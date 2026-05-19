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Harry Styles obriga o Ajax a mudar para um estádio com capacidade para 6.000 pessoas, já que os adversários ameaçam boicotar a repescagem europeia
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Concerto simultâneo causa confusão no local
O Ajax abriu mão da vantagem de jogar em casa na decisiva partida da repescagem europeia da Eredivisie, marcada para esta quinta-feira, ao priorizar os shows de verão de Styles, avaliados em milhões de libras, em detrimento de possíveis jogos da pós-temporada. Consequentemente, o gigante de Amsterdã reservou o pequeno estádio do Volendam, mas as autoridades locais proibiram posteriormente a presença de todos os torcedores visitantes, após episódios de violência ocorridos no fim de semana envolvendo hooligans do FC Volendam — conforme relata oAD. Indignado com a decisão, que também afeta a partida de play-off de promoção do Willem II, o Groningen contestou a medida junto à KNVB. A federação está atualmente em discussões urgentes com o prefeito local para evitar um cancelamento sem precedentes da partida.
O presidente do Groningen está furioso com a injustiça
A decisão de punir os torcedores visitantes por um tumulto que não teve relação com o jogo pegou a diretoria do time visitante de surpresa e a levou a buscar medidas drásticas. Sem descartar uma greve histórica que poderia atrapalhar a fase final da Eredivisie, o diretor-geral do Groningen, Frank van Mosselveld, declarou à RTV Noord: “Estamos analisando quais são nossas opções e recursos para agir contra isso. Isso é um ultraje.
“Olha, o aspecto esportivo deve vir em primeiro lugar. Mas todos nós achamos isso tão inaceitável e injusto que estamos, em primeiro lugar, tentando garantir que os torcedores possam comparecer na quinta-feira. Todos os cenários estão em aberto. Não estamos descartando nada neste momento. Isso nos surpreende e nos deixa consternados. Isso é tão injusto.”
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Alerta históricos ignorados pelas autoridades
A crise que se desenrolava não foi inesperada, já que a diretoria do Groningen havia alertado proativamente as autoridades do futebol sobre o possível congestionamento no estádio quase um mês antes da confirmação da partida.
Van Mosselveld revelou que havia entrado em contato oficialmente com a KNVB para solicitar um plano de contingência claro, temendo que o governo local não fosse capaz de sediar várias partidas simultaneamente. Criticando a falha administrativa, Van Mosselveld acrescentou: “Especialmente porque eu já havia perguntado sobre esses cenários à KNVB em 23 de abril: e se isso acontecer, como vamos lidar com isso?
“É uma suposição, mas tenho a impressão de que as pessoas lá esperavam que o cenário em que tanto o FC Volendam quanto o Ajax acabariam nos play-offs não ocorresse. Já acho notável que tenhamos que mudar para outro estádio. Nunca deveria acontecer que as autoridades locais decidissem não permitir a presença de torcedores visitantes. E, no entanto, esse cenário se concretiza de qualquer maneira.”
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Órgão governamental corre contra o relógio
A diretoria da competição profissional de futebol da KNVB enfrenta uma enorme pressão para resolver o impasse político antes do início da partida, marcado para quinta-feira. As autoridades do futebol lançaram um apelo urgente ao prefeito Rick Beukers para que permita a presença de torcedores visitantes, mas o Groningen já está pressionando para que a partida seja transferida para seu próprio estádio, o Euroborg. Se o governo local se recusar a chegar a um acordo, um adiamento forçado ou uma derrota por desistência poderiam perturbar profundamente o caminho para a qualificação europeia, ofuscando completamente o final do calendário do futebol holandês.