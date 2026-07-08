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Donny Afroni

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Haverá problemas na seleção francesa? Estrela do PSG fica cada vez mais frustrada na Copa do Mundo devido à falta de tempo de jogo

França
W. Zaire-Emery
Copa do Mundo
PSG

A França pode estar indo muito bem na Copa do Mundo, mas, segundo relatos, nem tudo está bem nos bastidores do time dos Bleus. Apesar de uma trajetória perfeita até as quartas de final, há relatos de que um dos jovens talentos mais promissores de Didier Deschamps está chegando ao limite devido ao seu papel secundário na América do Norte.

  • Tensões internas antes do confronto contra o Marrocos

    Enquanto a seleção francesa se prepara para um confronto decisivo nas quartas de final contra o Marrocos, após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Paraguai na Filadélfia, o foco mudou do campo para o banco de reservas. Reportagens do Get French Football News indicam que o meio-campista do PSG, Warren Zaire-Emery, está ficando “cada vez mais frustrado” com sua falta de participação no torneio até o momento.

    Esperava-se que o jogador de 20 anos desempenhasse um papel significativo na seleção dos atuais campeões mundiais após uma campanha brilhante no campeonato nacional, mas ele tem sido deixado de lado. Zaire-Emery estaria “tendo dificuldades” para lidar com a situação e sente uma sensação de “perplexidade” por não ter sido convocado, apesar de uma campanha excepcional no clube. Apesar do sucesso da França, o meio-campista ainda não disputou nem um minuto em cinco partidas.

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  • Warren Zaire-Emery PSG 2025-26Getty

    Contraste marcante com a proeminência do PSG

    A origem da raiva de Zaire-Emery remonta à sua situação em Paris. Em um time repleto de estrelas do PSG, que conquistou sua segunda Liga dos Campeões consecutiva, o jovem disputou 54 partidas em todas as competições e foi um jogador fundamental para Luis Enrique, chegando até a atuar como lateral-direito. Sua versatilidade e maturidade fizeram dele um titular indiscutível no Parc des Princes, o que torna seu papel secundário na seleção nacional ainda mais difícil de aceitar.

    Seu técnico no clube certamente nunca duvidou de sua qualidade. Luis Enrique elogiou efusivamente o meio-campista em fevereiro, classificando-o como um jogador “maravilhoso”. O espanhol afirmou: “Warren mudou, mas não foi graças a mim, foi graças a ele mesmo. Ele é um jogador incrível, pode atuar em qualquer posição. Para mim, como técnico, é maravilhoso ter um jogador como ele.”

  • A dor de cabeça de Deschamps com a escalação continua

    Deschamps tem preferido uma dupla central no meio-campo formada por Manu Kone e Adrien Rabiot, especialmente na ausência de Aurélien Tchouameni. Enquanto outros astros do PSG, como Bradley Barcola, Désiré Doue e Ousmane Dembélé, têm se destacado no ataque francês, Zaire-Emery continua sendo o jogador deixado de lado. A decisão de não escalá-lo nem mesmo como reserva durante a partida disputada contra o Paraguai aparentemente aumentou a sensação de isolamento do jogador dentro do elenco.

    A situação é particularmente delicada, considerando as preocupações com a lesão de Tchouameni, que pode perder as quartas de final da Copa do Mundo devido a uma lesão na coxa. O meio-campista do Real Madrid ficou de fora por esse motivo na partida contra o Paraguai, mas Deschamps decidiu escalar Kone e Rabiot como dupla no meio-campo. Essa preterição tática teria levado Zaire-Emery a questionar seu lugar na hierarquia da equipe, à medida que a pressão aumenta.

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    Luz no fim do túnel?

    Zaire-Emery teria tido a oportunidade de expressar diretamente sua insatisfação à comissão técnica da seleção francesa. Embora não haja indícios de rebelião aberta ou raiva que pudessem perturbar a harmonia do elenco, seus sentimentos a respeito do assunto foram deixados claros para a comissão técnica enquanto ela se prepara para as quartas de final. No entanto, uma oportunidade poderia surgir devido a circunstâncias externas, e não a mudanças táticas. Com as preocupações em relação à condição física de Tchouameni, Zaire-Emery permanece em alerta máximo para finalmente dar início à sua participação no torneio de verdade.

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