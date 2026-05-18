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Harry Maguire explica por que o Arsenal é um “time melhor” que o Manchester City, enquanto o zagueiro do Manchester United faz uma previsão sobre o título da Premier League
Maguire dá a vitória aos Gunners sobre o City
Em uma análise sincera do panorama atual da Premier League, o zagueiro do United sugeriu que o Arsenal poderia, na verdade, ser a equipe superior quando comparada ao City. Apesar do domínio histórico do City sob o comando de Guardiola, Maguire observou que a organização tática e a consistência atualmente demonstradas pelo clube do norte de Londres o colocam em uma posição mais forte.
Maguire, que recentemente enfrentou as duas formações ofensivas de nível mundial, apontou a abordagem equilibrada do Arsenal como um fator-chave para seu veredicto surpreendente.
Ele sugeriu que os Gunners evoluíram para uma máquina mais coesa do que os vencedores da tríplice coroa. Com dois pontos de vantagem sobre o City na liderança da tabela, o clube da capital busca conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos.
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Superioridade tática em campo
Quando questionado sobre por que considera o Arsenal a “melhor equipe”, Maguire destacou a estrutura do time e a dificuldade de desmontar sua defesa. Embora o City seja conhecido por sua capacidade de sufocar os adversários com a posse de bola, Maguire acredita que a combinação de solidez defensiva e transições precisas do Arsenal faz com que o time seja uma unidade coletiva mais formidável nesta temporada.
Em entrevista ao The Overlap, Maguire explicou: “Joguei contra os dois. Sinceramente, sempre achei que o Arsenal era o melhor time quando jogávamos contra eles. Simplesmente porque, sinceramente, eles não dão nada de graça. Eles eram muito sólidos.”
Ele acrescentou: “Nós os vencemos no Emirates, mas não criamos muitas chances e marcamos dois gols incríveis. Jogamos bem naquele dia, mas, na verdade, não criamos muitas oportunidades dentro da área. O Arsenal defende a área muito bem.”
Previsão do destino do título
Além de sua análise dos pontos fortes de cada time, Maguire não hesitou em fazer uma previsão definitiva sobre o título da Premier League. Sua experiência no centro da defesa do United lhe proporcionou uma perspectiva única sobre qual time é mais difícil de enfrentar.
Durante sua conversa com Ian Wright, o zagueiro inglês apontou seu favorito para conquistar o título, dizendo sobre o Arsenal: “Sempre achei que vocês teriam o suficiente. Ainda acho que vocês terão o suficiente.”
A previsão de Maguire provavelmente vai gerar debate entre torcedores e especialistas, especialmente dada a rivalidade acirrada entre o United e os dois candidatos ao título. No entanto, o astro inglês permaneceu firme em sua convicção de que o trabalho de base feito por Arteta criou um elenco que agora está pronto para superar a potência que Guardiola construiu no Etihad.
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O que vem por aí para o Arsenal?
O Arsenal precisa vencer o Burnley e o Crystal Palace na Premier League. O primeiro desses confrontos será no Emirates, na segunda-feira, antes da viagem ao Selhurst Park, no sul de Londres, no domingo.
A conquista do máximo de pontos nessas partidas garantiria o primeiro título em 22 anos, permitindo que a confiança e o otimismo se consolidem antes do confronto crucial contra o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no final do mês.