Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ENG-EUR-C1-TOTTENHAM-TRAININGAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Harry Redknapp é apontado como o homem certo para salvar o Spurs da zona de rebaixamento, enquanto Peter Crouch indica seus candidatos favoritos para substituir Igor Tudor

O Tottenham Hotspur está à beira do desastre, já que a gestão do técnico interino Igor Tudor se transformou em uma sequência “caótica” de quatro derrotas consecutivas. O clube do norte de Londres está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League, após uma série de resultados desastrosos tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias. O ex-atacante do Spurs, Peter Crouch, pediu agora que a diretoria aja com determinação, sugerindo que o retorno de rostos conhecidos, como Harry Redknapp, poderia ser a única maneira de restaurar a identidade abalada do clube e seu status na primeira divisão.

  • Um "cenário apocalíptico" se desenrola no norte de Londres

    O Tottenham esperava um "efeito renovação" ao contratar Tudor para substituir Thomas Frank, mas isso ainda não aconteceu. Em vez disso, o técnico croata viu sua equipe perder quatro jogos consecutivos, incluindo uma terrível derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. A Associação de Torcedores do Tottenham Hotspur pediu "medidas de emergência", com a equipe à beira do rebaixamento para a Championship. Membros importantes do clube estariam insatisfeitos com a falta de uma identidade tática clara. Quando Tudor tirou o goleiro Antonin Kinsky, de 22 anos, após apenas 17 minutos em Madri, as tensões atingiram o auge. Tudor nem sequer reconheceu o jovem jogador abalado ao sair de campo, o que Crouch chamou de “diabólico”.

    • Publicidade
  • Kinsky Vicario Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Crouch critica a indiferença de Tudor em relação a Kinsky

    Crouch não ficou impressionado com a falta de empatia do técnico, apesar de Tudor ter defendido a substituição como uma medida “necessária” para preservar o jogador. “Eu meio que entendo a substituição; na verdade, acho que foi a decisão certa, porque eles poderiam ter voltado ao jogo”, disse Crouch, em entrevista exclusiva à Paddy Power. Por momentos parecia que eles iam conseguir, então acho que foi a decisão certa, mas ignorá-lo totalmente enquanto ele saía de campo, isso não me pareceu certo.

    “Pareceu muito duro, e os jogadores estavam ao redor dele tentando ajudá-lo, mas o técnico o ignorou completamente.”

  • A proposta de uma missão de resgate liderada por Redknapp ou Keane

    Com a experiência de Tudor parecendo cada vez mais insustentável, Crouch acredita que o Spurs deve voltar às suas raízes, contratando figuras que inspirem respeito imediato e compreendam o DNA do clube. “Eu não seria contra o Harry [Redknapp]; sinceramente, não seria”, ponderou ele. “Ele conhece o jogo de cor e salteado. Colocar alguém jovem e cheio de energia ao lado dele, Robbie Keane, por que não? Será pior do que o que está acontecendo no momento? De jeito nenhum.” Crouch também sugeriu Glenn Hoddle ou até mesmo um retorno sensacional de Mauricio Pochettino — embora tenha observado que esta última opção provavelmente seria para o verão.

    Redknapp disse que estaria aberto a assumir o cargo no Tottenham temporariamente, embora tenha acrescentado que não foi contatado pelo clube.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    O confronto em Anfield se aproxima como a última batalha de Tudor

    Apesar da pressão crescente, espera-se que Tudor comande o Spurs na difícil viagem de domingo a Liverpool. No entanto, o panorama é sombrio, com Crouch prevendo uma possível “goleada” que quase certamente poria fim ao mandato de Tudor. “Simplesmente não vejo como o Tottenham consiga um resultado. Acho que pode ser o último jogo de Igor Tudor”, alertou. A falta de garra em Anfield deixaria a diretoria sem escolha a não ser agir antes da partida de volta contra o Atlético. Com uma “disputa acirrada” pela permanência na Premier League se aproximando, o clube precisa decidir se pode se dar ao luxo de esperar mais antes de fazer outra mudança no banco de reservas.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0