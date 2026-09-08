Getty Images Sport
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Hat-trick de Ryan Christie inspira o Bournemouth em dominante vitória na Copa da Liga, enquanto Marco Rose garante a primeira vitória
Rose garante a primeira vitória do Bournemouth
O Bournemouth conquistou sua primeira vitória competitiva sob o comando do novo técnico Rose ao derrotar o Lincoln City por 4 a 0 na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Um hat-trick de Christie e um gol tardio de Rayan foram os destaques de uma noite tranquila no Vitality Stadium.
A equipe da Championship começou bem no sul da costa inglesa, mas os mandantes da Premier League logo impuseram sua autoridade. A vitória contundente garantiu ao Bournemouth a vaga na quarta fase da competição.
- Getty Images Sport
Hat-trick de Christie inspira classificação na copa
Christie foi a estrela da noite no Vitality Stadium, inspirando sua equipe com um hat-trick sublime. O meio-campista abriu o placar logo aos sete minutos, completando de primeira o cruzamento de Ben Gannon-Doak pela esquerda.
Christie seguiu como uma ameaça constante e exigiu boa defesa do goleiro do Lincoln, Joe Gauci, no apagar das luzes do primeiro tempo. Ele ampliou sua contagem após o intervalo ao marcar de cabeça em cobrança de escanteio de David Brooks. O internacional escocês então completou seu hat-trick com uma finalização fria depois de a defesa visitante não conseguir afastar um escanteio. Foi uma aula de finalização do jogador do Bournemouth.
Força do elenco brilha apesar do susto inicial
Rose demonstrou a profundidade do seu elenco ao fazer oito mudanças em relação ao time que empatou por 2 a 2 com o Newcastle no sábado. O goleiro estreante Michele Di Gregorio começou entre as traves, enquanto Alvaro Rodriguez fez sua primeira partida como titular desde a transferência de verão vinda do Elche.
O Lincoln recebeu brevemente uma chance de empatar quando Di Gregorio deixou a bola escapar, mas Ryley Towler chutou por cima com o gol desguarnecido. O Bournemouth dominou a partir dali, com Bafode Diakite vendo uma cabeçada desviada ser espalmada.
O defensor James Hill quase marcou um golaço no início do segundo tempo, mas sua finalização de fora da área acertou o topo da trave. Rodriguez também levou perigo de cabeça pouco antes do segundo gol de Christie.
- Getty Images Sport
Bournemouth ganha embalo para a quarta rodada
O Lincoln parecia completamente derrotado já nos minutos finais, mas o time da Premier League ainda não havia encerrado a conta. O reserva Rayan fechou o placar nos acréscimos ao concluir um rápido contra-ataque. Garantir a primeira vitória sob o comando de Rose representa um grande impulso para o Bournemouth, que confirmou com tranquilidade sua vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O técnico espera que essa vitória convincente na copa estabeleça o padrão para o restante da temporada.
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