"Haverá consequências" – Como Romelu Lukaku enfureceu o Napoli ao desaparecer na Bélgica

O grandalhão belga não marcava na Série A há oito meses, desde que praticamente garantiu o Scudetto da temporada passada com um gol de solitário na vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, em 23 de maio. Na verdade, Lukaku estava fazendo apenas sua quarta partida na atual temporada devido a uma grave lesão no tendão da coxa.

Mais importante ainda, porém, esse foi seu primeiro gol desde o falecimento de seu pai em setembro passado e, depois de inicialmente tirar a camisa em comemoração, Lukaku deliberadamente interrompeu sua corrida em direção à linha lateral e ergueu tanto a mão direita quanto a cabeça em direção ao céu.

“Foram meses difíceis, pessoalmente”, admitiu Lukaku, visivelmente emocionado, posteriormente à DAZN. “O futebol me deu muito, mas perder meu pai da maneira que perdi foi difícil de lidar. Mas eu sigo em frente pelos meus filhos, pelo meu irmão e pelo Napoli. Este clube me deu muito. Eu estava morto antes de vir para cá.”

Dada a dívida de gratidão de Lukaku para com o Napoli — e, de fato, para com Antonio Conte — por terem revivido sua carreira, é ao mesmo tempo triste e chocante que o atacante esteja agora prestes a sofrer uma punição severa por se recusar a retornar ao clube após a pausa para os jogos internacionais em março. Chegou-se a falar que ele poderia ser excluído do elenco principal pelo resto da temporada, o que seria um golpe devastador para um jogador que espera, no mínimo, entrar em forma para a Copa do Mundo.

Então, o que exatamente está acontecendo com Lukaku e o Napoli? A relação entre eles está irremediavelmente rompida? Ou ela pode ser consertada nos próximos dias e semanas?