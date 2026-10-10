Alonso viu uma atuação de gala de seu mais recente reforço quando o Chelsea atropelou o Bournemouth em Stamford Bridge, com Henderson roubando a cena em sua estreia em casa. Depois de chegar ao Chelsea neste verão em uma transferência sem custos após deixar o Brentford na sequência da rescisão contratual em comum acordo, o meio-campista de 36 anos assinou um contrato de dois anos com o Chelsea e precisou de menos de dois minutos para deixar sua marca, completando para o gol após a bola bater na trave depois de uma troca de passes envolvente com Cole Palmer. Mais tarde na partida, Henderson coroou sua atuação estelar ao marcar o quinto gol em uma cobrança de falta brilhante.

Falando à BBC MOTD após o apito final, Alonso fez questão de destacar rapidamente a ética de trabalho do inglês e a variedade que ele traz ao arsenal ofensivo do Chelsea. "Ele tem aproveitado a pausa internacional para treinar suas cobranças de falta", explicou o espanhol ao ser perguntado sobre a capacidade do meio-campista para marcar.

Segundo a Opta, aos 36 anos e 115 dias, Henderson se tornou o jogador mais velho do Chelsea a participar diretamente de três ou mais gols em uma partida da Premier League, com dois gols e uma assistência, além de ser o jogador mais velho de qualquer equipe a alcançar esse feito desde Cristiano Ronaldo contra o Norwich, em abril de 2022, aos 37 anos.