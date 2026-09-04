Herdeiros do trono do rei Virgil van Dijk! O Liverpool já tem um plano de sucessão em andamento? Ex-zagueiro dos Reds fala sobre os príncipes de Anfield Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni

Jacquet e Leoni podem ser os homens a ajudar a preencher a lacuna deixada por Van Dijk em Anfield. Questionado se esse será o caso, com planos de longo prazo já traçados, o ex-zagueiro dos Reds Warnock, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Possivelmente. Acho que a dificuldade está em tentar substituir, obviamente, um jogador da estatura de Van Dijk.

“E os sinais foram promissores, tanto do Leoni, mesmo depois de um jogo, quanto pela conversa em torno da Serie A e da forma como ele atuou na Itália. Mas sempre haverá pressão quando você chega a um determinado nível.

“Vai haver mais conversa, falando sobre Van Dijk e se eles podem ser o herdeiro do trono, assumir o lugar de Van Dijk. E tudo depende de como eles vão evoluir daqui até provavelmente por volta dos 26, 27 anos, quando você aprende muito sobre o jogo e melhora na compreensão.

“E isso é essencialmente o que você precisa fazer quando é zagueiro. Você tem que ler melhor o jogo, tem que se colocar em posições melhores, e isso faz parte do processo. Então é muito difícil dizer se eles vão ser os sucessores porque estão na trajetória certa. Mas há muitas coisas que podem entrar em jogo, como lesões e falta de forma, a camisa pesar às vezes, onde o clube realmente está.

“Quando você pensa em quando Virgil van Dijk entrou no time do Liverpool, era quase como se ele e Alisson fossem as duas peças finais do quebra-cabeça. E ele se encaixou perfeitamente em um grande sistema, um grande time. No momento, o Liverpool está em uma fase de transição, e isso às vezes é difícil de jogar.”