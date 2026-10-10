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"Henderson tem treinado cobranças de falta!" - técnico do Chelsea, Xabi Alonso, exalta "boa atuação" e elogia meio-campo de cara nova após vitória sobre o Bournemouth
Alonso elogia o impacto imediato de Henderson
Alonso viu uma atuação de gala de seu mais recente reforço quando o Chelsea atropelou o Bournemouth em Stamford Bridge, com Henderson roubando a cena em sua estreia em casa. Depois de chegar ao Chelsea neste verão em uma transferência sem custos após deixar o Brentford na sequência da rescisão contratual em comum acordo, o meio-campista de 36 anos assinou um contrato de dois anos com o Chelsea e precisou de menos de dois minutos para deixar sua marca, completando para o gol após a bola bater na trave depois de uma troca de passes envolvente com Cole Palmer. Mais tarde na partida, Henderson coroou sua atuação estelar ao marcar o quinto gol em uma cobrança de falta brilhante.
Falando à BBC MOTD após o apito final, Alonso fez questão de destacar rapidamente a ética de trabalho do inglês e a variedade que ele traz ao arsenal ofensivo do Chelsea. "Ele tem aproveitado a pausa internacional para treinar suas cobranças de falta", explicou o espanhol ao ser perguntado sobre a capacidade do meio-campista para marcar.
Segundo a Opta, aos 36 anos e 115 dias, Henderson se tornou o jogador mais velho do Chelsea a participar diretamente de três ou mais gols em uma partida da Premier League, com dois gols e uma assistência, além de ser o jogador mais velho de qualquer equipe a alcançar esse feito desde Cristiano Ronaldo contra o Norwich, em abril de 2022, aos 37 anos.
- AFP
Construindo uma base sólida no meio-campo
A vitória foi uma demonstração importante da equipe de Alonso, que vinha tendo dificuldades para encontrar seu ritmo nas últimas semanas. Ao refletir sobre o andamento geral da partida, Alonso manteve a calma em relação aos poucos momentos de fragilidade defensiva que deram ao Bournemouth uma breve janela de esperança. "Eu não diria que foi um jogo maluco. Houve momentos diferentes. Tivemos bom controle do jogo. Depois de sofrer o gol, houve 10 minutos em que a partida poderia ter terminado de forma mais apertada. O quarto gol foi muito importante. Foi uma boa atuação e uma boa vitória", observou.
Além do brilho individual, Alonso se mostrou particularmente entusiasmado com a parceria emergente no meio-campo, destacando como a combinação entre a experiência de Henderson e a energia de Moises Caicedo ofereceu uma base com a qual o Bournemouth não conseguiu lidar. "Vimos Moises Caicedo ao lado de Hendo", disse Alonso, destacando esse equilíbrio como o principal fator por trás da melhora no desempenho da equipe. "Normalmente, quando você tem equilíbrio e um meio-campo forte, o time fica em melhor forma."
Enfrentando a seca sem sofrer gols
Apesar do show ofensivo, a espera do Chelsea por um jogo sem sofrer gols na Premier League continua, em uma sequência que já dura desde janeiro. O gol de Evanilson pelo Bournemouth serviu como um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito nos treinamentos, mas Alonso não está deixando as estatísticas abalarem seu ânimo.
Alonso descartou sugestões de um problema defensivo enraizado, destacando que sua equipe esteve incrivelmente perto de não sofrer gols hoje. "Vai acontecer. Hoje estivemos perto. Uma vitória sem sofrer gols vai acontecer", insistiu. O triunfo marca a primeira vitória do Chelsea em quatro partidas, colocando o time entre os cinco primeiros, enquanto o Bournemouth segue logo acima da zona de rebaixamento pelo saldo de gols.
- Getty Images Sport
Futuro de longo prazo garantido para Palmer
A atmosfera antes da partida já era animada após a notícia de que Cole Palmer havia comprometido seu futuro de longo prazo com o clube, assinando um impressionante novo contrato até 2034. Palmer celebrou o acordo ao dar a assistência para o gol de abertura de Henderson, reforçando ainda mais seu status como a pedra angular do projeto de Alonso no Chelsea.
Alonso falou com entusiasmo sobre a importância de manter um talento de tão alto calibre durante os anos de auge de sua carreira. "Estou encantado pelo Cole. Ele é um grande jogador. Nós o temos por muitos anos. Ele pode ser um daqueles jogadores que são lembrados por muitos anos no futuro", comentou o espanhol.
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