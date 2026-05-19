Harry Styles obriga o Ajax a mudar para um estádio com capacidade para 6.000 pessoas, já que os adversários ameaçam boicotar a repescagem europeia

A crise que se desenrolava não foi inesperada, já que a diretoria do Groningen havia alertado proativamente as autoridades do futebol sobre o possível congestionamento no estádio quase um mês antes da confirmação da partida.

Van Mosselveld revelou que havia entrado em contato oficialmente com a KNVB para solicitar um plano de contingência claro, temendo que o governo local não fosse capaz de sediar várias partidas simultaneamente. Criticando a falha administrativa, Van Mosselveld acrescentou: “Especialmente porque eu já havia perguntado sobre esses cenários à KNVB em 23 de abril: e se isso acontecer, como vamos lidar com isso?

“É uma suposição, mas tenho a impressão de que as pessoas lá esperavam que o cenário em que tanto o FC Volendam quanto o Ajax acabariam nos play-offs não ocorresse. Já acho notável que tenhamos que mudar para outro estádio. Nunca deveria acontecer que as autoridades locais decidissem não permitir a presença de torcedores visitantes. E, no entanto, esse cenário se concretiza de qualquer maneira.”