O FC Bayern de Munique poderia, aparentemente, contratar o lateral-esquerdo do Eintracht de Frankfurt, Nathaniel Brown, por um valor de transferência bem menor do que se supunha inicialmente.
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Haverá avanços nas negociações? O FC Bayern parece estar conseguindo contratar um jogador cobiçado por um valor bem menor do que o previsto
Enquanto o jornal “Bild” havia publicado recentemente um valor de cerca de 65 milhões de euros, incluindo bônus, umareportagem da Sky apresenta agora uma visão diferente.
Segundo a reportagem, teria havido uma aproximação nas negociações entre o Bayern e o Eintracht, e um valor total de transferência para Brown de apenas 55 milhões de euros seria realista. Atualmente, a questão principal ainda seria a divisão entre o valor base e os bônus.
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O FC Bayern e Nathaniel Brown já teriam chegado a um acordo
Enquanto isso, o clube alemão mais titulado já teria chegado a um acordo com o próprio Brown há algum tempo. Segundo informações, o jogador da seleção alemã, que tem boas chances de conquistar uma vaga no time titular da DFB na Copa do Mundo, assinaria em Munique um contrato válido até 2031.
Com a contratação de Brown, a venda de Alphonso Davies também se tornaria mais provável. O jogador, que ainda está no Frankfurt, poderia ser considerado como substituto do canadense, cujos frequentes problemas com lesões nos últimos um ano e meio teriam deixado os dirigentes do FCB preocupados. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.
As transferências recordes do FC Bayern de Munique:
Jogadores
Posição
Contratado por
Ano
Valor da transferência
Harry Kane
Ataque
Tottenham Hotspur
2023
95 milhões de euros
Lucas Hernández
Defesa
Atlético de Madrid
2019
80 milhões de euros
Luis Díaz
Ataque
Liverpool
2025
70 milhões de euros
Matthijs de Ligt
Defesa
Juventus
2022
67 milhões de euros
Michael Olise
Ataque
Crystal Palace
2024
53 milhões de euros