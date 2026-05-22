Refletindo sobre as repercussões de suas conversas particulares e a reação pública subsequente do jogador, o técnico da seleção inglesa enfatizou seu imenso respeito profissional pelo zagueiro ao explicar sua continuidade tática.

Tuchel disse: “Fiquei um pouco surpreso, mas respeito muito a personalidade dele, respeito muito a qualidade dele. Ele teve uma temporada excelente, consigo ver a decepção, consigo ver o motivo por trás da decepção.

Ainda assim, fiquei um pouco surpreso porque tivemos uma conversa privada e ele teve a chance de expressar seus sentimentos, o que ele fez, e isso é justo, pois consigo ver todas as razões pelas quais ele poderia estar no elenco. Mas a decisão é que mantivemos nossa confiança nos zagueiros centrais que nos levaram adiante em setembro, outubro e novembro.

"Alguns deles fazem parte do grupo de liderança que assumiu a responsabilidade e estabeleceu padrões elevados. Foi uma decisão tomada em prol desses 26 jogadores, mesmo que pareça ir contra alguns indivíduos."