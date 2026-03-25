Harry Maguire, Phil Foden e os oito jogadores da Inglaterra com mais em jogo contra o Uruguai e o Japão, à medida que a disputa por vagas na Copa do Mundo se acirra

Tuchel compensou a falta de competição real nas partidas que comandou intensificando a disputa interna por vagas, como ao colocar Jude Bellingham contra Morgan Rogers pela posição de camisa 10.
E ao convocar um elenco ampliado para os amistosos contra Uruguai e Japão, incluindo dois jogadores sem experiência internacional, um que não joga pela Inglaterra há cinco anos e outro cuja carreira internacional parecia estar totalmente comprometida por motivos fora de campo, Tuchel elevou ainda mais as apostas para garantir uma vaga no elenco de 26 jogadores para o torneio.
O GOAL analisa os jogadores que têm mais a perder ou a ganhar na próxima semana, à medida que a Copa do Mundo se aproxima cada vez mais...