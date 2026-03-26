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Harry Maguire revela o que realmente pensa sobre o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim
Elogios, apesar das dificuldades em Old Trafford
Amorim foi demitido em janeiro, após uma passagem difícil de 14 meses, na qual registrou apenas 24 vitórias em 63 jogos, enfrentando críticas constantes por suas escolhas táticas e pela escalação do time. Em entrevista ao The Mirror, Maguire defendeu seu ex-treinador, afirmando: “Acho que o Ruben foi muito bom comigo. Eu joguei praticamente todas as partidas sob o comando do Ruben quando estava em forma. Não tenho muito de ruim a dizer sobre o Ruben. Gosto muito dele, acho que ele tem ótimas ideias. As ideias simplesmente não deram certo no Manchester United. Acredito que ele seguirá em frente e terá uma carreira incrível, e no seu próximo clube provavelmente vai ganhar muitos, muitos jogos de futebol.
"Conversei com ele quando ele saiu. Ele desejou tudo de bom para nós. Tenho certeza de que ele ficou chateado, mas sei que ele ainda é muito, muito jovem e tenho certeza de que vai alcançar grandes conquistas como técnico."
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Os jogadores devem assumir a "responsabilidade" pelo fracasso
O ex-capitão do United recusou-se a atribuir toda a culpa ao técnico, sugerindo que o elenco não conseguiu colocar em prática a visão que lhes foi apresentada. Maguire acrescentou: “Simplesmente não deu certo e acho que nós, como jogadores, também temos que assumir grande parte da responsabilidade por isso. Mas acho que ele conduziu o clube numa direção, e realmente acho que ele merece muito crédito por isso, pois construiu um elenco bom e sólido, e acredito que ele merece crédito por isso.”
Amorim é especulado como possível retorno surpresa ao Benfica
Enquanto o United segue uma nova direção, Amorim já é apontado para um retorno de grande repercussão ao banco de reservas. Notícias vindas de Portugal sugerem que ele é o principal candidato a assumir o comando do Benfica, possivelmente substituindo José Mourinho. Tal mudança seria particularmente controversa, dado seu status de ícone no Sporting CP, o rival da mesma cidade.
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A ascensão de Michael Carrick
Sob a orientação interina de Michael Carrick, o United registrou uma melhora significativa nos resultados, colocando-o firmemente na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. Maguire ficou muito impressionado com o impacto do ex-meio-campista, elogiando sua perspicácia tática e suas habilidades de comunicação, e o apoiou para assumir o cargo de técnico permanente.
“A chegada do Carrick tem sido incrível. Ele se expressa muito, muito bem. É taticamente muito, muito bom”, explicou o zagueiro. “Acho que faltam sete jogos. Colocamo-nos numa ótima posição. Acho que temos de terminar a temporada com força, e acho que ele deve entrar na disputa com os outros candidatos e deixar o processo começar.”