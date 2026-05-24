Havia risco de cancelamento e invasão de campo! Caos total na Juventus de Turim antes do jogo decisivo pela Liga dos Campeões

O início do clássico, inicialmente marcado para as 20h45 do domingo à noite, teve que ser adiado devido a preocupações com a segurança, em função dos confrontos entre torcidas. Durante o aquecimento, os torcedores da Juventus pediram que seu time não entrasse em campo devido aos incidentes.

A maioria dos jogadores voltou inicialmente para os vestiários, enquanto o capitão da Juve, Manuel Locatelli, tentava acalmar os torcedores. Nesse momento, os torcedores da Juventus teriam sinalizado ao meio-campista que invadiriam o campo caso a partida fosse iniciada.