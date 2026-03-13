Harry Redknapp é apontado como o homem certo para salvar o Spurs da zona de rebaixamento, enquanto Peter Crouch indica seus candidatos favoritos para substituir Igor Tudor

Crouch não ficou impressionado com a falta de empatia do técnico, apesar de Tudor ter defendido a substituição como uma medida “necessária” para preservar o jogador. “Eu meio que entendo a substituição; na verdade, acho que foi a decisão certa, porque eles poderiam ter voltado ao jogo”, disse Crouch, em entrevista exclusiva à Paddy Power. Por momentos parecia que eles iam conseguir, então acho que foi a decisão certa, mas ignorá-lo totalmente enquanto ele saía de campo, isso não me pareceu certo.

“Pareceu muito duro, e os jogadores estavam ao redor dele tentando ajudá-lo, mas o técnico o ignorou completamente.”