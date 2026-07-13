Hazard está de volta! O irmão do ex-jogador do Chelsea assina contrato com clube francês

O Lens confirmou a contratação de Hazard em uma transferência sem custos, garantindo a permanência do versátil meio-campista ofensivo até 2028. O jogador de 33 anos estava disponível como agente livre após o término de seu contrato com o Anderlecht, grande clube belga. Sua chegada marca um momento significativo de volta às origens para um jogador que ingressou pela primeira vez na famosa academia La Gaillette do clube ainda na adolescência.

Depois de deixar o Lens em 2012 para se juntar ao Chelsea ao lado de seu irmão Eden, Thorgan seguiu carreira de sucesso pela Europa, com destaque para as passagens pelo Borussia Mönchengladbach e pelo Borussia Dortmund. Agora, ele retorna ao clube que lhe deu a estreia profissional na Ligue 2, trazendo uma vasta experiência para uma equipe que busca manter seu status entre a elite francesa.



