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Hazard está de volta! O irmão do ex-jogador do Chelsea assina contrato com clube francês
O retorno de Hazard
O Lens confirmou a contratação de Hazard em uma transferência sem custos, garantindo a permanência do versátil meio-campista ofensivo até 2028. O jogador de 33 anos estava disponível como agente livre após o término de seu contrato com o Anderlecht, grande clube belga. Sua chegada marca um momento significativo de volta às origens para um jogador que ingressou pela primeira vez na famosa academia La Gaillette do clube ainda na adolescência.
Depois de deixar o Lens em 2012 para se juntar ao Chelsea ao lado de seu irmão Eden, Thorgan seguiu carreira de sucesso pela Europa, com destaque para as passagens pelo Borussia Mönchengladbach e pelo Borussia Dortmund. Agora, ele retorna ao clube que lhe deu a estreia profissional na Ligue 2, trazendo uma vasta experiência para uma equipe que busca manter seu status entre a elite francesa.
Leca elogia a contratação de um jogador experiente
O acordo representa uma grande vitória para o diretor esportivo do Lens, Jean-Louis Leca, que não hesitou em destacar a importância simbólica e prática do retorno de Hazard. Em entrevista ao site oficial do clube, Leca expressou sua satisfação em trazer de volta um “produto puro” da base, enquanto o clube se prepara para os rigores das competições europeias.
Leca afirmou: “O retorno de um ex-integrante da casa é um belo símbolo, ainda mais por se tratar de um produto puro da La Gaillette. Com Thorgan, recebemos um jogador que soma 522 partidas pelo clube, 64 partidas europeias e 47 convocações pela Bélgica. Essa experiência de altíssimo nível será um trunfo para a equipe nesta temporada, na qual retornaremos à Liga dos Campeões.”
Uma carreira nas principais ligas da Europa
Depois de enfrentar dificuldades para conseguir tempo de jogo no Chelsea, Hazard se transferiu para o Zulte Waregem em 2013, onde uma excelente temporada — 14 gols e 16 assistências, o maior número do campeonato — lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da Bélgica em janeiro de 2014. Ele assinou contrato definitivo com o Mönchengladbach em 2015, passando cinco temporadas no clube antes de se transferir para o Borussia Dortmund em 2019, onde ajudou o time a conquistar o vice-campeonato da Bundesliga e a DFB-Pokal. Ele também representou a Bélgica nas Copas do Mundo de 2018 e 2022 e na Euro 2020, além de ter conquistado uma copa nacional com o PSV Eindhoven durante um período de empréstimo na temporada 2022-23.
- RC Lens / Adecco
De volta à famosa camisa número nove
Hazard ingressou no Anderlecht em 2023 e, apesar de uma grave lesão no joelho que o deixou afastado dos gramados por oito meses em 2024, teve uma temporada 2025-26 produtiva, com 20 participações em gols no campeonato belga — incluindo um hat-trick e o prêmio de melhor jogador do mês —, antes de ajudar o clube a chegar à final da Croky Cup.
Ele encerrou a temporada com 13 gols em 36 partidas, um desempenho que lhe rendeu agora o retorno ao Lens, onde vestirá a camisa número 9 antes do retorno do clube à Liga dos Campeões.
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