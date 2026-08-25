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Herói cult da Copa do Mundo, Orlando Gill vai se juntar em breve ao Lille para reforçar o elenco de Ancelotti
Garantindo o goleiro
De acordo com o TyC Sports, o Lille está prestes a concluir a contratação do goleiro paraguaio Orlando Gill, do clube argentino San Lorenzo. A taxa de transferência está fixada em cerca de € 3,8 milhões, valor que cobre 50% de seus direitos econômicos e representa um bem-vindo reforço financeiro para o San Lorenzo. O goleiro de 26 anos deixou claro que queria se mudar para a França, pressionando ativamente seu ex-clube a aceitar a proposta da equipe da Ligue 1, que foi finalizada logo após ele recusar uma oferta do Monza.
- Getty Images Sport
Heroísmo na Copa do Mundo
O imponente goleiro de 1,98 m chega à Europa cercado de enorme reputação após suas atuações de destaque no cenário internacional. Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, Gill virou herói cult ao defender dois pênaltis em uma dramática disputa contra a Alemanha e ajudar o Paraguai a chegar às oitavas de final. Ele também recebeu o prêmio de Melhor em Campo na derrota por 1 a 0 para a França no mata-mata, encerrando um torneio em que a FIFA o incluiu na seleção oficial de Estrelas em Ascensão da competição.
Ascensão ao protagonismo europeu
A trajetória de Gill até o futebol europeu reflete seu rápido desenvolvimento e a crescente projeção dentro do esporte. Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em junho de 2000, o experiente goleiro tem demonstrado de forma consistente sua capacidade sob intensa pressão no cenário global. Sua imponente presença física e a habilidade para defender finalizações convenceram a diretoria e a comissão técnica do Lille a fechar o acordo antes dos clubes concorrentes, acrescentando qualidade significativa ao elenco de Ancelotti.
- AFP
Se adaptando à Ligue 1
Com a transferência prestes a ser finalizada, Gill agora se prepara para dar o próximo grande passo em sua carreira ao se testar no futebol francês. O goleiro vai se integrar ao elenco e buscar transformar seu heroísmo internacional em atuações consistentes no cenário doméstico por seu novo clube. Enquanto o Lille olha para seus próximos compromissos, a chegada de um reforço de perfil tão alto representa um grande impulso para as opções defensivas da equipe no restante da campanha.
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