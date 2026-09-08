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AFC Bournemouth v Lincoln City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

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Hat-trick de Ryan Christie inspira o Bournemouth em dominante vitória na Copa da Liga, enquanto Marco Rose garante a primeira vitória

Bournemouth x Lincoln City
Carabao Cup
Bournemouth
Lincoln City
R. Christie

O Bournemouth garantiu uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o Lincoln City na terceira fase da Copa da Liga Inglesa para dar a Marco Rose seu primeiro triunfo oficial como técnico. Um notável hat-trick de Ryan Christie e um gol tardio de Rayan asseguraram com tranquilidade a vaga dos Cherries na quarta fase.

  • Rose garante a primeira vitória do Bournemouth

    O Bournemouth conquistou sua primeira vitória competitiva sob o comando do novo técnico Rose ao derrotar o Lincoln City por 4 a 0 na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Um hat-trick de Christie e um gol tardio de Rayan foram os destaques de uma noite tranquila no Vitality Stadium.

    A equipe da Championship começou bem no sul da costa inglesa, mas os mandantes da Premier League logo impuseram sua autoridade. A vitória contundente garantiu ao Bournemouth a vaga na quarta fase da competição.

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  • AFC Bournemouth v Lincoln City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Hat-trick de Christie inspira classificação na copa

    Christie foi a estrela da noite no Vitality Stadium, inspirando sua equipe com um hat-trick sublime. O meio-campista abriu o placar logo aos sete minutos, completando de primeira o cruzamento de Ben Gannon-Doak pela esquerda.

    Christie seguiu como uma ameaça constante e exigiu boa defesa do goleiro do Lincoln, Joe Gauci, no apagar das luzes do primeiro tempo. Ele ampliou sua contagem após o intervalo ao marcar de cabeça em cobrança de escanteio de David Brooks. O internacional escocês então completou seu hat-trick com uma finalização fria depois de a defesa visitante não conseguir afastar um escanteio. Foi uma aula de finalização do jogador do Bournemouth.

  • Força do elenco brilha apesar do susto inicial

    Rose demonstrou a profundidade do seu elenco ao fazer oito mudanças em relação ao time que empatou por 2 a 2 com o Newcastle no sábado. O goleiro estreante Michele Di Gregorio começou entre as traves, enquanto Alvaro Rodriguez fez sua primeira partida como titular desde a transferência de verão vinda do Elche.

    O Lincoln recebeu brevemente uma chance de empatar quando Di Gregorio deixou a bola escapar, mas Ryley Towler chutou por cima com o gol desguarnecido. O Bournemouth dominou a partir dali, com Bafode Diakite vendo uma cabeçada desviada ser espalmada.

    O defensor James Hill quase marcou um golaço no início do segundo tempo, mas sua finalização de fora da área acertou o topo da trave. Rodriguez também levou perigo de cabeça pouco antes do segundo gol de Christie.

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  • AFC Bournemouth v Lincoln City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Bournemouth ganha embalo para a quarta rodada

    O Lincoln parecia completamente derrotado já nos minutos finais, mas o time da Premier League ainda não havia encerrado a conta. O reserva Rayan fechou o placar nos acréscimos ao concluir um rápido contra-ataque. Garantir a primeira vitória sob o comando de Rose representa um grande impulso para o Bournemouth, que confirmou com tranquilidade sua vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O técnico espera que essa vitória convincente na copa estabeleça o padrão para o restante da temporada.

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