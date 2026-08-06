Hector Bellerin expressa orgulho após capitanear o Real Betis na vitória sobre o ex-clube Arsenal

Bellerin foi rápido em reconhecer que o Arsenal estava sem várias peças importantes, mas seguiu satisfeito com a aplicação defensiva de sua equipe. A vitória serve como um enorme impulso de confiança para o Betis antes da nova campanha de La Liga.

"É verdade que o Arsenal ainda está esperando a chegada de alguns jogadores e ainda não tem seu elenco completo, mas é um time muito bem treinado. As categorias de base usam um sistema alinhado ao do time principal", acrescentou Bellerin.

"Não seria fácil. Eles escalaram muitos titulares no primeiro tempo, e nós nos mantivemos firmes. Estou feliz com a forma como a pré-temporada está indo, para além dos resultados, olhando para como estamos jogando, mantendo a posse de bola, sendo letais, mostrando solidez defensiva e trabalho em equipe, além de demonstrar vontade de ter a bola e confiança quando estamos com a posse. Se continuarmos fazendo isso, estaremos em boa forma."