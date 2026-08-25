O imponente goleiro de 1,98 m chega à Europa cercado de enorme reputação após suas atuações de destaque no cenário internacional. Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, Gill virou herói cult ao defender dois pênaltis em uma dramática disputa contra a Alemanha e ajudar o Paraguai a chegar às oitavas de final. Ele também recebeu o prêmio de Melhor em Campo na derrota por 1 a 0 para a França no mata-mata, encerrando um torneio em que a FIFA o incluiu na seleção oficial de Estrelas em Ascensão da competição.