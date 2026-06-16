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Harry Maguire fala abertamente sobre a "chamada constrangedora" pelo FaceTime de Thomas Tuchel, enquanto o astro do Manchester United toma a decisão de se aposentar da seleção inglesa após ter sido preterido para a Copa do Mundo de 2026
Zagueiro veterano fica abalado com a exclusão
O jogador de 33 anos ficou profundamente “chocado e desolado” após ter sido deixado de fora da lista final de 26 convocados de Tuchel para o torneio. Depois de ter encerrado com chave de ouro uma sólida campanha nacional pelo United sob o comando de Michael Carrick, Maguire esperava ser convocado após atuações impressionantes durante a janela de jogos internacionais de março. Em vez disso, o técnico alemão preferiu John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah e Dan Burn para o torneio.
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Maguire relembra a queda brutal da videochamada
Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Maguire detalhou o método peculiar e desconfortável que o técnico usou para dar a notícia sobre a convocação. Ele revelou: “Ele [Tuchel] ligou para todo mundo pelo FaceTime. Foi uma ligação bem estranha. Recebi uma mensagem perguntando se poderia falar comigo por volta das 16h. É uma maneira bem peculiar de fazer isso e deve ser bastante difícil, porque ele consegue ver as reações de todo mundo.
"Eu disse logo de cara que estava muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para entrar no elenco e que poderia ter ajudado e desempenhado um papel dentro e fora de campo. Ele disse que não podia me dar uma desculpa, mas que tinha escolhido os quatro rapazes que o ajudaram a superar o outono.
"Foi difícil de aceitar. Eu realmente achava que estaria no elenco depois de ter sido convocado para a pré-convocatória de março sob o comando dele pela primeira vez. Tive um ótimo desempenho nos dois jogos e depois voltei para o Manchester United e terminei a temporada muito bem."
Não há planos de se afastar da cena internacional
Apesar do grande revés, o zagueiro, com 66 partidas pela seleção, manteve contato com os principais líderes do elenco, como Harry Kane, Declan Rice e Jordan Pickford, para oferecer todo o seu apoio. Além disso, Maguire se recusa a fechar as portas para a seleção, mesmo com Tuchel sob contrato até a Euro 2028.
Ele acrescentou: “Não acho que me aposentaria da seleção inglesa. Ainda sinto que tenho algo a oferecer. Haverá um momento e um lugar em que eu não mereça ser convocado, mas provavelmente ainda assim não sairia e me aposentaria. Se eu tivesse mais uma convocação, valeria a pena.”
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A atenção volta-se novamente para Old Trafford
Maguire aproveitará o período de entressafra para recarregar totalmente as energias antes do retorno do United à Liga dos Campeões na temporada 2026-27. Enquanto seus companheiros da seleção enfrentam a intensa pressão de um torneio mundial, o experiente zagueiro buscará manter sua excelente forma no clube. Provar sua longevidade na Premier League continua sendo absolutamente fundamental para que ele consiga voltar a ser considerado para a seleção ainda este ano.