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Yosua Arya

Traduzido por

Hat-trick de Joao Pedro evita vexame do Chelsea em emocionante jogo de 10 gols contra o Western Sydney Wanderers, enquanto Xabi Alonso estreia com vitória

J. Pedro
X. Alonso
Chelsea
Chelsea x Western Sydney Wanderers FC
Western Sydney Wanderers FC
Amistosos de clubes

Joao Pedro marcou um hat-trick dramático no fim, e Xabi Alonso iniciou sua passagem pelo Chelsea com uma caótica vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers na pré-temporada. O Chelsea mostrou um poder ofensivo incrível em um thriller de 10 gols, mas as fragilidades defensivas deixaram o novo técnico com muito em que pensar.

  • Alonso estreia com vitória caótica

    Alonso começou com vitória sua trajetória como técnico do Chelsea, mas sua equipe precisou suar para conquistar um eletrizante triunfo por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers. A liderança mudou de mãos cinco vezes em um confronto frenético no Accor Stadium.

    Mesmo enfrentando um gramado bastante desgastado após um fim de semana de partidas de rúgbi, o Chelsea escalou uma formação inicial jovem, com nomes mais experientes como Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Dario Essugo. O estreante Dastan Satpayev colocou o Chelsea em vantagem no início, mas os anfitriões australianos aproveitaram repetidamente a má defesa para manter o jogo caótico.

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Pedro faminto é elogiado por novo técnico

    Com o Chelsea inesperadamente em desvantagem no segundo tempo, Alonso promoveu uma série de substituições de peso para salvar a partida. O atacante brasileiro João Pedro surgiu como o herói absoluto, marcando um hat-trick relâmpago nos minutos finais para mudar completamente o rumo do jogo em Sydney. Alonso se mostrou encantado com o impacto do atacante e com sua mentalidade de elite em campo.

    "Ele [Pedro] está com muita fome. Está realmente, realmente determinado a fazer uma grande temporada. Ele marcou muitos gols, mas acho que quer continuar marcando cada vez mais", disse Alonso após o jogo.

  • As preocupações defensivas ofuscam o brilho ofensivo

    Por toda a brilhante atuação ofensiva do Chelsea, sua defesa vulnerável dará a Alonso muitos motivos de preocupação antes de sua primeira campanha na Premier League. O Western Sydney expôs repetidamente um jovem setor defensivo que, de forma constante, pareceu sem ritmo.

    Anthony Pantzopoulos e Aydan Hammond puniram os erros iniciais do Chelsea, enquanto um corte desviado permitiu que Dylan Scicluna restaurasse temporariamente a vantagem dos mandantes. Mesmo depois de o Chelsea colocar em campo jogadores habituais do time principal, um passe displicente de Estevao permitiu que Awan Lual mandasse outra bola para o gol de Robert Sanchez.

    Felizmente, o enorme poder de fogo ofensivo do Chelsea encobriu suas gritantes fragilidades defensivas. A promessa Jamie Gittens manteve sua boa fase e marcou o terceiro gol pouco depois de sair do banco.

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    O Tottenham será o próximo teste para o time de Alonso

    Embora Alonso fique satisfeito por iniciar seu trabalho com uma vitória, a atuação defensiva evidencia o enorme trabalho tático necessário nos bastidores. O espanhol tem mais cinco amistosos de pré-temporada para ajustar sua linha defensiva e estabelecer um sistema tático confiável.

    O Chelsea precisará corrigir rapidamente sua organização defensiva enquanto se prepara para um teste bem mais duro neste fim de semana. O time volta a campo no sábado para um amistoso de alto nível contra o rival londrino Tottenham, em Sydney.

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