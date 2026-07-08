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Haverá problemas na seleção francesa? Estrela do PSG fica cada vez mais frustrada na Copa do Mundo devido à falta de tempo de jogo
Tensões internas antes do confronto contra o Marrocos
Enquanto a seleção francesa se prepara para um confronto decisivo nas quartas de final contra o Marrocos, após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Paraguai na Filadélfia, o foco mudou do campo para o banco de reservas. Reportagens do Get French Football News indicam que o meio-campista do PSG, Warren Zaire-Emery, está ficando “cada vez mais frustrado” com sua falta de participação no torneio até o momento.
Esperava-se que o jogador de 20 anos desempenhasse um papel significativo na seleção dos atuais campeões mundiais após uma campanha brilhante no campeonato nacional, mas ele tem sido deixado de lado. Zaire-Emery estaria “tendo dificuldades” para lidar com a situação e sente uma sensação de “perplexidade” por não ter sido convocado, apesar de uma campanha excepcional no clube. Apesar do sucesso da França, o meio-campista ainda não disputou nem um minuto em cinco partidas.
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Contraste marcante com a proeminência do PSG
A origem da raiva de Zaire-Emery remonta à sua situação em Paris. Em um time repleto de estrelas do PSG, que conquistou sua segunda Liga dos Campeões consecutiva, o jovem disputou 54 partidas em todas as competições e foi um jogador fundamental para Luis Enrique, chegando até a atuar como lateral-direito. Sua versatilidade e maturidade fizeram dele um titular indiscutível no Parc des Princes, o que torna seu papel secundário na seleção nacional ainda mais difícil de aceitar.
Seu técnico no clube certamente nunca duvidou de sua qualidade. Luis Enrique elogiou efusivamente o meio-campista em fevereiro, classificando-o como um jogador “maravilhoso”. O espanhol afirmou: “Warren mudou, mas não foi graças a mim, foi graças a ele mesmo. Ele é um jogador incrível, pode atuar em qualquer posição. Para mim, como técnico, é maravilhoso ter um jogador como ele.”
A dor de cabeça de Deschamps com a escalação continua
Deschamps tem preferido uma dupla central no meio-campo formada por Manu Kone e Adrien Rabiot, especialmente na ausência de Aurélien Tchouameni. Enquanto outros astros do PSG, como Bradley Barcola, Désiré Doue e Ousmane Dembélé, têm se destacado no ataque francês, Zaire-Emery continua sendo o jogador deixado de lado. A decisão de não escalá-lo nem mesmo como reserva durante a partida disputada contra o Paraguai aparentemente aumentou a sensação de isolamento do jogador dentro do elenco.
A situação é particularmente delicada, considerando as preocupações com a lesão de Tchouameni, que pode perder as quartas de final da Copa do Mundo devido a uma lesão na coxa. O meio-campista do Real Madrid ficou de fora por esse motivo na partida contra o Paraguai, mas Deschamps decidiu escalar Kone e Rabiot como dupla no meio-campo. Essa preterição tática teria levado Zaire-Emery a questionar seu lugar na hierarquia da equipe, à medida que a pressão aumenta.
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Luz no fim do túnel?
Zaire-Emery teria tido a oportunidade de expressar diretamente sua insatisfação à comissão técnica da seleção francesa. Embora não haja indícios de rebelião aberta ou raiva que pudessem perturbar a harmonia do elenco, seus sentimentos a respeito do assunto foram deixados claros para a comissão técnica enquanto ela se prepara para as quartas de final. No entanto, uma oportunidade poderia surgir devido a circunstâncias externas, e não a mudanças táticas. Com as preocupações em relação à condição física de Tchouameni, Zaire-Emery permanece em alerta máximo para finalmente dar início à sua participação no torneio de verdade.
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