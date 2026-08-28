Elliott está prestes a trocar a Premier League por La Liga, à medida que se aproxima de uma saída do Liverpool. O meio-campista criativo passou o dia em conversas com o Valencia, com Fabrizio Romano confirmando que o internacional inglês das categorias de base chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o clube espanhol.

O avanço acontece após um período de incerteza para o ex-jogador da base do Fulham, que se viu à margem do elenco principal do Liverpool durante as primeiras semanas da nova temporada. Napoli e Lazio também vinham sendo apontados como interessados no jogador de 23 anos, mas a perspectiva de uma transferência para Mestalla parece ter prevalecido.

O Liverpool agora está em negociações avançadas com o Valencia por um acordo de empréstimo, com os dois clubes trabalhando para finalizar a transferência. Com o contrato de Elliott com o Liverpool previsto para expirar no próximo verão, a mudança também pode se mostrar significativa para definir seu futuro de longo prazo em Anfield.



