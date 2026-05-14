Harvey Elliott recebe desculpas de Unai Emery pela passagem “embaraçosa” por empréstimo do Liverpool

A transferência para o Villa Park deveria proporcionar a Elliott os minutos de jogo regulares na Premier League necessários para elevar seu nível de jogo. Em vez disso, o ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra ficou em um limbo profissional, tendo disputado apenas nove partidas desde que chegou por empréstimo de uma temporada vindo do Liverpool, em setembro passado.

As estatísticas mostram um quadro sombrio de sua passagem por West Midlands, com o meia somando apenas 109 minutos em campo na primeira divisão. Esse status de reserva decorre de uma cláusula específica em seu contrato de empréstimo, que determinava que o Villa seria obrigado a contratá-lo definitivamente por uma taxa de 30 milhões de libras assim que ele atingisse um número pré-determinado de partidas.