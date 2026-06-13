Haverá avanços nas negociações? O FC Bayern parece estar conseguindo contratar um jogador cobiçado por um valor bem menor do que o previsto

Enquanto isso, o clube alemão mais titulado já teria chegado a um acordo com o próprio Brown há algum tempo. Segundo informações, o jogador da seleção alemã, que tem boas chances de conquistar uma vaga no time titular da DFB na Copa do Mundo, assinaria em Munique um contrato válido até 2031.

Com a contratação de Brown, a venda de Alphonso Davies também se tornaria mais provável. O jogador, que ainda está no Frankfurt, poderia ser considerado como substituto do canadense, cujos frequentes problemas com lesões nos últimos um ano e meio teriam deixado os dirigentes do FCB preocupados. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.