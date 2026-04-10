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Mark Doyle

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"Haverá consequências" – Como Romelu Lukaku enfureceu o Napoli ao desaparecer na Bélgica

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Napoli
R. Lukaku
Campeonato Italiano
Especiais e Opinião
Parma x Napoli

Na noite de 28 de fevereiro, em Verona, Romelu Lukaku saiu do banco no Estádio Marcantonio Bentegodi para marcar o gol da vitória do Nápoles contra o Verona aos 96 minutos, com um remate de pé esquerdo à queima-roupa. Não foi, de forma alguma, um gol bonito — o goleiro Lorenzo Montipo conseguiu tocar na bola —, mas foi sem dúvida um dos gols mais importantes de toda a carreira de Lukaku.

O grandalhão belga não marcava na Série A há oito meses, desde que praticamente garantiu o Scudetto da temporada passada com um gol de solitário na vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, em 23 de maio. Na verdade, Lukaku estava fazendo apenas sua quarta partida na atual temporada devido a uma grave lesão no tendão da coxa.

Mais importante ainda, porém, esse foi seu primeiro gol desde o falecimento de seu pai em setembro passado e, depois de inicialmente tirar a camisa em comemoração, Lukaku deliberadamente interrompeu sua corrida em direção à linha lateral e ergueu tanto a mão direita quanto a cabeça em direção ao céu.

“Foram meses difíceis, pessoalmente”, admitiu Lukaku, visivelmente emocionado, posteriormente à DAZN. “O futebol me deu muito, mas perder meu pai da maneira que perdi foi difícil de lidar. Mas eu sigo em frente pelos meus filhos, pelo meu irmão e pelo Napoli. Este clube me deu muito. Eu estava morto antes de vir para cá.”

Dada a dívida de gratidão de Lukaku para com o Napoli — e, de fato, para com Antonio Conte — por terem revivido sua carreira, é ao mesmo tempo triste e chocante que o atacante esteja agora prestes a sofrer uma punição severa por se recusar a retornar ao clube após a pausa para os jogos internacionais em março. Chegou-se a falar que ele poderia ser excluído do elenco principal pelo resto da temporada, o que seria um golpe devastador para um jogador que espera, no mínimo, entrar em forma para a Copa do Mundo.

Então, o que exatamente está acontecendo com Lukaku e o Napoli? A relação entre eles está irremediavelmente rompida? Ou ela pode ser consertada nos próximos dias e semanas?

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    'Dado como perdido'

    Lukaku, obviamente, tem um longo histórico de desagradar empregadores, companheiros de equipe e torcedores. Na verdade, ele é há muito considerado o mercenário mais famoso do futebol, um dos jogadores mais caros de todos os tempos em termos de valor acumulado de transferências; no entanto, os torcedores do Chelsea, da Inter e de outros clubes diriam que suas palavras não valem nada devido à sua suposta total falta de lealdade.

    Antonio Conte, porém, sempre gostou de Lukaku. Tendo tentado contratá-lo repetidamente durante sua carreira como técnico, ele finalmente teve a chance de trabalhar com “Big Rom” na Inter e o transformou em um dos atacantes mais eficazes do futebol. Assim, quando o Napoli deixou claro que não tinha intenção de manter Victor Osimhen no verão passado, Conte solicitou que o clube contratasse Lukaku para ajudar a substituir o nigeriano, já que o técnico buscava restaurar sua reputação de vencedor inveterado após um período previsivelmente difícil no Tottenham.

    O presidente Aurelio De Laurentiis atendeu ao pedido e, para surpresa de ninguém, o atacante desempenhou um papel fundamental na conquista do título do Napoli na temporada 2024-25, com 14 gols em 36 partidas.

    “Todos já tinham me descartado, tinham desistido de mim há três anos”, disse Lukaku ao Corriere dello Sport. “Então, no final, vencer daquela forma, com o técnico que também havia sido descartado após o Tottenham, foi maravilhoso. As pessoas tinham dúvidas sobre mim, mas eu estava convencido de que faríamos algo especial.”

