dar o próximo grande passo em sua carreira ao se testar no futebol francês. O goleiro vai se integrar ao elenco e buscar transformar seu heroísmo internacional em atuações consistentes no cenário doméstico por seu novo clube. Enquanto o Lille olha para seus próximos compromissos, a chegada de um reforço de perfil tão alto representa um grande impulso para as opções defensivas da equipe no restante da campanha.