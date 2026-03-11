Harry Redknapp de volta ao Tottenham? Ex-treinador do Spurs está disponível para substituir Igor Tudor, enquanto a batalha contra o rebaixamento na Premier League se intensifica

Redknapp, que passou quatro anos no comando do clube londrino e conseguiu levá-lo à final da Copa da Liga, está fora do futebol há nove anos, após uma breve passagem pelo Birmingham City. No entanto, com o Spurs enfrentando uma surpreendente batalha contra o rebaixamento, o técnico de 79 anos diz que ficaria feliz em assumir o cargo em meio às dificuldades atuais do clube.

“Já me perguntaram algumas vezes se eu voltaria ao Spurs, mas provavelmente isso não vai acontecer, não é?”, disse o experiente técnico àThe Press Association nas corridas de Cheltenham. “Se eu voltaria? Claro que sim, mas duvido muito que isso aconteça.

Eles têm tudo para se manter na primeira divisão, mas vai ser difícil. Estou olhando para os jogos deles e o Nottingham Forest está jogando bem, o West Ham está jogando muito bem, vai ser difícil para o Tottenham.”

Apesar das especulações crescentes, Redknapp insiste que não houve absolutamente nenhum contato formal da diretoria do Spurs. Por enquanto, o ex-técnico do Portsmouth mantém sua atenção firmemente voltada para as pistas de corrida, em vez do campo de futebol. “Minha única preocupação no momento é o The Jukebox Man na Gold Cup, não tenho mais nada a ver com o Spurs”, declarou.

Com o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, Redknapp concluiu com uma mensagem de boa vontade para seus antigos times. “Eles não entraram em contato, de forma alguma”, reiterou. “Espero que o Spurs permaneça na primeira divisão e espero que o West Ham permaneça na primeira divisão.”