Harry Maguire está de volta! Thomas Tuchel convoca o zagueiro do Manchester United para a seleção inglesa antes da Copa do Mundo

Maguire atuou pela última vez pela Inglaterra em setembro de 2024, sob o comando do técnico interino Lee Carsley, e não foi convocado por Tuchel para nenhuma das suas seleções anteriores desde que assumiu o cargo no início de 2025. O técnico alemão já havia explicado suas razões para deixar o jogador de 33 anos de fora, apontando sua falta de forma e a dificuldade de sua posição no sistema de três zagueiros de Ruben Amorim, observando que considerava Marc Guehi e Ezri Konsa à frente do zagueiro do United naquele momento.

Esse quadro mudou em 2026. Desde que Carrick substituiu Amorim em janeiro, Maguire tem sido titular em todas as partidas do campeonato, tem sido uma presença constante no centro da defesa do United e recebeu apoio público de seu técnico em várias ocasiões. Com 64 partidas pela seleção e 12 participações em Copas do Mundo, sua liderança rumo ao grande torneio deste verão é uma qualidade que Tuchel talvez não possa ignorar. Carrick, falando antes da viagem do United a Bournemouth, não escondeu sua esperança de que Maguire e seus companheiros de equipe fossem recompensados. “Não tenho mantido contato [com Tuchel]. Quanto aos rapazes, adoraria vê-los convocados para esta seleção e para o verão. Não tenho influência alguma sobre isso, mas da maneira como estão jogando, eles se colocaram em evidência e conquistaram uma chance. Estão jogando bem o suficiente para merecer uma vaga.”