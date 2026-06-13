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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Haverá avanços nas negociações? O FC Bayern parece estar conseguindo contratar um jogador cobiçado por um valor bem menor do que o previsto

Bundesliga
Mercado da bola
N. Brown
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt

Parece que já está tudo acertado com Nathaniel Brown. E, ao que parece, as negociações com o Eintracht Frankfurt também têm corrido muito bem para o FC Bayern.

O FC Bayern de Munique poderia, aparentemente, contratar o lateral-esquerdo do Eintracht de Frankfurt, Nathaniel Brown, por um valor de transferência bem menor do que se supunha inicialmente.

  • Enquanto o jornal “Bild” havia publicado recentemente um valor de cerca de 65 milhões de euros, incluindo bônus, umareportagem da Sky apresenta agora uma visão diferente.

    Segundo a reportagem, teria havido uma aproximação nas negociações entre o Bayern e o Eintracht, e um valor total de transferência para Brown de apenas 55 milhões de euros seria realista. Atualmente, a questão principal ainda seria a divisão entre o valor base e os bônus.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    O FC Bayern e Nathaniel Brown já teriam chegado a um acordo

    Enquanto isso, o clube alemão mais titulado já teria chegado a um acordo com o próprio Brown há algum tempo. Segundo informações, o jogador da seleção alemã, que tem boas chances de conquistar uma vaga no time titular da DFB na Copa do Mundo, assinaria em Munique um contrato válido até 2031.

    Com a contratação de Brown, a venda de Alphonso Davies também se tornaria mais provável. O jogador, que ainda está no Frankfurt, poderia ser considerado como substituto do canadense, cujos frequentes problemas com lesões nos últimos um ano e meio teriam deixado os dirigentes do FCB preocupados. No final de maio, a revista kicker havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.

  • As transferências recordes do FC Bayern de Munique:

    Jogadores

    Posição

    Contratado por

    Ano

    Valor da transferência

    Harry Kane

    Ataque

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milhões de euros

    Lucas Hernández

    Defesa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 milhões de euros

    Luis Díaz

    Ataque

    Liverpool

    2025

    70 milhões de euros

    Matthijs de Ligt

    Defesa

    Juventus

    2022

    67 milhões de euros

    Michael Olise

    Ataque

    Crystal Palace

    2024

    53 milhões de euros