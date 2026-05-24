Antes do jogo, ocorreram confrontos entre as torcidas dos dois times rivais; segundo a Gazzetta dello Sport, oito torcedores da Juve foram detidos pela polícia. Parece que houve vários feridos, incluindo um em estado grave.
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Havia risco de cancelamento e invasão de campo! Caos total na Juventus de Turim antes do jogo decisivo pela Liga dos Campeões
O início do clássico, inicialmente marcado para as 20h45 do domingo à noite, teve que ser adiado devido a preocupações com a segurança, em função dos confrontos entre torcidas. Durante o aquecimento, os torcedores da Juventus pediram que seu time não entrasse em campo devido aos incidentes.
A maioria dos jogadores voltou inicialmente para os vestiários, enquanto o capitão da Juve, Manuel Locatelli, tentava acalmar os torcedores. Nesse momento, os torcedores da Juventus teriam sinalizado ao meio-campista que invadiriam o campo caso a partida fosse iniciada.
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A Juventus quer garantir vaga na Liga dos Campeões com uma vitória no clássico
Por volta das 21h30, os jogadores finalmente voltaram ao campo no estádio do Torino e retomaram o aquecimento. Por volta das 21h50, a partida tão importante para a Juve finalmente teve início. A torcida visitante já havia sido retirada do local.
Na reta final da Serie A, os Bianconeri disputam com o AC Milan, a AS Roma e o Como as duas vagas ainda em jogo para a Liga dos Campeões, a terceira e a quarta. Antes da rodada, a Juventus estava em sexto lugar na tabela e, portanto, precisava imperativamente de uma vitória para conseguir ultrapassar pelo menos dois dos três adversários na disputa pela Liga dos Campeões.
A tabela da Série A antes da 38ª rodada
Posição
Clube
Pontos
Gols
1
Inter de Milão
86
86:32
2
SSC Nápoles
73
57:36
3
AC Milan
70
52:33
4
AS Roma
70
57:31
5
Como
68
61:28
6
Juventus de Turim
68
59:32