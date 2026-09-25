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Hernan Crespo se recusa a descartar Goncalo Ramos no AC Milan, mas alerta que o atacante "não é um jogador de elite"
Contratação recorde enfrenta início lento
Ramos se vê sob intensa pressão depois de marcar apenas um gol em suas cinco primeiras partidas na Série A. A pressão segue aumentando após a cúpula de San Siro aprovar um pacote de € 74 milhões para contratá-lo do Paris Saint-Germain em junho de 2026. Apesar de ter chegado com uma invejável coleção de títulos conquistados na França, o rendimento do atacante português diante do gol ficou abaixo das altas expectativas dos torcedores.
- AFP
'Não dá para chamá-lo de jogador de alto nível'
Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Crespo foi questionado se a taxa de transferência de Ramos era excessiva para um atacante com apenas um gol marcado. Ao responder à pergunta sobre o valor pago pelo atacante, ele declarou: "Sou o técnico do Atlas, no México, e não um diretor do Milan, na Itália, então é difícil para mim dar uma resposta precisa.
"Posso dizer que conheço Goncalo Ramos, ele é um bom jogador, um excelente centroavante, e vai marcar gols mais cedo ou mais tarde. Claro, pelo dinheiro gasto em sua transferência, os torcedores esperavam um artilheiro de primeira linha, mas o português nunca foi um finalizador infalível. Olhe as estatísticas da carreira dele e você encontrará todas as respostas que procura."
Ao ser convidado a detalhar seu ponto de vista, o ex-atacante da Argentina continuou: "Nas últimas três temporadas no PSG, Ramos marcou 53 gols em 131 partidas. Isso significa que ele não tem uma média extraordinária: nem sequer um gol a cada dois jogos.
'Além disso, apesar de sempre dar uma contribuição valiosa, ele nunca foi titular regular de Luis Enrique na equipe que foi campeã da Europa duas vezes seguidas. Um excelente jogador, concordo, mas certamente você não pode chamá-lo de um craque."
“Não estou descartando ele”
Por trás da escassez de gols, Crespo segue valorizando a contribuição tática de Ramos, que gasta uma enorme energia para abrir espaços e pressionar a linha defensiva adversária ao longo de toda a partida.
Ao analisar a dedicação do atacante, o técnico do Atlas afirmou: "Olha, o Ramos se entrega demais em campo e sempre se coloca a serviço do time. Isso não é pouca coisa. Se, depois de todo o trabalho sujo que faz, ele também colocasse a bola na rede, estaríamos falando de um fenômeno...
"A verdade é que o português tem um estilo de jogo muito particular; gosta de se associar com os companheiros, recua e cria espaço para as infiltrações dos outros. Esses são detalhes importantes que não devem ser subestimados na hora de julgar um jogador.
"É verdade que se espera gols de um centroavante, ele nasceu para isso e é pago por essa missão, mas ainda assim é possível ser útil à causa sem marcar: talvez com assistências valiosas, fazendo movimentos em perfeita sintonia com o restante da equipe, ou incomodando os adversários com uma pressão constante."
Lembrado de que Ramos corre mais do que qualquer outro jogador do Milan em campo, o técnico de 51 anos acrescentou: "E essa é uma qualidade admirável, que deve deixar os torcedores felizes. Ele não se esconde, luta, disputa com os defensores, dá a vida na perseguição pela bola. Em resumo, por enquanto, não estou descartando ele. Claro, se você passar a olhar quanto ele custou, aí está entrando em um campo minado."
- LaPresse
Milan busca consistência contra o Sassuolo
O time de Ruben Amorim ocupa atualmente a quinta colocação na tabela, após somar 11 pontos nos seus cinco primeiros jogos em um início invicto de temporada no campeonato. Ramos está sob pressão para calar os críticos e justificar seu status como principal referência do Milan quando o futebol de clubes for retomado. Após a pausa internacional, o Milan visita o Sassuolo em 11 de outubro buscando manter sua perseguição às primeiras posições da Serie A.
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