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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-JUVENTUSAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Havia risco de cancelamento e invasão de campo! Caos total na Juventus de Turim antes do jogo decisivo pela Liga dos Campeões

Campeonato Italiano
Torino x Juventus
Torino
Juventus

O caos tomou conta do clássico entre Juventus e Torino na última rodada da Série A.

Antes do jogo, ocorreram confrontos entre as torcidas dos dois times rivais; segundo a Gazzetta dello Sport, oito torcedores da Juve foram detidos pela polícia. Parece que houve vários feridos, incluindo um em estado grave.

  • O início do clássico, inicialmente marcado para as 20h45 do domingo à noite, teve que ser adiado devido a preocupações com a segurança, em função dos confrontos entre torcidas. Durante o aquecimento, os torcedores da Juventus pediram que seu time não entrasse em campo devido aos incidentes.

    A maioria dos jogadores voltou inicialmente para os vestiários, enquanto o capitão da Juve, Manuel Locatelli, tentava acalmar os torcedores. Nesse momento, os torcedores da Juventus teriam sinalizado ao meio-campista que invadiriam o campo caso a partida fosse iniciada.

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  • US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    A Juventus quer garantir vaga na Liga dos Campeões com uma vitória no clássico

    Por volta das 21h30, os jogadores finalmente voltaram ao campo no estádio do Torino e retomaram o aquecimento. Por volta das 21h50, a partida tão importante para a Juve finalmente teve início. A torcida visitante já havia sido retirada do local.

    Na reta final da Serie A, os Bianconeri disputam com o AC Milan, a AS Roma e o Como as duas vagas ainda em jogo para a Liga dos Campeões, a terceira e a quarta. Antes da rodada, a Juventus estava em sexto lugar na tabela e, portanto, precisava imperativamente de uma vitória para conseguir ultrapassar pelo menos dois dos três adversários na disputa pela Liga dos Campeões.

  • A tabela da Série A antes da 38ª rodada

    Posição

    Clube

    Pontos

    Gols

    1

    Inter de Milão

    86

    86:32

    2

    SSC Nápoles

    73

    57:36

    3

    AC Milan

    70

    52:33

    4

    AS Roma

    70

    57:31

    5

    Como

    68

    61:28

    6

    Juventus de Turim

    68

    59:32