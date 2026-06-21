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Hayden Hackney, muito cobiçado, recebeu um alerta sobre a possibilidade de uma transferência para o “clube errado” em meio a rumores de interesse do Manchester United - e o meia do Middlesbrough foi aconselhado a ter “cuidado” à medida que cresce o interesse da Premier League
Deane alerta para a armadilha do “clube errado”
O ex-jogador da seleção inglesa Brian Deane pediu ao Hackney que tenha extrema cautela, já que alguns dos maiores “abutres” da Premier League começam a rondar o astro do Middlesbrough. Com o Boro enfrentando mais uma temporada na segunda divisão após uma derrota por 1 a 0 na final do playoff contra o Hull City, espera-se que o meio-campista seja um dos talentos locais mais cobiçados deste verão.
Deane, em entrevista ao site de venda de ingressos paraa Copa do Mundo de 2026, expressou preocupação de que uma decisão errada possa acabar com o ímpeto do jovem jogador. “É uma situação difícil, porque ele ainda é jovem. Acho que, para a trajetória dele, talvez ser testado no próximo nível seja bom para ele pessoalmente, mas ele precisa ter cuidado ao escolher para qual clube irá, pensando no seu desenvolvimento”, disse Deane ao Ticombo. “Se ele for para o clube errado, talvez não consiga o tempo de jogo de que precisa para dar o próximo passo. Portanto, seja para onde for, se é que ele vai, essa decisão precisa ser bem pensada.”
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A ligação de Michael Carrick com Old Trafford
Apesar dos alertas, a atração por Old Trafford continua forte, especialmente com Michael Carrick supostamente desempenhando um papel fundamental na tentativa do Manchester United de contratá-lo. O ex-jogador lendário do United treina o Hackney há três temporadas e defende a contratação como uma forma de reforçar o meio-campo dos Red Devils. A confiança de Carrick na capacidade do jovem de se adaptar à Premier League é um fator determinante no interesse do United.
Deane reconheceu a importância do meio-campista para o Boro, comparando seu papel ao de um estrategista em campo. “Obviamente, o Boro tem se saído muito bem com ele no time. Ele é o cara que comanda a bola, é como um quarterback, e a presença dele por mais uma temporada colocaria o time em uma posição em que talvez pudesse disputar o título. Será que o Boro vai correr o risco de mantê-lo e não conseguir chegar a um acordo sobre o contrato dele? E, se isso for um risco, será que eles vão dizer: ‘Tudo bem, vamos ter que deixá-lo ir’? Se ele for para um dos grandes clubes, haverá uma oportunidade de ele voltar por empréstimo?”
O Everton surge como uma alternativa estável
Enquanto o United oferece o brilho das competições europeias, o Everton surgiu como um destino em potencial onde Hackney poderia encontrar um caminho mais garantido para o time titular. Com os Toffees se mudando para um novo estádio na última temporada e buscando estabilidade, Deane acredita que o clube de Merseyside poderia oferecer o ambiente perfeito para um jogador do perfil de Hackney continuar sua formação no mais alto nível.
“O Everton é um clube muito estável. Acho que, em termos de contratações, eles são capazes de oferecer um ambiente estável para um jogador em desenvolvimento, que é muito bom”, observou Deane. “Além disso, sob o comando de David Moyes, eles garantiram uma transição gradual para o novo estádio, e tudo correu muito bem. Portanto, seria definitivamente o tipo de clube onde se poderia ver um jovem jogador como ele.”
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Priorizar o desenvolvimento em vez do salário
Enquanto o Middlesbrough se prepara para receber propostas após não ter conseguido o acesso, o meia precisa decidir se está pronto para lutar por seu lugar em um elenco repleto de estrelas ou se uma transferência que sirva de trampolim seria mais vantajosa.
Deane concluiu enfatizando que a decisão deve ser a certa tanto para o jogador quanto para o clube. “Quem quer que esteja ajudando-o a tomar essas decisões precisa levar muitos fatores em consideração, não apenas o dinheiro... O dinheiro virá de qualquer maneira. Trata-se apenas de garantir que seja a decisão certa para ele e para o Middlesbrough. Esqueça todos os outros clubes, o clube tem que ser a escolha certa; caso contrário, se você estivesse no lugar dele, ficaria onde está.”