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Thomas Tuchel England hopefuls GFXGOAL
Richard Martin

Traduzido por

Harry Maguire, Phil Foden e os oito jogadores da Inglaterra com mais em jogo contra o Uruguai e o Japão, à medida que a disputa por vagas na Copa do Mundo se acirra

Análises
Inglaterra
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
B. White
Especiais e Opinião
Inglaterra x Uruguai

E assim ficaram em 35. A decisão de Thomas Tuchel de convocar um elenco ampliado, que será dividido em dois grupos para os dois últimos jogos da Inglaterra em casa antes da Copa do Mundo, foi o mais recente sinal de que o alemão está adotando uma abordagem muito diferente da de seus antecessores, em sua tentativa de se tornar o primeiro técnico, desde Alf Ramsey, a conquistar um título com os Três Leões.

Tuchel compensou a falta de competição real nas partidas que comandou intensificando a disputa interna por vagas, como ao colocar Jude Bellingham contra Morgan Rogers pela posição de camisa 10.

E ao convocar um elenco ampliado para os amistosos contra Uruguai e Japão, incluindo dois jogadores sem experiência internacional, um que não joga pela Inglaterra há cinco anos e outro cuja carreira internacional parecia estar totalmente comprometida por motivos fora de campo, Tuchel elevou ainda mais as apostas para garantir uma vaga no elenco de 26 jogadores para o torneio.

O GOAL analisa os jogadores que têm mais a perder ou a ganhar na próxima semana, à medida que a Copa do Mundo se aproxima cada vez mais...

  • Republic of Ireland v England - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Harry Maguire

    O zagueiro central do Manchester United voltou à seleção pela primeira vez desde setembro de 2024, uma recompensa por suas atuações consistentes pelos Red Devils, que melhoraram ainda mais sob o comando de Michael Carrick. Mas ele não conseguiu comemorar totalmente seu retorno, pois, no mesmo dia, foi expulso e cometeu um pênalti no empate de 2 a 2 do United em Bournemouth.

    Maguire está entre os jogadores mais experientes do elenco, tendo disputado as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e a Euro 2020, sem praticamente perder nenhum jogo. Uma lesão o deixou de fora da Euro 2024 e ele já havia sido preterido por Tuchel, apesar de ter permanecido em boa forma na maior parte do tempo.

    Será fascinante ver como ele se sairá jogando na linha defensiva alta que o técnico alemão prefere, especialmente porque ele teve dificuldades em alguns momentos jogando nessa formação sob o comando de Ruben Amorim, principalmente na derrota para o Brentford no início da temporada.

    • Publicidade
  • England v IR Iran: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ben White

    Controvérsias e mistérios têm cercado a carreira de Ben White na seleção inglesa desde que ele deixou o grupo no meio da Copa do Mundo de 2022 por “motivos pessoais”, ficando com apenas quatro partidas pela seleção. A versão mais comum é que White abandonou o grupo depois que Steve Holland, assistente técnico de Gareth Southgate, questionou o quanto o zagueiro gostava de futebol.

    Southgate, no entanto, negou a história e insistiu que nem ele nem Holland tinham qualquer problema com o jogador. Ele também revelou que tentou convencer White a retornar à seleção após a Copa do Mundo do Catar, mas o jogador afirmou que havia se colocado indisponível para convocação.

    Tuchel revelou no ano passado que havia entrado em contato com White e, 12 meses depois, o jogador foi convocado na ausência de Jarell Quansah. Sua volta provocou uma reação furiosa nas redes sociais, com muitos sugerindo que ele não merecia outra chance depois de ter deixado a seleção há quatro anos. White não é mais titular do Arsenal, mas a lesão de Jurrien Timber abriu caminho para seu retorno e agora ele é novamente jogador da seleção.

    A capacidade de White de atuar como zagueiro central ou lateral-direito o torna ainda mais útil para o técnico. Por outro lado, o técnico pode estar preocupado com o fato de o jogador não estar por dentro dos adversários, já que ele admitiu que não gosta de assistir futebol em seu tempo livre.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Phil Foden

    Foden pode ser considerado afortunado só por ter entrado na lista de 35 convocados, tendo em vista o quanto seu desempenho caiu desde o início do ano, o que o levou a ficar de fora da escalação titular habitual do Manchester City. Uma amostra de quão longe ele chegou foi quando entrou em campo aos 90 minutos da final da Carabao Cup, uma substituição que Wayne Rooney comparou a “uma entrada por caridade”.

    Foden não marcou em suas últimas 20 partidas pelo City e tudo o que tem a mostrar desde sua boa fase em dezembro é uma assistência contra o Fulham em fevereiro. E, ao contrário de outros jogadores cujo desempenho nos clubes caiu, ele não tem um histórico sólido com a Inglaterra para se apoiar.

