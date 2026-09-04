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Jeremy Jacquet Virgil van Dijk Giovanni Leoni LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

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Herdeiros do trono do rei Virgil van Dijk! O Liverpool já tem um plano de sucessão em andamento? Ex-zagueiro dos Reds fala sobre os príncipes de Anfield Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni

Liverpool
V. van Dijk
J. Jacquet
G. Leoni
Ipswich x Liverpool
Premier League

Virgil van Dijk entrou no último ano de seu contrato com o Liverpool, o que significa que poderá ficar livre no mercado no verão de 2027. Os Reds têm um plano de sucessão para seu rei da defesa? Stephen Warnock admitiu à GOAL que talvez tenham, com os talentosos jovens Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni prontos para assumir os papéis de príncipes herdeiros em Anfield.

  • Van Dijk ficará livre no mercado em 2027

    Há algum tempo já se fazem perguntas sobre o que acontece quando Van Dijk, depois de nove anos e meio memoráveis, deixar Merseyside. O imponente zagueiro holandês deixará uma lacuna considerável no time do Liverpool.

    Ele tem sido um gigante para o Liverpool, conquistando dois títulos da Premier League, a Champions League e terminando como vice-colocado na prestigiosa votação da Bola de Ouro. O elegante jogador de 35 anos deve ultrapassar 400 partidas por seu atual clube antes de se despedir de forma emocionante.

    • Publicidade
  • Virgil van Dijk Liverpool 2026-27 clapGetty

    Jacquet e Leoni esbanjam muito potencial

    Van Dijk ainda tem um papel importante nesta temporada, comandando uma linha defensiva um tanto vulnerável, com os laterais Jeremie Frimpong e Milos Kerkez precisando elevar seus respectivos níveis, enquanto o destaque por empréstimo Ronald Araujo disputa minutos com regularidade.

    O promissor zagueiro francês Jacquet se encaixou sem dificuldade ao grupo após concluir sua transferência de £ 55 milhões (US$ 74 mi) junto ao Rennes, enquanto o italiano Leoni, de 19 anos, recebeu muitos elogios em seu país antes de sofrer uma infeliz lesão no LCA ao fazer sua estreia pelo Liverpool em um confronto da Copa da Liga Inglesa contra o Southampton. Ele está fora há quase um ano.

  • O Liverpool tem um plano de sucessão para Van Dijk?

    Jacquet e Leoni podem ser os homens a ajudar a preencher a lacuna deixada por Van Dijk em Anfield. Questionado se esse será o caso, com planos de longo prazo já traçados, o ex-zagueiro dos Reds Warnock, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Possivelmente. Acho que a dificuldade está em tentar substituir, obviamente, um jogador da estatura de Van Dijk.

    “E os sinais foram promissores, tanto do Leoni, mesmo depois de um jogo, quanto pela conversa em torno da Serie A e da forma como ele atuou na Itália. Mas sempre haverá pressão quando você chega a um determinado nível.

    “Vai haver mais conversa, falando sobre Van Dijk e se eles podem ser o herdeiro do trono, assumir o lugar de Van Dijk. E tudo depende de como eles vão evoluir daqui até provavelmente por volta dos 26, 27 anos, quando você aprende muito sobre o jogo e melhora na compreensão.

    “E isso é essencialmente o que você precisa fazer quando é zagueiro. Você tem que ler melhor o jogo, tem que se colocar em posições melhores, e isso faz parte do processo. Então é muito difícil dizer se eles vão ser os sucessores porque estão na trajetória certa. Mas há muitas coisas que podem entrar em jogo, como lesões e falta de forma, a camisa pesar às vezes, onde o clube realmente está.

    “Quando você pensa em quando Virgil van Dijk entrou no time do Liverpool, era quase como se ele e Alisson fossem as duas peças finais do quebra-cabeça. E ele se encaixou perfeitamente em um grande sistema, um grande time. No momento, o Liverpool está em uma fase de transição, e isso às vezes é difícil de jogar.”

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  • Jeremy Jacquet Liverpool 2026-27Getty

    Jogos do Liverpool em 2026-27: Ipswich é o próximo adversário

    Jacquet, apesar de mostrar movimentação suave e conforto com a bola, ainda espera pelo seu primeiro jogo sem sofrer gols em uma partida oficial como jogador do Liverpool. O Liverpool ficou no empate por 2 a 2 com Newcastle e Nottingham Forest em seus compromissos de abertura de 2026-27.

    O time de Andoni Iraola voltará à ação na Premier League na sexta-feira, em busca da primeira vitória na campanha, em uma viagem a Portman Road para enfrentar o recém-promovido Ipswich.

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