AFP
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Harry Redknapp é apontado como o homem certo para salvar o Spurs da zona de rebaixamento, enquanto Peter Crouch indica seus candidatos favoritos para substituir Igor Tudor
Um "cenário apocalíptico" se desenrola no norte de Londres
O Tottenham esperava um "efeito renovação" ao contratar Tudor para substituir Thomas Frank, mas isso ainda não aconteceu. Em vez disso, o técnico croata viu sua equipe perder quatro jogos consecutivos, incluindo uma terrível derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. A Associação de Torcedores do Tottenham Hotspur pediu "medidas de emergência", com a equipe à beira do rebaixamento para a Championship. Membros importantes do clube estariam insatisfeitos com a falta de uma identidade tática clara. Quando Tudor tirou o goleiro Antonin Kinsky, de 22 anos, após apenas 17 minutos em Madri, as tensões atingiram o auge. Tudor nem sequer reconheceu o jovem jogador abalado ao sair de campo, o que Crouch chamou de “diabólico”.
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Crouch critica a indiferença de Tudor em relação a Kinsky
Crouch não ficou impressionado com a falta de empatia do técnico, apesar de Tudor ter defendido a substituição como uma medida “necessária” para preservar o jogador. “Eu meio que entendo a substituição; na verdade, acho que foi a decisão certa, porque eles poderiam ter voltado ao jogo”, disse Crouch, em entrevista exclusiva à Paddy Power. Por momentos parecia que eles iam conseguir, então acho que foi a decisão certa, mas ignorá-lo totalmente enquanto ele saía de campo, isso não me pareceu certo.
“Pareceu muito duro, e os jogadores estavam ao redor dele tentando ajudá-lo, mas o técnico o ignorou completamente.”
A proposta de uma missão de resgate liderada por Redknapp ou Keane
Com a experiência de Tudor parecendo cada vez mais insustentável, Crouch acredita que o Spurs deve voltar às suas raízes, contratando figuras que inspirem respeito imediato e compreendam o DNA do clube. “Eu não seria contra o Harry [Redknapp]; sinceramente, não seria”, ponderou ele. “Ele conhece o jogo de cor e salteado. Colocar alguém jovem e cheio de energia ao lado dele, Robbie Keane, por que não? Será pior do que o que está acontecendo no momento? De jeito nenhum.” Crouch também sugeriu Glenn Hoddle ou até mesmo um retorno sensacional de Mauricio Pochettino — embora tenha observado que esta última opção provavelmente seria para o verão.
Redknapp disse que estaria aberto a assumir o cargo no Tottenham temporariamente, embora tenha acrescentado que não foi contatado pelo clube.
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O confronto em Anfield se aproxima como a última batalha de Tudor
Apesar da pressão crescente, espera-se que Tudor comande o Spurs na difícil viagem de domingo a Liverpool. No entanto, o panorama é sombrio, com Crouch prevendo uma possível “goleada” que quase certamente poria fim ao mandato de Tudor. “Simplesmente não vejo como o Tottenham consiga um resultado. Acho que pode ser o último jogo de Igor Tudor”, alertou. A falta de garra em Anfield deixaria a diretoria sem escolha a não ser agir antes da partida de volta contra o Atlético. Com uma “disputa acirrada” pela permanência na Premier League se aproximando, o clube precisa decidir se pode se dar ao luxo de esperar mais antes de fazer outra mudança no banco de reservas.
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