Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Harry Maguire explica por que o Arsenal é um “time melhor” que o Manchester City, enquanto o zagueiro do Manchester United faz uma previsão sobre o título da Premier League

Arsenal
Premier League
Manchester United
Manchester City
H. Maguire

O zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, opinou sobre a disputa cada vez mais acirrada pelo título da Premier League, apresentando uma avaliação surpreendente dos dois principais protagonistas. O jogador da seleção inglesa, que enfrentou ambas as equipes nesta temporada, acredita que há uma clara diferença de qualidade entre os jogadores de Mikel Arteta e os de Pep Guardiola.

  • Maguire dá a vitória aos Gunners sobre o City

    Em uma análise sincera do panorama atual da Premier League, o zagueiro do United sugeriu que o Arsenal poderia, na verdade, ser a equipe superior quando comparada ao City. Apesar do domínio histórico do City sob o comando de Guardiola, Maguire observou que a organização tática e a consistência atualmente demonstradas pelo clube do norte de Londres o colocam em uma posição mais forte.

    Maguire, que recentemente enfrentou as duas formações ofensivas de nível mundial, apontou a abordagem equilibrada do Arsenal como um fator-chave para seu veredicto surpreendente.

    Ele sugeriu que os Gunners evoluíram para uma máquina mais coesa do que os vencedores da tríplice coroa. Com dois pontos de vantagem sobre o City na liderança da tabela, o clube da capital busca conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos.

    • Publicidade
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Superioridade tática em campo

    Quando questionado sobre por que considera o Arsenal a “melhor equipe”, Maguire destacou a estrutura do time e a dificuldade de desmontar sua defesa. Embora o City seja conhecido por sua capacidade de sufocar os adversários com a posse de bola, Maguire acredita que a combinação de solidez defensiva e transições precisas do Arsenal faz com que o time seja uma unidade coletiva mais formidável nesta temporada.

    Em entrevista ao The Overlap, Maguire explicou: “Joguei contra os dois. Sinceramente, sempre achei que o Arsenal era o melhor time quando jogávamos contra eles. Simplesmente porque, sinceramente, eles não dão nada de graça. Eles eram muito sólidos.”

    Ele acrescentou: “Nós os vencemos no Emirates, mas não criamos muitas chances e marcamos dois gols incríveis. Jogamos bem naquele dia, mas, na verdade, não criamos muitas oportunidades dentro da área. O Arsenal defende a área muito bem.”

  • Previsão do destino do título

    Além de sua análise dos pontos fortes de cada time, Maguire não hesitou em fazer uma previsão definitiva sobre o título da Premier League. Sua experiência no centro da defesa do United lhe proporcionou uma perspectiva única sobre qual time é mais difícil de enfrentar.

    Durante sua conversa com Ian Wright, o zagueiro inglês apontou seu favorito para conquistar o título, dizendo sobre o Arsenal: “Sempre achei que vocês teriam o suficiente. Ainda acho que vocês terão o suficiente.”

    A previsão de Maguire provavelmente vai gerar debate entre torcedores e especialistas, especialmente dada a rivalidade acirrada entre o United e os dois candidatos ao título. No entanto, o astro inglês permaneceu firme em sua convicção de que o trabalho de base feito por Arteta criou um elenco que agora está pronto para superar a potência que Guardiola construiu no Etihad.

  • Arsenal v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem por aí para o Arsenal?

    O Arsenal precisa vencer o Burnley e o Crystal Palace na Premier League. O primeiro desses confrontos será no Emirates, na segunda-feira, antes da viagem ao Selhurst Park, no sul de Londres, no domingo.

    A conquista do máximo de pontos nessas partidas garantiria o primeiro título em 22 anos, permitindo que a confiança e o otimismo se consolidem antes do confronto crucial contra o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no final do mês.