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Alvino Hanafi

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Herdeiro de Kane! Bayern é apontado como candidato a uma surpreendente investida por Woltemade, atacante em má fase, por um preço abaixo do mercado

Mercado da bola
Bayern de Munique
Juventus
Bundesliga

O Bayern de Munique foi apontado como possível destino do atacante Nick Woltemade, que vive má fase, para ser um sucessor de longo prazo surpreendente de Harry Kane. O especialista em futebol europeu Andy Brassell acredita que o gigante da Bundesliga vai se aproveitar do difícil período de empréstimo do jogador de 24 anos na Juventus para fechar um acordo por um valor de oportunidade.

  • Bayern é ligado a uma surpreendente investida por Woltemade

    O Bayern de Munique foi apontado como um clube que pode fazer uma investida futura pelo atacante do Newcastle United Nick Woltemade como sucessor de longo prazo de Harry Kane, de acordo com a talkSPORT. Embora Kane siga em forma prolífica após se tornar o jogador mais rápido a marcar 100 gols pelo Bayern, o jogador de 33 anos se aproxima da reta final da carreira.

    Dirigentes bávaros estão avaliando opções para liderar o ataque da equipe nos próximos anos.

    Woltemade, que se juntou ao Newcastle vindo do Stuttgart no verão passado, é visto como um forte candidato a retornar à Alemanha.

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    Especialista afirma que o Bayern pode contratar atacante por um valor baixo

    O especialista em futebol europeu Andy Brassell acredita que o Bayern acabará contratando Woltemade, apesar das dificuldades recentes dele na Inglaterra e na Itália. O jogador da seleção alemã marcou oito gols na Premier League em sua temporada de estreia pelo Newcastle, mas balançou as redes apenas duas vezes depois da virada do ano antes de se juntar à Juventus no último dia da janela de transferências.

    Brassell sugeriu que o Bayern anteriormente se sentia confiante para contratar o jogador de 24 anos e que agora poderia adquiri-lo por uma taxa reduzida.

    "Eu ainda acho que Woltemade vai acabar no Bayern em algum momento", explicou Brassell. "Eles estavam convencidos de que ele iria para lá antes do Newcastle. O Bayern vai olhar para a situação dele e pensar que poderia contratá-lo por uma pechincha no futuro."

  • Início difícil em Turim complica empréstimo atual

    Woltemade teve um início lento de trajetória na Juventus ao lado do também atacante Randal Kolo Muani. O centroavante somou apenas 44 minutos em duas aparições saindo do banco, sem acertar o alvo em suas três finalizações.

    Antes de sair por empréstimo, ele entrou em campo duas vezes pelo Newcastle nesta temporada e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham Hotspur.

    Brassell observou que a Juventus está tendo dificuldades para reformular seu ataque, deixando os dois parceiros de frente trabalhando para recuperar a melhor forma.

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    Os alvos do ataque se recuperam antes do confronto europeu

    Apesar de suas dificuldades iniciais na Serie A, Woltemade mantém um potencial considerável à medida que se aproxima do auge da carreira. O Bayern pretende monitorar de perto seu progresso ao longo do período de empréstimo na Itália antes de decidir se fará uma proposta formal.

    O atacante espera dar início à sua trajetória na Juventus quando o clube receber o NEC Nijmegen, da Holanda, na estreia pela Liga Europa.

    Uma campanha forte na Europa pode reacender o interesse de grandes pretendentes de todo o continente.

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