AFP
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Heimir Hallgrimsson rebate críticos e elogia estrelas "orgulhosas" da República da Irlanda após vitória dominante sobre Israel em meio à polêmica do boicote
Os Boys in Green mostram poder de reação
A Irlanda se recuperou da decepcionante derrota por 1 a 0 para Kosovo, em Pristina, ao atropelar Israel por 3 a 0 em Debrecen, graças aos gols no primeiro tempo de Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan. A partida em campo neutro ficou por um fio depois que o elenco irlandês realizou uma reunião de emergência de quatro horas após a saída repentina de Bazunu da concentração. Uma votação do grupo acabou resolvendo o impasse, com os jogadores decidindo cumprir a partida apesar dos amplos apelos por boicote.
- IPA Sport
Técnico elogia a força mental dos jogadores
Falando após um confronto carregado politicamente, Hallgrimsson rebateu a enxurrada de críticas vindas de fora direcionadas ao seu elenco, insistindo que boa parte dos comentários havia passado do limite.
Elogiando a determinação de sua equipe em meio a circunstâncias turbulentas, Hallgrimsson disse à RTE Sport: "Nos momentos difíceis, é aí que você encontra seus líderes, é aí que as personalidades aparecem. Foram tempos difíceis para eles, e acho que todo mundo que assistiu ao jogo viu irlandeses orgulhosos lutando por sua nação.
"Acho que eles mostraram o quanto isso significa para eles, não apenas jogar pela Irlanda, mas ir bem esta noite em uma circunstância difícil, com uma preparação ruim. Só por conseguirem fazer isso, estou muito orgulhoso deles."
Saída do goleiro desperta união no grupo
A recusa de Bazunu em jogar em protesto contra as "atrocidades na região" causou grande impacto no vestiário, embora Hallgrimsson tenha deixado claro que a porta continua totalmente aberta para o goleiro.
Ao abordar a posição do goleiro e a harmonia no vestiário, Hallgrimsson disse: "Sim, essa era a intenção há dois dias, obviamente depende dele. Nós mandamos uma mensagem para ele logo após o jogo, ele é um dos nossos. Ele venceu o jogo conosco, apoiamos a decisão dele e esperamos que ele continue conosco. Sei que isso provavelmente é mais difícil para ele do que para os outros, mas ele faz parte do nosso time e continuará sendo."
Ao reconhecer o desconforto causado pelo momento da decisão, o técnico acrescentou: "Acho que eles [o elenco] podem se reunir novamente, obviamente foi apenas uma questão de timing, não tínhamos nada contra ele tomar essa decisão. Claro que teria sido mais fácil se tivesse acontecido antes. Normalmente, os jogadores sempre tomaram decisões juntos. Foi a primeira vez que houve uma divisão, e isso deixou muita gente desconfortável. No fim, eles decidiram permanecer unidos e terminar o jogo."
- Inpho Photography
Os jogos da fase de grupos exigem consistência
Uma atuação clínica em Debrecen deu à Irlanda um impulso muito necessário em sua tentativa de manter vivas as ambições no grupo. A equipe de Hallgrimsson agora volta sua atenção para o confronto em casa de quinta-feira com a Áustria em Dublin, em 1º de outubro. Uma revanche rápida com Israel virá três dias depois, na neutra TSC Arena, em Backa Topola, na Sérvia.
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