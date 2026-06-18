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Hauge Inter BodoGetty Images

Traduzido por

Hauge: “Sinto muito pelo Milan, mas ele vai se recuperar. Estou feliz por termos vencido a Inter”

Campeonato Italiano
J. Hauge
Inter de Milão
Milan

Jens Petter Hauge, atacante da Noruega, falou ao jornal *La Gazzetta dello Sport* sobre o Milan, clube ao qual é muito ligado: “Tenho acompanhado o time e fico triste em ver o Milan novamente fora da Liga dos Campeões. Pela sua história e seu prestígio, é um clube que deve estar na Liga dos Campeões e deve disputar o título do campeonato todos os anos. A última rodada foi uma decepção, porque a classificação para a Liga dos Campeões estava ao alcance, mas o Milan vai se recuperar”.


  • A VITÓRIA CONTRA O INTER

    "Se eu gostaria de enfrentar o Milan na Liga dos Campeões algum dia? Eu adoraria voltar ao San Siro dos rossoneros para a Liga dos Campeões. Seria ótimo para mim e acho que também para os torcedores do Milan. Voltei ao San Siro para enfrentar a Inter nos últimos meses e conquistamos uma grande alegria (na Liga dos Campeões, nota do editor). Passar de fase contra os futuros campeões da Itália foi realmente uma satisfação. Se para mim foi como um clássico? Um pouquinho, sim (risos, nota do editor), e fiquei feliz por termos vencido”.

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