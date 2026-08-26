A atmosfera em um St James' Park lotado estava elétrica antes mesmo de a bola rolar, enquanto os torcedores do Newcastle davam as boas-vindas à sua mais nova estrela. Gonzalez, o atacante argentino que recentemente concluiu uma transferência de alto perfil de £ 52 milhões do Manchester City, foi apresentado à torcida em uma demonstração de ambição por parte dos proprietários do clube.

A torcida da casa ficou completamente atônita aos 19 minutos, quando o atacante do West Brom Isaac Price abriu o placar contra os vencedores da copa de 2025 com uma cobrança de falta inteligente que deixou o estádio em silêncio.