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Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Harvey Barnes sai do banco e salva o Newcastle! Atacante marca duas vezes para evitar zebra do West Brom após apresentação de Nico Gonzalez por £ 52 milhões

Newcastle
West Bromwich
H. Barnes
Carabao Cup
Newcastle x West Bromwich

O Newcastle United evitou por pouco uma grande zebra na Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira, quando Harvey Barnes saiu do banco para garantir uma sofrida vitória por 3 a 2 sobre o West Bromwich Albion, da Championship. Em uma noite que começou com a apresentação de destaque da contratação de peso Nico Gonzalez, o Newcastle precisou lutar muito para assegurar sua vaga na terceira rodada.

  • Uma noite de celebração azeda

    A atmosfera em um St James' Park lotado estava elétrica antes mesmo de a bola rolar, enquanto os torcedores do Newcastle davam as boas-vindas à sua mais nova estrela. Gonzalez, o atacante argentino que recentemente concluiu uma transferência de alto perfil de £ 52 milhões do Manchester City, foi apresentado à torcida em uma demonstração de ambição por parte dos proprietários do clube.

    A torcida da casa ficou completamente atônita aos 19 minutos, quando o atacante do West Brom Isaac Price abriu o placar contra os vencedores da copa de 2025 com uma cobrança de falta inteligente que deixou o estádio em silêncio.

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  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Touré estreia em grande estilo antes de Barnes causar impacto imediato

    Apesar do revés inicial, o Newcastle chegou ao empate aos 38 minutos, pouco antes do intervalo. Amar Dedic deu origem à jogada com um cruzamento preciso para a área, permitindo que Bazoumana Toure aparecesse entre os defensores do West Brom Chris Mepham e Alex Williams. A contratação de verão de £43 milhões, vinda do Hoffenheim, não desperdiçou, marcando sua estreia competitiva com uma finalização contundente.

    Uma substituição no intervalo se mostrou decisiva, com Barnes entrando no lugar do estreante e autor do gol Toure para remodelar o segundo tempo. O ex-ponta do Leicester City causou impacto imediato aos 48 minutos, dando mais objetividade ao ataque do Newcastle antes de disparar para a área e mandar para as redes uma bola solta depois que o West Brom não conseguiu afastar adequadamente sua tentativa inicial de longa distância.

  • West Brom reage de pênalti

    O West Brom se recusou a cair sem lutar e ganhou uma sobrevida quando o cruzamento de Harry Whitwell bateu na mão de Lewis Hall dentro da área, deixando o árbitro com pouca escolha além de marcar o pênalti.

    Price foi para a cobrança aos 32 minutos do segundo tempo e, com frieza, deslocou Ewen Jaouen para marcar seu segundo gol na noite, preparando um final frenético. Com o placar em 2 a 2, a ameaça iminente de uma disputa de pênaltis pairava sobre o St James' Park enquanto os visitantes recuavam para proteger suas chances de uma zebra na copa.

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  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Barnes rouba a cena

    Justo quando uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego parecia inevitável, Barnes deu o golpe decisivo aos 81 minutos ao completar para o gol o cruzamento convidativo de Dedic. Cronometrando sua corrida à perfeição, o internacional inglês finalizou com precisão para garantir a vaga do Newcastle entre os 32 finalistas e levar o Gallowgate End ao delírio absoluto.

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