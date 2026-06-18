Hauge: “Sinto muito pelo Milan, mas ele vai se recuperar. Estou feliz por termos vencido a Inter”

Jens Petter Hauge, atacante da Noruega, falou ao jornal *La Gazzetta dello Sport* sobre o Milan, clube ao qual é muito ligado: “Tenho acompanhado o time e fico triste em ver o Milan novamente fora da Liga dos Campeões. Pela sua história e seu prestígio, é um clube que deve estar na Liga dos Campeões e deve disputar o título do campeonato todos os anos. A última rodada foi uma decepção, porque a classificação para a Liga dos Campeões estava ao alcance, mas o Milan vai se recuperar”.



