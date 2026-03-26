Harry Maguire revela o que realmente pensa sobre o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim

Amorim foi demitido em janeiro, após uma passagem difícil de 14 meses, na qual registrou apenas 24 vitórias em 63 jogos, enfrentando críticas constantes por suas escolhas táticas e pela escalação do time. Em entrevista ao The Mirror, Maguire defendeu seu ex-treinador, afirmando: “Acho que o Ruben foi muito bom comigo. Eu joguei praticamente todas as partidas sob o comando do Ruben quando estava em forma. Não tenho muito de ruim a dizer sobre o Ruben. Gosto muito dele, acho que ele tem ótimas ideias. As ideias simplesmente não deram certo no Manchester United. Acredito que ele seguirá em frente e terá uma carreira incrível, e no seu próximo clube provavelmente vai ganhar muitos, muitos jogos de futebol.

"Conversei com ele quando ele saiu. Ele desejou tudo de bom para nós. Tenho certeza de que ele ficou chateado, mas sei que ele ainda é muito, muito jovem e tenho certeza de que vai alcançar grandes conquistas como técnico."