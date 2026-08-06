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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Hector Bellerin expressa orgulho após capitanear o Real Betis na vitória sobre o ex-clube Arsenal

H. Bellerin
Arsenal
Bétis
Arsenal x Bétis
Amistosos de clubes

Hector Bellerin expressou seu enorme orgulho após capitanear o Real Betis na vitória por 3 a 1 sobre seu ex-clube, o Arsenal, em Dublin, na pré-temporada. O lateral espanhol pediu a braçadeira especialmente para a ocasião, em meio a um reencontro emocionante com Mikel Arteta e vários ex-companheiros de equipe.

  • Bellerín brilha contra ex-clube

    Bellerin viveu um reencontro bastante emocionante ao capitanear o Real Betis na impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal na pré-temporada. A equipe espanhola teve uma atuação cirúrgica para derrotar o campeão da Premier League em Dublin.

    O lateral de 31 anos passou mais de uma década no norte de Londres depois de chegar às categorias de base do Arsenal ainda jovem. Com o tempo, ele se tornou capitão do clube antes de sair em busca de um novo desafio. Bellerin segue como uma figura muito querida pela torcida do Arsenal, o que fez deste amistoso de pré-temporada uma ocasião especialmente marcante para o experiente defensor.

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  • Real Betis Balompie v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A história por trás da braçadeira de capitão

    Bellerin revelou que pediu pessoalmente para usar a braçadeira de capitão no confronto tão aguardado. Ele elogiou o companheiro Marc Bartra por ter aberto mão disso de forma altruísta nesta noite.

    "Conversei com Marc durante a semana e pedi para ele me deixar fazer isso, ele é um grande companheiro", admitiu Bellerin, em declaração reproduzida pelo Mundo Deportivo. "Eu realmente queria assumir essa responsabilidade maravilhosa, dar o meu melhor em uma partida como esta e ver tantos companheiros e Mikel [Arteta]. É uma alegria, e sou grato pela oportunidade que a vida me deu de aproveitar este jogo."

  • Betis entrega atuação coletiva completa

    Embora a narrativa emocional tenha se concentrado fortemente em Bellerin, o elenco do Betis teve uma atuação coletiva soberba contra um forte Arsenal. A equipe espanhola mostrou incrível disciplina tática e foi implacável diante do gol.

    "Foi muito bom desfrutar de um tipo de jogo tão divertido, em que a posse e o controle foram divididos e os dois lados tiveram chances", explicou. "A equipe fez uma grande partida. Gostei muito da solidariedade e da comunicação mostradas por todos.

    "Especialmente na defesa durante o primeiro tempo, quando eles nos criaram dificuldades. Lidamos bem com essas situações e fomos cirúrgicos diante do gol. Tudo foi muito positivo."

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    Ganhando ritmo para a nova temporada

    Bellerin foi rápido em reconhecer que o Arsenal estava sem várias peças importantes, mas seguiu satisfeito com a aplicação defensiva de sua equipe. A vitória serve como um enorme impulso de confiança para o Betis antes da nova campanha de La Liga.

    "É verdade que o Arsenal ainda está esperando a chegada de alguns jogadores e ainda não tem seu elenco completo, mas é um time muito bem treinado. As categorias de base usam um sistema alinhado ao do time principal", acrescentou Bellerin.

    "Não seria fácil. Eles escalaram muitos titulares no primeiro tempo, e nós nos mantivemos firmes. Estou feliz com a forma como a pré-temporada está indo, para além dos resultados, olhando para como estamos jogando, mantendo a posse de bola, sendo letais, mostrando solidez defensiva e trabalho em equipe, além de demonstrar vontade de ter a bola e confiança quando estamos com a posse. Se continuarmos fazendo isso, estaremos em boa forma."

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