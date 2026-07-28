AFP
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Hat-trick de Joao Pedro evita vexame do Chelsea em emocionante jogo de 10 gols contra o Western Sydney Wanderers, enquanto Xabi Alonso estreia com vitória
Alonso estreia com vitória caótica
Alonso começou com vitória sua trajetória como técnico do Chelsea, mas sua equipe precisou suar para conquistar um eletrizante triunfo por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers. A liderança mudou de mãos cinco vezes em um confronto frenético no Accor Stadium.
Mesmo enfrentando um gramado bastante desgastado após um fim de semana de partidas de rúgbi, o Chelsea escalou uma formação inicial jovem, com nomes mais experientes como Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Dario Essugo. O estreante Dastan Satpayev colocou o Chelsea em vantagem no início, mas os anfitriões australianos aproveitaram repetidamente a má defesa para manter o jogo caótico.
- Getty Images Sport
Pedro faminto é elogiado por novo técnico
Com o Chelsea inesperadamente em desvantagem no segundo tempo, Alonso promoveu uma série de substituições de peso para salvar a partida. O atacante brasileiro João Pedro surgiu como o herói absoluto, marcando um hat-trick relâmpago nos minutos finais para mudar completamente o rumo do jogo em Sydney. Alonso se mostrou encantado com o impacto do atacante e com sua mentalidade de elite em campo.
"Ele [Pedro] está com muita fome. Está realmente, realmente determinado a fazer uma grande temporada. Ele marcou muitos gols, mas acho que quer continuar marcando cada vez mais", disse Alonso após o jogo.
As preocupações defensivas ofuscam o brilho ofensivo
Por toda a brilhante atuação ofensiva do Chelsea, sua defesa vulnerável dará a Alonso muitos motivos de preocupação antes de sua primeira campanha na Premier League. O Western Sydney expôs repetidamente um jovem setor defensivo que, de forma constante, pareceu sem ritmo.
Anthony Pantzopoulos e Aydan Hammond puniram os erros iniciais do Chelsea, enquanto um corte desviado permitiu que Dylan Scicluna restaurasse temporariamente a vantagem dos mandantes. Mesmo depois de o Chelsea colocar em campo jogadores habituais do time principal, um passe displicente de Estevao permitiu que Awan Lual mandasse outra bola para o gol de Robert Sanchez.
Felizmente, o enorme poder de fogo ofensivo do Chelsea encobriu suas gritantes fragilidades defensivas. A promessa Jamie Gittens manteve sua boa fase e marcou o terceiro gol pouco depois de sair do banco.
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O Tottenham será o próximo teste para o time de Alonso
Embora Alonso fique satisfeito por iniciar seu trabalho com uma vitória, a atuação defensiva evidencia o enorme trabalho tático necessário nos bastidores. O espanhol tem mais cinco amistosos de pré-temporada para ajustar sua linha defensiva e estabelecer um sistema tático confiável.
O Chelsea precisará corrigir rapidamente sua organização defensiva enquanto se prepara para um teste bem mais duro neste fim de semana. O time volta a campo no sábado para um amistoso de alto nível contra o rival londrino Tottenham, em Sydney.
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