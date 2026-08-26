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Harvey Barnes sai do banco e salva o Newcastle! Atacante marca duas vezes para evitar zebra do West Brom após apresentação de Nico Gonzalez por £ 52 milhões
Uma noite de celebração azeda
A atmosfera em um St James' Park lotado estava elétrica antes mesmo de a bola rolar, enquanto os torcedores do Newcastle davam as boas-vindas à sua mais nova estrela. Gonzalez, o atacante argentino que recentemente concluiu uma transferência de alto perfil de £ 52 milhões do Manchester City, foi apresentado à torcida em uma demonstração de ambição por parte dos proprietários do clube.
A torcida da casa ficou completamente atônita aos 19 minutos, quando o atacante do West Brom Isaac Price abriu o placar contra os vencedores da copa de 2025 com uma cobrança de falta inteligente que deixou o estádio em silêncio.
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Touré estreia em grande estilo antes de Barnes causar impacto imediato
Apesar do revés inicial, o Newcastle chegou ao empate aos 38 minutos, pouco antes do intervalo. Amar Dedic deu origem à jogada com um cruzamento preciso para a área, permitindo que Bazoumana Toure aparecesse entre os defensores do West Brom Chris Mepham e Alex Williams. A contratação de verão de £43 milhões, vinda do Hoffenheim, não desperdiçou, marcando sua estreia competitiva com uma finalização contundente.
Uma substituição no intervalo se mostrou decisiva, com Barnes entrando no lugar do estreante e autor do gol Toure para remodelar o segundo tempo. O ex-ponta do Leicester City causou impacto imediato aos 48 minutos, dando mais objetividade ao ataque do Newcastle antes de disparar para a área e mandar para as redes uma bola solta depois que o West Brom não conseguiu afastar adequadamente sua tentativa inicial de longa distância.
West Brom reage de pênalti
O West Brom se recusou a cair sem lutar e ganhou uma sobrevida quando o cruzamento de Harry Whitwell bateu na mão de Lewis Hall dentro da área, deixando o árbitro com pouca escolha além de marcar o pênalti.
Price foi para a cobrança aos 32 minutos do segundo tempo e, com frieza, deslocou Ewen Jaouen para marcar seu segundo gol na noite, preparando um final frenético. Com o placar em 2 a 2, a ameaça iminente de uma disputa de pênaltis pairava sobre o St James' Park enquanto os visitantes recuavam para proteger suas chances de uma zebra na copa.
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Barnes rouba a cena
Justo quando uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego parecia inevitável, Barnes deu o golpe decisivo aos 81 minutos ao completar para o gol o cruzamento convidativo de Dedic. Cronometrando sua corrida à perfeição, o internacional inglês finalizou com precisão para garantir a vaga do Newcastle entre os 32 finalistas e levar o Gallowgate End ao delírio absoluto.
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