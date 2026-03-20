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Harry Maguire está de volta! Thomas Tuchel convoca o zagueiro do Manchester United para a seleção inglesa antes da Copa do Mundo
Maguire encerra exílio de 18 meses da seleção inglesa
Maguire atuou pela última vez pela Inglaterra em setembro de 2024, sob o comando do técnico interino Lee Carsley, e não foi convocado por Tuchel para nenhuma das suas seleções anteriores desde que assumiu o cargo no início de 2025. O técnico alemão já havia explicado suas razões para deixar o jogador de 33 anos de fora, apontando sua falta de forma e a dificuldade de sua posição no sistema de três zagueiros de Ruben Amorim, observando que considerava Marc Guehi e Ezri Konsa à frente do zagueiro do United naquele momento.
Esse quadro mudou em 2026. Desde que Carrick substituiu Amorim em janeiro, Maguire tem sido titular em todas as partidas do campeonato, tem sido uma presença constante no centro da defesa do United e recebeu apoio público de seu técnico em várias ocasiões. Com 64 partidas pela seleção e 12 participações em Copas do Mundo, sua liderança rumo ao grande torneio deste verão é uma qualidade que Tuchel talvez não possa ignorar. Carrick, falando antes da viagem do United a Bournemouth, não escondeu sua esperança de que Maguire e seus companheiros de equipe fossem recompensados. “Não tenho mantido contato [com Tuchel]. Quanto aos rapazes, adoraria vê-los convocados para esta seleção e para o verão. Não tenho influência alguma sobre isso, mas da maneira como estão jogando, eles se colocaram em evidência e conquistaram uma chance. Estão jogando bem o suficiente para merecer uma vaga.”
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Mainoo e Hall foram premiados
Maguire não é o único beneficiado pela notável reviravolta do United em 2026. Kobbie Mainoo também foi convocado novamente, com o meio-campista de 20 anos tendo recuperado sua melhor forma desde a chegada de Carrick. Mainoo foi titular na final da Euro 2024 contra a Espanha, mas, assim como Maguire, ficou fora da seleção inglesa por 18 meses após um período difícil sob o comando de Amorim, no qual mal teve oportunidades no clube. Sob o comando de seu novo técnico, ele se tornou um dos primeiros nomes na escalação, e suas atuações têm recebido elogios constantes tanto do treinador quanto dos companheiros de equipe. O lateral-esquerdo do Newcastle, Lewis Hall, também está na lista, tendo impressionado durante uma produtiva segunda metade da temporada, após um período afastado dos gramados devido a uma lesão. O meio-campista do Crystal Palace, Adam Wharton, se juntará a eles, enquanto os torcedores têm um primeiro vislumbre do que Tuchel está tentando montar antes da Copa do Mundo.
A seca do United na Inglaterra finalmente chegou ao fim
Nenhum jogador do United foi convocado para a seleção inglesa desde setembro de 2024, uma ausência de 18 meses que refletiu o caos e o fraco desempenho que marcaram os últimos meses da era Amorim em Old Trafford. O United terminou em 15º lugar na Premier League na última temporada sob o comando do técnico português, perdendo a final da Liga Europa para o Tottenham, e os primeiros meses desta temporada trouxeram poucas melhorias antes de sua demissão. O contraste agora não poderia ser maior, e tanto Maguire quanto Mainoo estão no centro dessa recuperação. O United ocupa a terceira posição na Premier League a oito rodadas do fim e tem o destino nas próprias mãos na Liga dos Campeões.
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A grande chance de se destacar na Copa do Mundo
A Inglaterra enfrenta o Uruguai em 27 de março, antes de jogar contra o Japão em 31 de março, e esses serão os últimos amistosos antes de Tuchel anunciar a lista de 25 convocados para a Copa do Mundo. A Inglaterra ficou no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá, com mais dois jogos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica marcados para junho, na Flórida, antes do início do torneio. A seleção de Tuchel venceu todas as oito partidas das eliminatórias, incluindo vitórias sobre a Sérvia e a Albânia em novembro passado. Tuchel, cujo contrato estava previsto para expirar após a Copa do Mundo, assinou um novo acordo em fevereiro que agora se estenderá até a Euro 2028, dando-lhe a estabilidade necessária para planejar muito além deste verão. Com seu futuro garantido, cabe agora aos jogadores provarem a ele que são dignos de uma vaga no avião para se juntar ao capitão Harry Kane na tentativa de finalmente trazer a Copa do Mundo de volta para a Inglaterra.
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