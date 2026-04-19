“Haverá interesse” – Coventry, que vai para a Premier League, recebe aviso de Frank Lampard após encerrar um exílio de 25 anos da primeira divisão

Apesar da euforia em torno do retorno do Coventry à primeira divisão, o comentarista da EFL Sam Parkin acredita que o maior desafio do clube ainda está por vir. O Sky Blues garantiu seu acesso após um quarto de século longe da elite, mas os holofotes agora estão firmemente voltados para o homem que orquestrou a reviravolta do banco de reservas.

“O mais importante será que Frank Lampard continue lá e, pela forma como Doug King falou sobre ele, acho que haverá interesse nele”, disse Parkin ao programa Final Score da BBC.

Ele destacou que Lampard foi indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Championship, uma prova de como ele reconstruiu sua reputação após um período difícil em sua carreira de treinador.