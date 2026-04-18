Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, é possível ver Winks voltando para o ônibus da equipe após a derrota por 1 a 0. Enquanto alguns torcedores se despediam com sarcasmo, outros foram mais diretos, o que levou o jogador da seleção inglesa, com dez convocações, a responder com agressividade aos seus próprios torcedores. O meio-campista foi filmado apontando para algumas pessoas e gritando: “Vão se foder.”

A troca de palavras não parou por aí, já que Winks, claramente enfurecido, continuou a responder à torcida que gritava. Ele foi visto gesticulando e gritando: “Cala a boca, porra. Cala a boca, vai se foder.”

O jogador de 30 anos teve que ser conduzido até o ônibus pela equipe do clube, à medida que o clima se tornava cada vez mais tenso entre os jogadores e os torcedores que acompanhavam a equipe.