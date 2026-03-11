Goal.com
Hazard: “Não ficaria surpreso se Vinicius se aposentasse aos 30 anos”

O belga fala sobre o brasileiro, que foi seu companheiro de equipe no Real Madrid.

O ex-capitão da Bélgica Eden Hazard, que se aposentou do futebol profissional aos 32 anos, conhece muito bem Vinícius Júnior. Os dois dividiram o vestiário do Real Madrid por quatro temporadas: jogaram juntos apenas 27 vezes, mas foi o suficiente para que o belga tivesse uma ideia precisa do brasileiro.

Segundo Hazard, Vinícius é um jogador “mentalmente e fisicamente forte”, qualidades que lhe permitem suportar a pressão que o rodeia.

  • "NÃO ME SURPREENDERIA SE ELE SE APOSENTASSE AOS 30 ANOS"

    “Agora fala-se mais do que ele faz fora do campo ou do que sofre, em vez do que dá em campo. As pessoas esquecem o quanto ele é um jogador excepcional”, explicou Hazard. “Tudo isso deve pesar para ele. Não deve ser fácil entrar em campo pensando apenas no futebol. Não me surpreenderia se, aos 30 anos, ele dissesse que vai se aposentar, que vai deixar o futebol, porque, de qualquer forma, nada mudaria”, explica Hazard em entrevista à emissora pública RTBF.

    Apesar das polêmicas que muitas vezes acompanham o atacante brasileiro, Hazard reconhece nele uma mentalidade muito semelhante à sua: “Ele é simplesmente alguém que gosta de futebol, que ama jogar e só quer se divertir. Um pouco como acontecia comigo quando estava em campo”.

    Se pudesse lhe dar um conselho, no entanto, o ex-astro belga o convidaria à prudência: “Eu diria a ele: ‘Tenha cuidado’. Jogue como quiser jogar, mas tenha cuidado. As pessoas estão esperando por você. Continue jogando, divirta-se e divirta os verdadeiros apaixonados por futebol”.

  • A comparação com Ronaldinho

    Hazard então fez uma comparação com uma lenda do futebol espetacular, Ronaldinho: “Quando você dançar após um gol, faça isso de forma que as pessoas gostem de você. Ronaldinho também dançava, mas não me lembro de toda essa polêmica em torno dele”. 

0