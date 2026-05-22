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GFX Harry Maguire Thomas TuchelGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Harry Maguire "surpreendeu" Thomas Tuchel com sua declaração sobre a exclusão da seleção inglesa, enquanto o técnico elogia a qualidade do zagueiro

T. Tuchel
H. Maguire
Inglaterra
Copa do Mundo
Manchester United
Premier League

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, admitiu ter ficado surpreso com a reação de Harry Maguire depois que o experiente zagueiro foi deixado de fora da lista de 26 convocados dos Três Leões para a Copa do Mundo. O técnico alemão elogiou muito o excelente desempenho do zagueiro central ao longo da temporada, mas defendeu sua estratégia final de seleção, que se baseia em um grupo central de líderes consagrados em competições internacionais.

  • Zagueiro veterano é cortado do elenco

    O zagueiro central do United, de 33 anos, tomou conhecimento de seu destino na quinta-feira e, imediatamente, recorreu às redes sociais para divulgar uma declaração emocionante confirmando que não havia sido convocado. Essa revelação pessoal antecedeu o anúncio oficial de Tuchel na sexta-feira, quando o técnico divulgou formalmente suas opções defensivas, incluindo Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, John Stones e Jarell Quansah. Tendo sido convocado para a seleção em março, a revelação antecipada de Maguire gerou especulações imediatas na mídia antes da coletiva de imprensa final.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Tuchel fala sobre o processo de seleção da defesa

    Refletindo sobre as repercussões de suas conversas particulares e a reação pública subsequente do jogador, o técnico da seleção inglesa enfatizou seu imenso respeito profissional pelo zagueiro ao explicar sua continuidade tática.

    Tuchel disse: “Fiquei um pouco surpreso, mas respeito muito a personalidade dele, respeito muito a qualidade dele. Ele teve uma temporada excelente, consigo ver a decepção, consigo ver o motivo por trás da decepção.

    Ainda assim, fiquei um pouco surpreso porque tivemos uma conversa privada e ele teve a chance de expressar seus sentimentos, o que ele fez, e isso é justo, pois consigo ver todas as razões pelas quais ele poderia estar no elenco. Mas a decisão é que mantivemos nossa confiança nos zagueiros centrais que nos levaram adiante em setembro, outubro e novembro.

    "Alguns deles fazem parte do grupo de liderança que assumiu a responsabilidade e estabeleceu padrões elevados. Foi uma decisão tomada em prol desses 26 jogadores, mesmo que pareça ir contra alguns indivíduos."

  • Maguire expressa sua surpresa nas redes sociais

    A exclusão provocou uma reação imediata e emotiva do experiente jogador da seleção, que se sentia bastante confiante em garantir seu lugar no elenco após uma campanha nacional em alta.

    Em uma declaração direta aos seus seguidores, Maguire confirmou: “Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, após a temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisa e representar meu país ao longo dos anos.

    "Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, após a temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Desejo tudo de bom aos jogadores neste verão."

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    Os desafios que se avizinham na campanha do Grupo L

    A aposta de Tuchel na escalação enfrentará um teste competitivo imediato, já que a Inglaterra se prepara para enfrentar o desafiador Grupo L, que conta com Croácia, Gana e Panamá. O sistema tático passará por um teste físico de alto nível sem a presença aérea de Maguire, colocando imensa pressão sobre o restante do grupo de líderes para justificar a estratégia de elenco robusta do técnico. Enquanto isso, o zagueiro preterido entrará nas férias de verão buscando superar a decepção antes de retornar aos treinos de pré-temporada no campeonato nacional.

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