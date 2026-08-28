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Harvey Elliott escolhe o Valencia enquanto o meio-campista do Liverpool se aproxima de saída por empréstimo, apesar do interesse de Napoli e Lazio
Elliott faz força por transferência para La Liga
Elliott está prestes a trocar a Premier League por La Liga, à medida que se aproxima de uma saída do Liverpool. O meio-campista criativo passou o dia em conversas com o Valencia, com Fabrizio Romano confirmando que o internacional inglês das categorias de base chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o clube espanhol.
O avanço acontece após um período de incerteza para o ex-jogador da base do Fulham, que se viu à margem do elenco principal do Liverpool durante as primeiras semanas da nova temporada. Napoli e Lazio também vinham sendo apontados como interessados no jogador de 23 anos, mas a perspectiva de uma transferência para Mestalla parece ter prevalecido.
O Liverpool agora está em negociações avançadas com o Valencia por um acordo de empréstimo, com os dois clubes trabalhando para finalizar a transferência. Com o contrato de Elliott com o Liverpool previsto para expirar no próximo verão, a mudança também pode se mostrar significativa para definir seu futuro de longo prazo em Anfield.
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Iraola explica escolha para o meio-campo
O destino de Elliott já parecia traçado após sua ausência das convocações recentes para os jogos. O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, foi sincero sobre a concorrência por vagas em Anfield e citou especificamente o equilíbrio no banco de reservas como motivo para a ausência de Elliott.
Ao abordar a situação, Iraola afirmou: "Com Harvey... eu só posso escolher 20. Harvey está se esforçando e evoluindo a cada semana, mas ainda prefiro outras opções, pelo equilíbrio no banco. Foi por isso que James McConnell esteve no grupo, mas agora é outra nova semana e novas chances para todos. Eles têm que manter essa mentalidade."
Apesar dessas palavras de incentivo, a realidade é que a chegada de Florian Wirtz e o protagonismo contínuo de Dominik Szoboszlai limitaram severamente o caminho de Elliott para o time titular em sua função preferida de camisa 10.
Dificuldades no Aston Villa e objetivos futuros
A situação atual de Elliott vem após uma difícil temporada 2025/26, em que ele foi emprestado ao Aston Villa. A mudança acabou sendo frustrante para todas as partes, já que o Villa teria limitado seus minutos em campo para evitar o acionamento de uma cláusula de obrigação de compra de £ 35 milhões.
O meio-campista fez apenas quatro partidas sob o comando de Unai Emery antes de retornar a Merseyside. Neste verão, apesar de uma pré-temporada positiva, em que deu uma assistência em um amistoso contra o Sunderland, ele continuou atrás de jogadores como Wirtz na hierarquia.
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Um possível recomeço na Espanha
Uma transferência para o Valencia oferece a Elliott a chance de revitalizar uma carreira que estagnou desde que ele foi eleito o Jogador do Torneio no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025. Embora o Valencia tenha enfrentado dificuldades de desempenho nas primeiras rodadas da temporada de La Liga, a oportunidade de ter minutos consistentes é o principal atrativo para o jogador de 23 anos.
O Liverpool estaria aberto à negociação, segundo informações, por reconhecer a necessidade do jogador de atuar no futebol profissional, especialmente depois de Elliott ter ficado fora da convocação para a estreia na Premier League contra o Newcastle.
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