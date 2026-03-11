Getty/GOAL
Harry Redknapp de volta ao Tottenham? Ex-treinador do Spurs está disponível para substituir Igor Tudor, enquanto a batalha contra o rebaixamento na Premier League se intensifica
Redknapp deixa clara sua opinião sobre o retorno ao Spurs
Redknapp, que passou quatro anos no comando do clube londrino e conseguiu levá-lo à final da Copa da Liga, está fora do futebol há nove anos, após uma breve passagem pelo Birmingham City. No entanto, com o Spurs enfrentando uma surpreendente batalha contra o rebaixamento, o técnico de 79 anos diz que ficaria feliz em assumir o cargo em meio às dificuldades atuais do clube.
“Já me perguntaram algumas vezes se eu voltaria ao Spurs, mas provavelmente isso não vai acontecer, não é?”, disse o experiente técnico àThe Press Association nas corridas de Cheltenham. “Se eu voltaria? Claro que sim, mas duvido muito que isso aconteça.
Eles têm tudo para se manter na primeira divisão, mas vai ser difícil. Estou olhando para os jogos deles e o Nottingham Forest está jogando bem, o West Ham está jogando muito bem, vai ser difícil para o Tottenham.”
Apesar das especulações crescentes, Redknapp insiste que não houve absolutamente nenhum contato formal da diretoria do Spurs. Por enquanto, o ex-técnico do Portsmouth mantém sua atenção firmemente voltada para as pistas de corrida, em vez do campo de futebol. “Minha única preocupação no momento é o The Jukebox Man na Gold Cup, não tenho mais nada a ver com o Spurs”, declarou.
Com o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, Redknapp concluiu com uma mensagem de boa vontade para seus antigos times. “Eles não entraram em contato, de forma alguma”, reiterou. “Espero que o Spurs permaneça na primeira divisão e espero que o West Ham permaneça na primeira divisão.”
A pressão aumenta sobre Tudor após o colapso em Madri
O clamor por mudanças imediatas segue-se a uma humilhante derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na terça-feira, tornando Igor Tudor o primeiro treinador na história do clube a perder suas quatro primeiras partidas. O Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) exigiu imediatamente “medidas de emergência” para resolver a péssima fase da equipe, divulgando uma declaração contundente sobre a atual sequência de seis derrotas consecutivas.
Com forte tom de condenação, a declaração do THST dizia: “Isso é sintomático do péssimo estado das coisas no Spurs neste momento. Medidas emergenciais são necessárias, pois neste momento estamos caminhando sonâmbulos à beira de um precipício”. Eles exigiram ainda responsabilidade pelos torcedores que viajaram, acrescentando: “No mínimo, aqueles que estiveram em Madri deveriam ter seus ingressos reembolsados”.
Kinsky vive pesadelo na Liga dos Campeões
O colapso do Madrid foi marcado pela estreia catastrófica de Antonin Kinsky, de 22 anos, na Liga dos Campeões pelo Tottenham. O jogador da seleção tcheca teve um início de pesadelo aos seis minutos, quando um deslize desastroso permitiu que Marcos Llorente abrisse o placar. Oito minutos depois, Antoine Griezmann ampliou a vantagem, deixando os visitantes atordoados. A noite de Kinsky piorou aos 15 minutos, quando ele inexplicavelmente deu a bola de presente a Julian Alvarez, que finalizou com facilidade para marcar o terceiro gol do Atlético de Madrid. Desolado, o jovem colocou a cabeça entre as mãos antes que o técnico interino Tudor o substituísse impiedosamente por Guglielmo Vicario após apenas 17 minutos, com o jogador devastado indo para o túnel sem ser reconhecido.
Após o jogo, o técnico disse: “O que aconteceu é muito raro. Treino há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o rapaz, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar”, afirmou Tudor. “Antes do jogo, foi a escolha certa a ser feita no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Tony é um goleiro muito bom. Foi a decisão certa para mim. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Tony também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro.”
A série sem vitórias ameaça a sobrevivência de Anfield
A pressão está chegando ao ponto de ebulição antes da difícil viagem de domingo para enfrentar o Liverpool em Anfield, pela Premier League. O clube não consegue uma vitória no campeonato desde o final de dezembro e, desde que substituiu Thomas Frank no mês passado, Tudor supervisionou uma sequência catastrófica de quatro derrotas consecutivas em todas as competições, deixando o time apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
