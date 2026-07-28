Alonso começou com vitória sua trajetória como técnico do Chelsea, mas sua equipe precisou suar para conquistar um eletrizante triunfo por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers. A liderança mudou de mãos cinco vezes em um confronto frenético no Accor Stadium.

Mesmo enfrentando um gramado bastante desgastado após um fim de semana de partidas de rúgbi, o Chelsea escalou uma formação inicial jovem, com nomes mais experientes como Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Dario Essugo. O estreante Dastan Satpayev colocou o Chelsea em vantagem no início, mas os anfitriões australianos aproveitaram repetidamente a má defesa para manter o jogo caótico.