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Harry Maguire não vai a lugar nenhum! O zagueiro do Manchester United, em ascensão, assina novo contrato, completando uma reviravolta notável sob o comando de Michael Carrick
Maguire está entusiasmado por prolongar a sua permanência em Old Trafford
Em declarações aos canais oficiais do United sobre seu novo contrato, Maguire disse: “Representar o Manchester United é a maior honra. É uma responsabilidade que enche de orgulho a mim e à minha família todos os dias.
"Estou muito feliz por prolongar minha trajetória neste clube incrível por pelo menos oito temporadas e continuar jogando diante de nossa torcida especial para criarmos juntos mais momentos incríveis.
"É possível sentir a ambição e o potencial deste elenco empolgante. A determinação de todo o clube em lutar por grandes troféus está clara para todos, e estou confiante de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir."
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Wilcox elogia a "mentalidade" do zagueiro
O diretor esportivo do United, Jason Wilcox, também elogiou Maguire. Ele disse: “Harry representa a mentalidade e a resiliência necessárias para jogar pelo Manchester United. Ele é um profissional exemplar, que traz uma experiência e uma liderança inestimáveis para o nosso elenco jovem e ambicioso.
“Harry, assim como todos no clube, está totalmente determinado a ajudar o Manchester United a alcançar sucesso constante e duradouro.”
De zero a herói: a redenção de Maguire no Manchester United
Maguire chegou ao United vindo do Leicester City por 80 milhões de libras no verão de 2019, valor que até hoje continua sendo o maior já pago por um zagueiro. Em menos de seis meses, o zagueiro central foi nomeado capitão do clube pelo então técnico Ole Gunnar Solskjaer.
Embora tenha sofrido algumas críticas durante sua temporada de estreia em 2019-20, bem como no início da campanha seguinte — que se seguiu a uma prisão de grande repercussão na Grécia —, Maguire se destacou como um dos melhores zagueiros da Premier League, quando o United terminou em segundo lugar na temporada 2020-21. Ele foi peça fundamental da seleção inglesa que ficou em segundo lugar na Euro 2020 naquele verão.
Mas Maguire voltou a ser criticado por seu desempenho no clube em 2021-22, e sua popularidade sofreu um grande abalo nas duas temporadas seguintes. Erik ten Hag tirou-lhe a braçadeira de capitão do United em 2023, com Bruno Fernandes assumindo o cargo. No entanto, Maguire continuou sendo um contribuidor fundamental para as vitórias do United na Copa da Liga e na Carabao Cup em 2023 e 2024, respectivamente, ao mesmo tempo em que voltou à equipe titular sob o comando de Ruben Amorim.
Foi sob o comando de Michael Carrick que Maguire realmente reencontrou sua melhor forma, ganhando uma convocação para a seleção inglesa para os jogos internacionais de março. Com o jogador de 33 anos novamente no centro da defesa, o United está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões.
- AFP
A busca do Manchester United por uma vaga na Liga dos Campeões
Maguire cumpre atualmente uma suspensão de uma partida pelo United, após ter sido expulso durante o empate em 2 a 2 contra o Bournemouth, antes da pausa para os jogos internacionais. Ele perderá a partida da Premier League da próxima segunda-feira, em casa, contra o rival Leeds, mas estará apto para a viagem contra o Chelsea, rival que ocupa a quinta posição. O United está atualmente seis pontos à frente do Chelsea, que ocupa a quinta posição, enquanto está seis pontos atrás do Manchester City, segundo colocado.
Embora Maguire permaneça no United na próxima temporada, um jogador que deve deixar o clube é o queridinho da torcida, Casemiro, que confirmou que deixará o clube ao final de seu contrato neste verão. O brasileiro, assim como Maguire, se recuperou de algumas atuações ruins no início de sua carreira no United e tem sido um dos melhores jogadores da equipe nesta temporada.