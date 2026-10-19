Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Maguire não poupou críticas às falhas de sua equipe. O zagueiro inglês apontou a falta de calma com a bola como um dos principais motivos para o time não conquistar os três pontos, apesar de ter se organizado para explorar o meio-campo dos donos da casa.

“Poderíamos ter sido um pouco mais corajosos com a bola e conseguido dominá-la sob pressão”, admitiu Maguire. “Mas estamos em uma situação em que não somos tão corajosos quanto deveríamos, e precisamos recuperar isso porque, para vencer jogos pelo Manchester United, temos que ter essa coragem e essa calma.”

Embora tenha questionado a qualidade da equipe com a bola, Maguire se recusou a criticar a dedicação do elenco. “Não dá para questionar a união, o espírito, a luta. É difícil jogar aqui”, insistiu. “O Leeds vem muito bem no campeonato. Podemos jogar melhor. Precisamos mostrar mais qualidade com a bola. Quando você vem jogar em lugares como este, não pode ser superado nas jogadas de bola parada, e sofremos um gol de bola parada que os colocou de volta no jogo.

“Durante toda a partida, nos sentimos confortáveis com nossa organização. Eles não criaram muitas chances. Sofrer um gol de bola parada depois do intervalo é decepcionante. Tivemos que resistir. Conseguimos nos firmar por volta dos 70 minutos e provavelmente parecíamos mais perto da vitória, mas o empate provavelmente foi justo.”



