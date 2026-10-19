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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Harry Maguire questiona falta de “coragem” dos companheiros do Manchester United e comenta “barulho” em torno de Lisandro Martinez após empate com o Leeds

H. Maguire
Manchester United
L. Martinez
Leeds x Manchester United
Leeds
Premier League

Harry Maguire fez uma avaliação dura do vestiário do Manchester United e afirmou que seus companheiros não tiveram a “coragem” necessária para vencer o Leeds United. O Manchester United teve de se contentar com um frustrante empate por 1 a 1 em Elland Road e segue na metade inferior da tabela da Premier League. O zagueiro também revelou como o grupo reagiu internamente às críticas recentes de Lisandro Martinez à cúpula do clube.

  • Pontos divididos em Elland Road

    O início lento do Manchester United na Premier League continuou neste domingo, com um empate por 1 a 1 diante do Leeds United. O time de Michael Carrick abriu o placar em North Yorkshire quando Bryan Mbeumo marcou de perto, aos 35 minutos. A vantagem, porém, acabou pouco depois do intervalo, quando Dominic Calvert-Lewin aproveitou uma cobrança de escanteio bem trabalhada.

    O resultado deixa o Manchester United na 13ª colocação, com apenas uma vitória nos sete primeiros jogos do campeonato. Os pontos desperdiçados têm aumentado a pressão sobre Carrick, que enfrenta dificuldades para atender às altas expectativas da diretoria após uma movimentada janela de contratações no verão.


  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maguire cobra mais coragem

    Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Maguire não poupou críticas às falhas de sua equipe. O zagueiro inglês apontou a falta de calma com a bola como um dos principais motivos para o time não conquistar os três pontos, apesar de ter se organizado para explorar o meio-campo dos donos da casa.

    “Poderíamos ter sido um pouco mais corajosos com a bola e conseguido dominá-la sob pressão”, admitiu Maguire. “Mas estamos em uma situação em que não somos tão corajosos quanto deveríamos, e precisamos recuperar isso porque, para vencer jogos pelo Manchester United, temos que ter essa coragem e essa calma.”

    Embora tenha questionado a qualidade da equipe com a bola, Maguire se recusou a criticar a dedicação do elenco. “Não dá para questionar a união, o espírito, a luta. É difícil jogar aqui”, insistiu. “O Leeds vem muito bem no campeonato. Podemos jogar melhor. Precisamos mostrar mais qualidade com a bola. Quando você vem jogar em lugares como este, não pode ser superado nas jogadas de bola parada, e sofremos um gol de bola parada que os colocou de volta no jogo.

    “Durante toda a partida, nos sentimos confortáveis com nossa organização. Eles não criaram muitas chances. Sofrer um gol de bola parada depois do intervalo é decepcionante. Tivemos que resistir. Conseguimos nos firmar por volta dos 70 minutos e provavelmente parecíamos mais perto da vitória, mas o empate provavelmente foi justo.”


  • Deixando para trás a polêmica com Martinez

    O empate em Elland Road encerrou alguns dias turbulentos para o United, agravados pela derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira. Após a derrota na competição europeia, Martinez cobrou publicamente mais do diretor técnico Jason Wilcox, sugerindo que a direção do clube deveria ser alvo de cobranças, e não Carrick.

    Ao comentar a turbulência fora de campo, Maguire confirmou que a situação já foi esclarecida em Carrington. “Houve muito barulho em torno do clube nesta semana, como acontece toda semana, mas ainda mais nesta”, explicou o defensor. “Lisandro se manifestou, pediu desculpas e seguimos em frente.”


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    Pressão crescente sobre Carrick

    Carrick agora precisa encontrar uma forma de motivar um elenco que demonstra falta de confiança, ao mesmo tempo em que lida com novas preocupações sobre a condição física dos jogadores. Martinez conseguiu começar a partida contra o Leeds apesar de sua reação exaltada no meio da semana, mas o defensor teve de sair no intervalo com um problema na coxa e foi substituído por Noussair Mazraoui.

    Com o Manchester United preso na metade inferior da tabela e os jogos europeus tornando o calendário ainda mais apertado, o clube precisa desesperadamente engatar uma sequência de bons resultados. A comissão técnica aguarda com apreensão notícias sobre a condição física de Martinez enquanto tenta recuperar uma campanha na Premier League que perdeu força.

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