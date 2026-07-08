Haverá problemas na seleção francesa? Estrela do PSG fica cada vez mais frustrada na Copa do Mundo devido à falta de tempo de jogo

Enquanto a seleção francesa se prepara para um confronto decisivo nas quartas de final contra o Marrocos, após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Paraguai na Filadélfia, o foco mudou do campo para o banco de reservas. Reportagens do Get French Football News indicam que o meio-campista do PSG, Warren Zaire-Emery, está ficando “cada vez mais frustrado” com sua falta de participação no torneio até o momento.

Esperava-se que o jogador de 20 anos desempenhasse um papel significativo na seleção dos atuais campeões mundiais após uma campanha brilhante no campeonato nacional, mas ele tem sido deixado de lado. Zaire-Emery estaria “tendo dificuldades” para lidar com a situação e sente uma sensação de “perplexidade” por não ter sido convocado, apesar de uma campanha excepcional no clube. Apesar do sucesso da França, o meio-campista ainda não disputou nem um minuto em cinco partidas.