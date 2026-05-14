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Harvey Elliott recebe desculpas de Unai Emery pela passagem “embaraçosa” por empréstimo do Liverpool
A temporada de Elliott na sombra
A transferência para o Villa Park deveria proporcionar a Elliott os minutos de jogo regulares na Premier League necessários para elevar seu nível de jogo. Em vez disso, o ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra ficou em um limbo profissional, tendo disputado apenas nove partidas desde que chegou por empréstimo de uma temporada vindo do Liverpool, em setembro passado.
As estatísticas mostram um quadro sombrio de sua passagem por West Midlands, com o meia somando apenas 109 minutos em campo na primeira divisão. Esse status de reserva decorre de uma cláusula específica em seu contrato de empréstimo, que determinava que o Villa seria obrigado a contratá-lo definitivamente por uma taxa de 30 milhões de libras assim que ele atingisse um número pré-determinado de partidas.
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Problemas contratuais no Villa Park
A situação se agravou ainda mais durante os meses de inverno. O Villa teria tentado renegociar os termos com o Liverpool, solicitando que a cláusula de compra obrigatória fosse removida ou ajustada para permitir que Elliott jogasse sem consequências financeiras. Os Reds, no entanto, mantiveram-se firmes no acordo original.
Emery abordou a situação na quinta-feira, dizendo aos repórteres: “Explicar agora o motivo dessa decisão é muito difícil, ou talvez seja fácil, mas não é o momento certo. Peço desculpas por Harvey Elliott, ele está todos os dias em meus pensamentos. Mas trata-se de responsabilidade. Nós temos nossa responsabilidade e o Liverpool tem a dele.”
O custo humano dos negócios
Embora a decisão tenha sido de natureza financeira e tática por parte da diretoria do Villa, Emery foi sincero quanto ao impacto pessoal que isso teve sobre o meio-campista de 23 anos. Com apenas nove partidas disputadas em todas as competições, Elliott perdeu, na prática, um ano de desenvolvimento em uma fase crucial de sua carreira.
Emery admitiu que a situação tem pesado em sua consciência. “É claro que é algo constrangedor para todos os envolvidos”, comentou o espanhol. “Como ser humano e como pessoa, o desenrolar da temporada tem sido difícil.”
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O que vem a seguir para Elliott e Villa?
O Aston Villa ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Premier League, ficando atrás do Liverpool, quarto colocado, apenas no saldo de gols, antes do confronto decisivo desta sexta-feira, na penúltima rodada da temporada. Além das ambições no campeonato nacional, a equipe de Unai Emery também busca a glória europeia, enquanto se prepara para enfrentar o Freiburg na final da Liga Europa, no dia 20 de maio, no Estádio Beşiktaş Park, em Istambul.