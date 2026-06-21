Hayden Hackney, muito cobiçado, recebeu um alerta sobre a possibilidade de uma transferência para o “clube errado” em meio a rumores de interesse do Manchester United - e o meia do Middlesbrough foi aconselhado a ter “cuidado” à medida que cresce o interesse da Premier League

O ex-jogador da seleção inglesa Brian Deane pediu ao Hackney que tenha extrema cautela, já que alguns dos maiores “abutres” da Premier League começam a rondar o astro do Middlesbrough. Com o Boro enfrentando mais uma temporada na segunda divisão após uma derrota por 1 a 0 na final do playoff contra o Hull City, espera-se que o meio-campista seja um dos talentos locais mais cobiçados deste verão.

Deane, em entrevista ao site de venda de ingressos paraa Copa do Mundo de 2026, expressou preocupação de que uma decisão errada possa acabar com o ímpeto do jovem jogador. “É uma situação difícil, porque ele ainda é jovem. Acho que, para a trajetória dele, talvez ser testado no próximo nível seja bom para ele pessoalmente, mas ele precisa ter cuidado ao escolher para qual clube irá, pensando no seu desenvolvimento”, disse Deane ao Ticombo. “Se ele for para o clube errado, talvez não consiga o tempo de jogo de que precisa para dar o próximo passo. Portanto, seja para onde for, se é que ele vai, essa decisão precisa ser bem pensada.”