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  • SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    Dores na pré-temporada

    Embora o Napoli tenha agido logo no início do verão passado para reforçar suas opções para a posição de atacante central, contratando Lorenzo Lucca por empréstimo do Udinese com opção de compra, a expectativa era de que Lukaku continuasse liderando o ataque durante a temporada 2025-26.

    No entanto, Lukaku sofreu “uma lesão grave no músculo reto femoral da coxa esquerda” no último amistoso de pré-temporada do Partenopei, contra o Olympiacos, em 14 de agosto.

    Inicialmente, acreditava-se que o centroavante ficaria afastado dos gramados por quatro meses, e realmente parecia que ele voltaria a jogar na Supercoppa Italiana pouco antes do Natal, já que foi incluído na lista de convocados para o torneio de meio de temporada em Riade.

    Infelizmente, o retorno de Lukaku teve que ser adiado devido a preocupações contínuas com a condição de seu tendão, e ele só fez sua primeira aparição na temporada em 25 de janeiro, quando jogou os últimos 11 minutos da derrota por 3 a 0 para a Juventus, em Turim.

    Seguiram-se mais seis partidas como reserva, o que resultou na convocação da Bélgica para os jogos internacionais de março contra os Estados Unidos e o México.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    Recusando-se a voltar

    O Napoli não estava nada entusiasmado com a ideia de Lukaku viajar para a América do Norte para disputar dois amistosos sem importância, enquanto ele ainda estava se recuperando para atingir a plena forma física. Por isso, o clube ficou aliviado quando a Federação Real Belga de Futebol (RBFA) anunciou, em 24 de março, que o jogador de 32 anos havia desistido de integrar a seleção de Rudi Garcia.

    “Romelu optou por se concentrar nos treinos para melhorar ainda mais sua forma física”, dizia o comunicado. “A KBVB respeita sua decisão e deseja-lhe boa sorte.”

    No entanto, enquanto o Napoli esperava que Lukaku retornasse à sede do clube em Castel Volturno para continuar sua reabilitação, o jogador decidiu, em vez disso, permanecer em Antuérpia. De acordo com relatos generalizados, uma consulta em uma clínica especializada, onde já havia sido atendido o companheiro de equipe de Lukaku, Kevin De Bruyne, revelou uma inflamação no quadril que não havia sido detectada anteriormente — e ele, portanto, sentiu que sua recuperação seria mais bem atendida se permanecesse na Bélgica para tratamento adicional.

    Também foi alegado que Lukaku tinha toda a intenção de manter o Partenopei informado o tempo todo e enviar continuamente relatórios médicos e documentação de volta ao clube para análise. No entanto, a Sky Sport Italia revelou que o Napoli ficou furioso com o que considerou uma demonstração de insubordinação — e uma implicação de falta de confiança em sua equipe médica.

  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    O esclarecimento

    Consciente de que sua recusa em seguir as ordens do Napoli ameaçava afastá-lo de mais uma torcida, Lukaku divulgou um comunicado em 30 de março explicando sua posição.

    “Esta temporada tem sido muito difícil para mim, entre lidar com a lesão e a perda pessoal. Sei que tem havido muito barulho sobre a minha situação nos últimos dias e é importante esclarecer tudo”, escreveu Lukaku em uma história no Instagram.

    “A verdade é que nas últimas semanas eu não estava me sentindo bem fisicamente e fiz exames enquanto estava na Bélgica, que revelaram uma inflamação e líquido no músculo flexor do quadril, próximo ao tecido cicatricial. Como este é o segundo problema que tive desde que voltei no início de novembro, optei por fazer a reabilitação na Bélgica para poder ajudar a equipe quando for necessário.

