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Antonio RüdigerGetty Images
Leopold Grünwald

Traduzido por

Haverá uma disputa de lances? Vários clubes de ponta parecem estar disputando Antonio Rüdiger, do Real Madrid

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Real Madrid
Manchester United
Liverpool
Juventus
A. Ruediger

Ao que parece, não são apenas o Real Madrid e a Juventus de Turim que estão interessados em Antonio Rüdiger, mas também dois grandes clubes ingleses.

As negociações em torno do contrato de Antonio Rüdiger parecem estar ganhando força. Depois que o Mundo Deportivo noticiou recentemente que o Real Madrid havia feito uma proposta de renovação ao jogador alemão, surgem agora novos rumores vindos da Itália, segundo os quais Rüdiger poderia estar mais em voga do que se pensava inicialmente.

  • Segundo o Tuttosport, além do Real Madrid e da Juventus de Turim, também o Manchester United e o Liverpool estão interessados nos serviços do zagueiro central, cujo contrato expira no verão. Além disso, o jornal informou que a Juve está tentando atrair o jogador de 33 anos com um contrato de dois anos no valor total de dez a doze milhões de euros.

    A oferta do Real Madrid, por outro lado, seria de apenas um ano e cinco milhões de euros. Um fator importante na decisão de Rüdiger é também a questão ainda em aberto sobre quem será o técnico do time da capital espanhola. O técnico interino Álvaro Arbeloa poderia se tornar a solução definitiva na capital espanhola, dependendo do desempenho na Liga dos Campeões. Sob o comando do técnico de 43 anos, Rüdiger voltou a ser titular na zaga. Seu antecessor demitido, Xabi Alonso, tinha a reputação de não ser fã de Rüdiger.

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  • Antonio RüdigerGetty Images

    Rüdiger está em Madri desde 2022

    Rüdiger joga pelo Real Madrid desde 2022, clube pelo qual já disputou 174 partidas oficiais. Em 2023, o jogador da seleção alemã conquistou, em sua primeira temporada no Real Madrid, o título da Liga dos Campeões pela segunda vez na carreira, após já ter levantado a taça em 2021 com o Chelsea FC.

    Rüdiger alcançou o sucesso a partir de 2012 no VfB Stuttgart, antes de se transferir para a Série A, na AS Roma, inicialmente por empréstimo em 2015 e, um ano depois, em caráter definitivo. Ele deixou a Cidade Eterna em 2017, após dois anos, rumo a Londres, para jogar pelo Chelsea, por 35 milhões de euros.

  • Antonio Rüdiger: seus números no Real Madrid


    Jogos

    174

    Gols

    8

    Assistências

    4

    Cartões amarelos

    18

    Cartões amarelos e vermelhos

    0

    Cartões vermelhos

    1