Harry Maguire explica por que o Arsenal é um “time melhor” que o Manchester City, enquanto o zagueiro do Manchester United faz uma previsão sobre o título da Premier League

Em uma análise sincera do panorama atual da Premier League, o zagueiro do United sugeriu que o Arsenal poderia, na verdade, ser a equipe superior quando comparada ao City. Apesar do domínio histórico do City sob o comando de Guardiola, Maguire observou que a organização tática e a consistência atualmente demonstradas pelo clube do norte de Londres o colocam em uma posição mais forte.

Maguire, que recentemente enfrentou as duas formações ofensivas de nível mundial, apontou a abordagem equilibrada do Arsenal como um fator-chave para seu veredicto surpreendente.

Ele sugeriu que os Gunners evoluíram para uma máquina mais coesa do que os vencedores da tríplice coroa. Com dois pontos de vantagem sobre o City na liderança da tabela, o clube da capital busca conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos.