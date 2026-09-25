Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Crespo foi questionado se a taxa de transferência de Ramos era excessiva para um atacante com apenas um gol marcado. Ao responder à pergunta sobre o valor pago pelo atacante, ele declarou: "Sou o técnico do Atlas, no México, e não um diretor do Milan, na Itália, então é difícil para mim dar uma resposta precisa.

"Posso dizer que conheço Goncalo Ramos, ele é um bom jogador, um excelente centroavante, e vai marcar gols mais cedo ou mais tarde. Claro, pelo dinheiro gasto em sua transferência, os torcedores esperavam um artilheiro de primeira linha, mas o português nunca foi um finalizador infalível. Olhe as estatísticas da carreira dele e você encontrará todas as respostas que procura."

Ao ser convidado a detalhar seu ponto de vista, o ex-atacante da Argentina continuou: "Nas últimas três temporadas no PSG, Ramos marcou 53 gols em 131 partidas. Isso significa que ele não tem uma média extraordinária: nem sequer um gol a cada dois jogos.

'Além disso, apesar de sempre dar uma contribuição valiosa, ele nunca foi titular regular de Luis Enrique na equipe que foi campeã da Europa duas vezes seguidas. Um excelente jogador, concordo, mas certamente você não pode chamá-lo de um craque."