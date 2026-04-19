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“Haverá interesse” – Coventry, que vai para a Premier League, recebe aviso de Frank Lampard após encerrar um exílio de 25 anos da primeira divisão
Sky Blues alertados sobre o interesse em Lampard
Apesar da euforia em torno do retorno do Coventry à primeira divisão, o comentarista da EFL Sam Parkin acredita que o maior desafio do clube ainda está por vir. O Sky Blues garantiu seu acesso após um quarto de século longe da elite, mas os holofotes agora estão firmemente voltados para o homem que orquestrou a reviravolta do banco de reservas.
“O mais importante será que Frank Lampard continue lá e, pela forma como Doug King falou sobre ele, acho que haverá interesse nele”, disse Parkin ao programa Final Score da BBC.
Ele destacou que Lampard foi indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Championship, uma prova de como ele reconstruiu sua reputação após um período difícil em sua carreira de treinador.
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O interesse da Premier League se intensifica
O interesse pelo ex-jogador do Chelsea e da seleção inglesa não é meramente especulativo, com relatos indicando que vagas em outros clubes poderiam levá-lo a deixar a CBS Arena.
O Bournemouth estaria considerando-o como principal candidato para suceder Andoni Iraola, que deve deixar o Vitality Stadium ao final da atual temporada.
Parkin acredita que a motivação de Lampard continua tão alta quanto era durante sua carreira de jogador. Ele disse: “Ele é uma pessoa muito determinada, tanto quando era jogador quanto agora como técnico, porque passou por alguns contratempos ao longo do caminho, então acho que haverá interesse nele. O mais importante é que ele esteja lá na próxima temporada, junto com a equipe técnica que trouxe consigo.”
Evolução tática em Coventry
Uma das principais razões por trás do sucesso do Coventry tem sido o compromisso com um futebol de ataque. Ao contrário de outras equipes recém-promovidas que se apoiavam na resistência física, Lampard, ex-técnico do Chelsea e do Everton, implementou um estilo que tem dominado a segunda divisão. No entanto, Parkin questionou se essa abordagem sobreviverá à subida para a Premier League, onde os erros são punidos impiedosamente.
“Eles jogam um bom futebol, então provavelmente vão jogar de forma bastante aberta”, explicou Parkin. “Se Frank vai mudar isso para uma abordagem um pouco mais defensiva e pragmática na próxima temporada, teremos que esperar para ver.” A experiência anterior de Lampard em uma batalha contra o rebaixamento no Goodison Park pode influenciar uma abordagem mais cautelosa, já que ele busca garantir que a permanência do Coventry na primeira divisão seja definitiva.
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Reconstruindo para a primeira divisão
Embora o futuro do técnico seja a principal preocupação, o elenco também precisará passar por uma reformulação significativa para competir com os gigantes do futebol inglês.
O sucesso na Championship muitas vezes exige que o sentimentalismo seja deixado de lado em favor da qualidade da Premier League, e espera-se que o Sky Blues seja ativo na próxima janela de transferências para reforçar seu elenco.
“Eles terão que fazer várias contratações, essa é a desvantagem”, acrescentou Parkin. “O Sunderland é um bom exemplo disso e, para alguns deles, é uma espécie de ‘obrigado e boa sorte’.”