Harry Maguire fala abertamente sobre a "chamada constrangedora" pelo FaceTime de Thomas Tuchel, enquanto o astro do Manchester United toma a decisão de se aposentar da seleção inglesa após ter sido preterido para a Copa do Mundo de 2026

Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Maguire detalhou o método peculiar e desconfortável que o técnico usou para dar a notícia sobre a convocação. Ele revelou: “Ele [Tuchel] ligou para todo mundo pelo FaceTime. Foi uma ligação bem estranha. Recebi uma mensagem perguntando se poderia falar comigo por volta das 16h. É uma maneira bem peculiar de fazer isso e deve ser bastante difícil, porque ele consegue ver as reações de todo mundo.

"Eu disse logo de cara que estava muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para entrar no elenco e que poderia ter ajudado e desempenhado um papel dentro e fora de campo. Ele disse que não podia me dar uma desculpa, mas que tinha escolhido os quatro rapazes que o ajudaram a superar o outono.

"Foi difícil de aceitar. Eu realmente achava que estaria no elenco depois de ter sido convocado para a pré-convocatória de março sob o comando dele pela primeira vez. Tive um ótimo desempenho nos dois jogos e depois voltei para o Manchester United e terminei a temporada muito bem."