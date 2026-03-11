Hazard: “Não ficaria surpreso se Vinicius se aposentasse aos 30 anos”

“Agora fala-se mais do que ele faz fora do campo ou do que sofre, em vez do que dá em campo. As pessoas esquecem o quanto ele é um jogador excepcional”, explicou Hazard. “Tudo isso deve pesar para ele. Não deve ser fácil entrar em campo pensando apenas no futebol. Não me surpreenderia se, aos 30 anos, ele dissesse que vai se aposentar, que vai deixar o futebol, porque, de qualquer forma, nada mudaria”, explica Hazard em entrevista à emissora pública RTBF.

Apesar das polêmicas que muitas vezes acompanham o atacante brasileiro, Hazard reconhece nele uma mentalidade muito semelhante à sua: “Ele é simplesmente alguém que gosta de futebol, que ama jogar e só quer se divertir. Um pouco como acontecia comigo quando estava em campo”.

Se pudesse lhe dar um conselho, no entanto, o ex-astro belga o convidaria à prudência: “Eu diria a ele: ‘Tenha cuidado’. Jogue como quiser jogar, mas tenha cuidado. As pessoas estão esperando por você. Continue jogando, divirta-se e divirta os verdadeiros apaixonados por futebol”.