Harry Maguire não vai a lugar nenhum! O zagueiro do Manchester United, em ascensão, assina novo contrato, completando uma reviravolta notável sob o comando de Michael Carrick

Maguire chegou ao United vindo do Leicester City por 80 milhões de libras no verão de 2019, valor que até hoje continua sendo o maior já pago por um zagueiro. Em menos de seis meses, o zagueiro central foi nomeado capitão do clube pelo então técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Embora tenha sofrido algumas críticas durante sua temporada de estreia em 2019-20, bem como no início da campanha seguinte — que se seguiu a uma prisão de grande repercussão na Grécia —, Maguire se destacou como um dos melhores zagueiros da Premier League, quando o United terminou em segundo lugar na temporada 2020-21. Ele foi peça fundamental da seleção inglesa que ficou em segundo lugar na Euro 2020 naquele verão.

Mas Maguire voltou a ser criticado por seu desempenho no clube em 2021-22, e sua popularidade sofreu um grande abalo nas duas temporadas seguintes. Erik ten Hag tirou-lhe a braçadeira de capitão do United em 2023, com Bruno Fernandes assumindo o cargo. No entanto, Maguire continuou sendo um contribuidor fundamental para as vitórias do United na Copa da Liga e na Carabao Cup em 2023 e 2024, respectivamente, ao mesmo tempo em que voltou à equipe titular sob o comando de Ruben Amorim.

Foi sob o comando de Michael Carrick que Maguire realmente reencontrou sua melhor forma, ganhando uma convocação para a seleção inglesa para os jogos internacionais de março. Com o jogador de 33 anos novamente no centro da defesa, o United está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões.