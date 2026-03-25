Segundo o Tuttosport, além do Real Madrid e da Juventus de Turim, também o Manchester United e o Liverpool estão interessados nos serviços do zagueiro central, cujo contrato expira no verão. Além disso, o jornal informou que a Juve está tentando atrair o jogador de 33 anos com um contrato de dois anos no valor total de dez a doze milhões de euros.

A oferta do Real Madrid, por outro lado, seria de apenas um ano e cinco milhões de euros. Um fator importante na decisão de Rüdiger é também a questão ainda em aberto sobre quem será o técnico do time da capital espanhola. O técnico interino Álvaro Arbeloa poderia se tornar a solução definitiva na capital espanhola, dependendo do desempenho na Liga dos Campeões. Sob o comando do técnico de 43 anos, Rüdiger voltou a ser titular na zaga. Seu antecessor demitido, Xabi Alonso, tinha a reputação de não ser fã de Rüdiger.