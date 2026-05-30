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Harry Maguire em uma aventura na Itália? Zagueiro do Manchester United teria sido “oferecido” a grandes clubes da Série A, apesar da recente renovação de contrato
Veterano do Red Devils em busca de emprego na Itália
De acordo com uma reportagem do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, os diretores do Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, estão recebendo ligações de todo o mundo enquanto planejam a próxima temporada, e a proposta mais recente veio da Premier League. Maguire, que era o zagueiro mais caro do mundo quando se transferiu para o United por 80 milhões de libras em 2019, foi apontado como uma possível solução para o gigante italiano.
O jogador da seleção inglesa continua sob contrato no Old Trafford até 2027, após assinar um novo acordo em abril, mas seu futuro em Manchester está longe de ser certo. Depois de ficar de fora da seleção para a Copa do Mundo sob o comando de Thomas Tuchel e lutar contra uma lesão persistente na coxa, um novo começo na Itália pode estar nos planos.
“Eles me criticam porque sou o capitão do United e apareço nas manchetes. Eles inventam histórias falsas para gerar cliques”, afirmou Maguire anteriormente sobre o intenso escrutínio que vem enfrentando ao longo dos anos.
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Outro adversário à frente de Maguire
Embora a possibilidade de Maguire se transferir para o San Siro seja um assunto em voga, a equipe de contratações do Inter está de olho em outros alvos no momento. Oumar Solet, do Udinese, é o nome no topo da lista de desejos, com os Nerazzurri vendo o francês de 26 anos como o zagueiro moderno ideal para se encaixar no sistema tático de Cristian Chivu. Solet tem impressionado na Série A, figurando como um dos melhores zagueiros com a bola nos pés da divisão.
A diretoria do Inter, apoiada pelos proprietários da Oaktree, estaria considerando um contrato de longo prazo com Solet, que poderia se estender até 2031. Essa estratégia se alinha ao desejo do clube de garantir jovens talentos de alto valor, capazes de oferecer tanto estabilidade técnica em campo quanto valor financeiro no balanço patrimonial. A capacidade de Solet de atuar como zagueiro central tradicional ou como um jogador mais avançado na defesa de três o torna a escolha preferida em detrimento do veterano Maguire.
A saída em massa da defesa obriga o Inter a agir
A urgência em recrutar novos reforços para a defesa decorre de várias saídas de grande impacto que se avizinham no clube. O veterano Francesco Acerbi, há muito no clube, está chegando ao fim de seu contrato, enquanto Stefan de Vrij também deve deixar o time, deixando um vazio significativo no coração da zaga nerazzurri. Com o Scudetto e a Coppa Italia para defender, Chivu precisa de reforços que possam entrar em campo e dar o seu melhor desde o início.
A experiência de Maguire certamente ajudaria a preencher essa lacuna, embora seu histórico recente de lesões seja uma preocupação. O zagueiro somou 25 partidas e quatro participações em gols na temporada 2025-26, mas um problema recorrente na coxa prejudicou sua regularidade.
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Uma tradição de rigor em Old Trafford
Se Maguire realmente partir para a Itália, ele deixará para trás um legado complexo em Manchester, marcado tanto pela liderança quanto pela pressão extrema. Durante suas 237 partidas pelo United, ele foi frequentemente alvo de críticas nas redes sociais, chegando a um ponto crítico em 2022, quando uma ameaça de bomba foi enviada à sua residência. Tais incidentes claramente afetaram o zagueiro, que muitas vezes teve de defender sua reputação profissional.
Apesar das “notícias falsas” mencionadas por Maguire, seu pedigree é inegável, e a Série A tem se mostrado frequentemente um ambiente revigorante para zagueiros da Premier League, como Chris Smalling e Fikayo Tomori.