    "Acho que a maioria de vocês viu a entrevista que dei em Verona. Não há nada que eu gostaria mais do que jogar e vencer com meu time. Mas, neste momento, preciso garantir que estou clinicamente 100% porque não tenho estado assim recentemente e isso me afetou mentalmente.

    "Tem sido muito difícil este ano. Mas, no final, vou chegar lá e ajudar o Napoli e a seleção nacional a alcançar seus respectivos objetivos quando for chamado. É tudo o que eu quero."

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Possíveis medidas disciplinares

    O que o Napoli queria, porém, era que Lukaku voltasse imediatamente à Itália e, no dia seguinte ao comunicado do ex-jogador do Manchester United, o clube divulgou o seu próprio comunicado: “O SSC Napoli confirma que Romelu Lukaku não atendeu à convocação de hoje para retornar aos treinos. O clube reserva-se o direito de considerar a tomada das medidas disciplinares cabíveis, bem como de determinar se o jogador continuará treinando com a equipe por tempo indeterminado.”

    Apesar da ameaça de punição, Lukaku continuou ausente sem autorização mesmo após o fim da pausa para os jogos internacionais, o que significa que ele nem sequer treinou com o resto dos companheiros de equipe antes do grande confronto da Série A contra o AC Milan, na segunda-feira.

    O Napoli ainda assim conseguiu vencer a partida no Maradona, mesmo com Rasmus Hojlund também indisponível devido a uma infecção estomacal, e a vitória por 1 a 0 fez com que o time substituísse o Rossoneri na segunda colocação da tabela.

    Conte também declarou em sua entrevista pós-jogo na DAZN que sua equipe lutaria até o fim para defender o Scudetto, mesmo estando sete pontos atrás do líder Inter. No entanto, ainda não se sabe se Lukaku terá algum papel na reta final da campanha do Napoli.

  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    'Consequências'

    Curiosamente, o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, afirmou que a situação estava “muito clara” em sua mente.

    “Romelu foi para a Bélgica para cumprir compromissos com a seleção, sofreu um pequeno contratempo devido a uma lesão e preferiu permanecer lá para treinar, contrariando o que havíamos pedido”, explicou ele na DAZN pouco antes do início da partida contra o Milan. “Ninguém o teria impedido de trabalhar com seus médicos, mas queríamos discutir o assunto em Nápoles, e isso não aconteceu. Não estamos felizes com isso.

    “A integridade, o respeito e o valor do grupo estão acima de tudo. Falar sobre isso agora é supérfluo, porque Romelu não está aqui. Ele está treinando na Bélgica. Acho e espero que ele volte daqui a uma semana. Mas ele sabe que haverá consequências.”

    Quais serão essas consequências, ninguém sabe ao certo neste momento, mas uma multa e uma suspensão parecem inevitáveis. No entanto, parece significativo que os jogadores do Napoli estejam ansiosos para receber Lukaku de volta ao elenco o mais rápido possível.

    “Não temos nenhum problema com Romelu; ele sempre se comportou bem conosco e estamos em contato”, disse Matteo Politano, que marcou o gol da vitória contra o Milan, à DAZN. “O que quer que tenha acontecido, é entre ele e o clube, então cabe a eles resolverem isso.”

    Enquanto isso, o lateral Leonardo Spinazzola pediu calma e compreensão de todos os envolvidos: “Este tem sido um momento realmente difícil para o Rom. Ele perdeu o pai e, embora pareça um cara durão, na verdade é apenas um gigante gentil, um grande sentimental. Conversamos muito, sei o quanto ele sofreu, então espero, acima de tudo por ele, que isso passe.”

    Certamente deveria, e quanto antes melhor, já que afastar Lukaku do elenco principal pelo resto da temporada não é do interesse de ninguém. No entanto, tudo depende muito de Lukaku e, neste momento específico, é impossível dizer quando ele estará 100% pronto, fisicamente e, muito mais importante, mentalmente, para jogar pelo Napoli novamente.

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