    “O futebol às vezes não é simples”, disse ele em Wembley. “Há altos e baixos e, às vezes, você não consegue ser a melhor versão de si mesmo, e é assim que as coisas são. O que importa é como você se reergue.”

    Se ele não aproveitar a oportunidade caso tenha uma chance contra o Uruguai ou o Japão, talvez não tenha outra.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cole Palmer

    Cole Palmer tem a curiosa situação de ter marcado na final da Euro 2024 e dado uma assistência na semifinal, mas, desde então, quase não ter tido impacto pela Inglaterra. Lesões nos tendões isquiotibiais e na virilha limitaram Palmer a apenas uma participação na campanha de qualificação da Inglaterra para a Copa do Mundo, enquanto ele atuou duas vezes na Liga das Nações da UEFA.

    Sua personalidade inconformista faz dele um jogador que vale a pena ter no elenco, mesmo que seja no banco, mas há uma competição acirrada pelas posições que ele prefere: ponta direita ou camisa 10. Seu desempenho no clube também tem sofrido nas últimas semanas, e ele tem sido alvo de críticas, já que o Chelsea perdeu suas últimas quatro partidas.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cobbie Mainoo

    "Vocês adoram o Kobbie", disse Ruben Amorim em tom condescendente aos jornalistas que cobriam o Manchester United em dezembro. "Ele é titular da seleção inglesa, mas isso não significa que eu tenha de colocá-lo em campo quando acho que não devo."

    O afastamento de Mainoo sob o comando de Amorim fez com que ele perdesse seu lugar na seleção inglesa, mas o papel do meio-campista na recuperação do United desde que Amorim foi substituído por Carrick tem sido impossível de ignorar, e Tuchel prestou atenção. Mainoo foi indiscutivelmente o melhor jogador da Inglaterra na Euro 2024, com a possível exceção de Marc Guehi, com sua calma com a bola e suas qualidades de distribuição de jogo estabelecendo as bases para a campanha da seleção até a final, após um início pouco inspirador.

    A questão é se ele se encaixa na visão de Tuchel de um futebol de ritmo acelerado e se consegue encontrar um lugar ao lado de Declan Rice e Elliot Anderson, que parecem ter garantido suas vagas no time titular no meio-campo.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    John Stones

    É notável que John Stones tenha sido titular apenas uma vez a menos pela Inglaterra nesta temporada do que pelo Manchester City na Premier League. Apesar da terrível sequência de lesões nos últimos anos — que, segundo ele, o levou a considerar a aposentadoria no ano passado —, Tuchel continua extremamente leal a ele, convocando-o para a quarta concentração consecutiva.

    Isso demonstra tanto o grande valor que Tuchel atribui a jogadores experientes quanto a qualidade única de Stones em conduzir a bola saindo da defesa. Southgate também convocou Stones repetidamente, colocando-o como titular em todas as sete partidas da Euro 2024, apesar de ele ter enfrentado problemas físicos na preparação para o torneio.

    No entanto, sua falta de tempo de jogo pelo clube é motivo de preocupação, já que Stones disputou apenas duas partidas — na Carabao Cup e na FA Cup, respectivamente — desde que recuperou a forma física em fevereiro.


  • Dominic Calvert-LewinGetty

    Dominic Calvert-Lewin

    Com a exclusão de Ollie Watkins, há uma vaga na posição de centroavante em aberto, e Calvert-Lewin tem a chance de conquistá-la, algo que parecia altamente improvável há um ano.

    Calvert-Lewin não era convocado desde que entrou como reserva contra a Ucrânia durante a Euro 2020, com lesões prejudicando gravemente sua carreira e fazendo com que ele fosse titular em menos da metade dos jogos do Everton na Premier League entre 2021 e sua saída do clube no ano passado.

    Ele deixou seus problemas com lesões para trás no Leeds e marcou 10 gols, incluindo uma sequência impressionante de sete gols em seis partidas, o que lhe rendeu o título de jogador do mês da Premier League em dezembro. Há alguma preocupação com uma sequência de apenas um gol nos últimos nove jogos, mas se ele conseguir balançar as redes pela Inglaterra, isso contribuirá muito para garantir sua vaga na América do Norte em junho.


  • England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Dominic Solanke

    Solanke atuou pela última vez pela Inglaterra sob o comando de Lee Carsley em novembro de 2024, após esperar sete anos para retornar à seleção nacional desde sua estreia em 2017, sob o comando de Southgate. Ele ficou fora das convocações após lesionar o tornozelo em agosto, o que o deixou afastado dos gramados por quatro meses e meio.

    Desde que voltou aos gramados em janeiro, ele tem marcado gols com eficiência impressionante, balançando as redes seis vezes em todas as competições, apesar de jogar pelo Tottenham, que está à beira da zona de rebaixamento.

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