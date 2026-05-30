Harry Maguire em uma aventura na Itália? Zagueiro do Manchester United teria sido “oferecido” a grandes clubes da Série A, apesar da recente renovação de contrato

De acordo com uma reportagem do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, os diretores do Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, estão recebendo ligações de todo o mundo enquanto planejam a próxima temporada, e a proposta mais recente veio da Premier League. Maguire, que era o zagueiro mais caro do mundo quando se transferiu para o United por 80 milhões de libras em 2019, foi apontado como uma possível solução para o gigante italiano.

O jogador da seleção inglesa continua sob contrato no Old Trafford até 2027, após assinar um novo acordo em abril, mas seu futuro em Manchester está longe de ser certo. Depois de ficar de fora da seleção para a Copa do Mundo sob o comando de Thomas Tuchel e lutar contra uma lesão persistente na coxa, um novo começo na Itália pode estar nos planos.

“Eles me criticam porque sou o capitão do United e apareço nas manchetes. Eles inventam histórias falsas para gerar cliques”, afirmou Maguire anteriormente sobre o intenso escrutínio que vem enfrentando ao longo dos anos.