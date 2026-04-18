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Harry Winks enfrenta reações negativas por causa de um confronto de mau gosto com torcedores do Leicester após a derrota para o Portsmouth
Explosão de palavrões no Fratton Park
Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, é possível ver Winks voltando para o ônibus da equipe após a derrota por 1 a 0. Enquanto alguns torcedores se despediam com sarcasmo, outros foram mais diretos, o que levou o jogador da seleção inglesa, com dez convocações, a responder com agressividade aos seus próprios torcedores. O meio-campista foi filmado apontando para algumas pessoas e gritando: “Vão se foder.”
A troca de palavras não parou por aí, já que Winks, claramente enfurecido, continuou a responder à torcida que gritava. Ele foi visto gesticulando e gritando: “Cala a boca, porra. Cala a boca, vai se foder.”
O jogador de 30 anos teve que ser conduzido até o ônibus pela equipe do clube, à medida que o clima se tornava cada vez mais tenso entre os jogadores e os torcedores que acompanhavam a equipe.
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Leicester à beira do desastre
Os Foxes estão passando por uma temporada de pesadelo e ocupam a 23ª posição na tabela do Campeonato Inglês, faltando apenas três partidas para o fim. Após sofrer uma dedução de seis pontos em fevereiro, a equipe de Gary Rowett não conseguiu encontrar o ritmo, vencendo apenas duas partidas do campeonato em todo o ano de 2026. O retorno à League One, pela primeira vez desde 2009, parece agora quase certo.
De campeões da Premier League à luta contra o rebaixamento
A queda em desgraça é impressionante para um clube que foi coroado campeão da Premier League há apenas uma década. Uma derrota ou um empate contra o Hull City na noite de terça-feira poderia confirmar oficialmente seu rebaixamento para a terceira divisão. Apenas o Sheffield Wednesday, último colocado na tabela, sofreu mais gols do que os 65 que o Leicester levou durante essa sequência desastrosa.
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Rowett exige orgulho do elenco
Após a partida contra o Portsmouth, o técnico do Leicester, Rowett, admitiu que a situação é grave, mas exigiu que seus jogadores mantivessem seu profissionalismo. Ele disse: “Posso afirmar que temos confiança. Acho que temos que demonstrar isso em nosso desempenho e em nossos resultados. Eu disse aos jogadores: ‘Talvez tenhamos que começar a torcer para que a sorte nos sorria de algum outro lugar’, mas não gosto de dizer isso como técnico; não me interessa o que os outros times fazem, me interessa o que nós fazemos.”
Rowett enfatizou que os jogadores devem jogar pela própria reputação, independentemente da classificação na tabela. Ele continuou: “Temos que ser profissionais. Como jogador, se eu tivesse três jogos pela frente e já estivesse rebaixado, ainda assim gostaria de vencer todos os três; não me importo, trata-se de orgulho, trata-se dos seus próprios padrões pessoais. Então, para mim, vamos entrar em campo na terça-feira e temos que fazer tudo o que pudermos para tentar vencer o jogo.”