Harry Maguire, Phil Foden e os oito jogadores da Inglaterra com mais em jogo contra o Uruguai e o Japão, à medida que a disputa por vagas na Copa do Mundo se acirra

Controvérsias e mistérios têm cercado a carreira de Ben White na seleção inglesa desde que ele deixou o grupo no meio da Copa do Mundo de 2022 por “motivos pessoais”, ficando com apenas quatro partidas pela seleção. A versão mais comum é que White abandonou o grupo depois que Steve Holland, assistente técnico de Gareth Southgate, questionou o quanto o zagueiro gostava de futebol.

Southgate, no entanto, negou a história e insistiu que nem ele nem Holland tinham qualquer problema com o jogador. Ele também revelou que tentou convencer White a retornar à seleção após a Copa do Mundo do Catar, mas o jogador afirmou que havia se colocado indisponível para convocação.

Tuchel revelou no ano passado que havia entrado em contato com White e, 12 meses depois, o jogador foi convocado na ausência de Jarell Quansah. Sua volta provocou uma reação furiosa nas redes sociais, com muitos sugerindo que ele não merecia outra chance depois de ter deixado a seleção há quatro anos. White não é mais titular do Arsenal, mas a lesão de Jurrien Timber abriu caminho para seu retorno e agora ele é novamente jogador da seleção.

A capacidade de White de atuar como zagueiro central ou lateral-direito o torna ainda mais útil para o técnico. Por outro lado, o técnico pode estar preocupado com o fato de o jogador não estar por dentro dos adversários, já que ele admitiu que não gosta de assistir futebol em seu tempo livre.