Falando após um confronto carregado politicamente, Hallgrimsson rebateu a enxurrada de críticas vindas de fora direcionadas ao seu elenco, insistindo que boa parte dos comentários havia passado do limite.

Elogiando a determinação de sua equipe em meio a circunstâncias turbulentas, Hallgrimsson disse à RTE Sport: "Nos momentos difíceis, é aí que você encontra seus líderes, é aí que as personalidades aparecem. Foram tempos difíceis para eles, e acho que todo mundo que assistiu ao jogo viu irlandeses orgulhosos lutando por sua nação.

"Acho que eles mostraram o quanto isso significa para eles, não apenas jogar pela Irlanda, mas ir bem esta noite em uma circunstância difícil, com uma preparação ruim. Só por conseguirem fazer isso, estou muito orgulhoso deles."