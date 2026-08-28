Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Harvey Elliott escolhe o Valencia enquanto o meio-campista do Liverpool se aproxima de saída por empréstimo, apesar do interesse de Napoli e Lazio

H. Elliott
Liverpool
Mercado da bola
Premier League

Harvey Elliott está perto de se transferir do Liverpool depois de chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o clube espanhol Valencia. O meio-campista de 23 anos comunicou seu desejo de deixar Anfield antes do prazo final da janela de transferências após um período difícil sob o novo comando.

  • Elliott faz força por transferência para La Liga

    Elliott está prestes a trocar a Premier League por La Liga, à medida que se aproxima de uma saída do Liverpool. O meio-campista criativo passou o dia em conversas com o Valencia, com Fabrizio Romano confirmando que o internacional inglês das categorias de base chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o clube espanhol.

    O avanço acontece após um período de incerteza para o ex-jogador da base do Fulham, que se viu à margem do elenco principal do Liverpool durante as primeiras semanas da nova temporada. Napoli e Lazio também vinham sendo apontados como interessados no jogador de 23 anos, mas a perspectiva de uma transferência para Mestalla parece ter prevalecido.

    O Liverpool agora está em negociações avançadas com o Valencia por um acordo de empréstimo, com os dois clubes trabalhando para finalizar a transferência. Com o contrato de Elliott com o Liverpool previsto para expirar no próximo verão, a mudança também pode se mostrar significativa para definir seu futuro de longo prazo em Anfield.


    • Publicidade
  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    Iraola explica escolha para o meio-campo

    O destino de Elliott já parecia traçado após sua ausência das convocações recentes para os jogos. O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, foi sincero sobre a concorrência por vagas em Anfield e citou especificamente o equilíbrio no banco de reservas como motivo para a ausência de Elliott.

    Ao abordar a situação, Iraola afirmou: "Com Harvey... eu só posso escolher 20. Harvey está se esforçando e evoluindo a cada semana, mas ainda prefiro outras opções, pelo equilíbrio no banco. Foi por isso que James McConnell esteve no grupo, mas agora é outra nova semana e novas chances para todos. Eles têm que manter essa mentalidade."

    Apesar dessas palavras de incentivo, a realidade é que a chegada de Florian Wirtz e o protagonismo contínuo de Dominik Szoboszlai limitaram severamente o caminho de Elliott para o time titular em sua função preferida de camisa 10.

  • Dificuldades no Aston Villa e objetivos futuros

    A situação atual de Elliott vem após uma difícil temporada 2025/26, em que ele foi emprestado ao Aston Villa. A mudança acabou sendo frustrante para todas as partes, já que o Villa teria limitado seus minutos em campo para evitar o acionamento de uma cláusula de obrigação de compra de £ 35 milhões.

    O meio-campista fez apenas quatro partidas sob o comando de Unai Emery antes de retornar a Merseyside. Neste verão, apesar de uma pré-temporada positiva, em que deu uma assistência em um amistoso contra o Sunderland, ele continuou atrás de jogadores como Wirtz na hierarquia.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Harvey ElliottGetty Images

    Um possível recomeço na Espanha

    Uma transferência para o Valencia oferece a Elliott a chance de revitalizar uma carreira que estagnou desde que ele foi eleito o Jogador do Torneio no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025. Embora o Valencia tenha enfrentado dificuldades de desempenho nas primeiras rodadas da temporada de La Liga, a oportunidade de ter minutos consistentes é o principal atrativo para o jogador de 23 anos.

    O Liverpool estaria aberto à negociação, segundo informações, por reconhecer a necessidade do jogador de atuar no futebol profissional, especialmente depois de Elliott ter ficado fora da convocação para a estreia na Premier League contra o Newcastle.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO